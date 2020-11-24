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27. Dönem POMEM Polis alımı başvuru şartları

2021 yılında yapılması beklenen 27. Dönem POMEM alımları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 7 bin personelin alınacağı bilgileri sonrasında pek çok kişi POMEM polis alım başvurularını araştırmaya başladı.

24 Kasım 2020 Salı 19:50
27. Dönem POMEM Polis alımı başvuru şartları
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Polis olma hayali olan binlerce genç vatandaş POMEM alımlarını merakla araştırmaya devam ediyor. 2020 yılının sonuna gelinmesi ile birlikte 2021 POMEM alımlarında ki başvuru şartları merakla araştırılıyor. 7 bin POMEM alınacağı detayları sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda şartlar belirtilmiştir.

2020 – 2021 POMEM alımları başladı mı? 27. Dönem POMEM alımları ne zaman başlayacak?


Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan POMEM alımları her yıl pek çok polis olmak isteyen kişi tarafından merak ediliyor. 27. Dönem POMEM alımları 2021 yılının en fazla araştırılan konularından bir tanesi olurken başvuru şartları da aynı oranda merak ediliyor.

2020 – 2021 POMEM alımları başvuru şartları nelerdir?

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

  • Adayların ilanda belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmaları gerekir.
  • İlgili KPSS'den İçişler Bakanlığı tarafından istenen taban puan veya daha yüksek puan alınması şarttır.
  • Polis şehit veya vazife malullerinin eş ve evlatları için belirlenen puanın en az % 80'n almış olmak gerekmektedir.
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır. Ayrıca sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarh itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

Silah taşımak ve silahlı görev yapmak konusunda hukuk bir engelin olmaması gerekir. Buna göre ek olarak;

  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
  • Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
  • ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
  • ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  • j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Şartları sağlayan adaylar POMEM başvurusu yapabilirler. Başvuru yapan adaylar yapılması beklenen 7 bin alım için sonuçların açıklamasını bekleyebilirler.



Son Güncelleme: 24.11.2020 19:50
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27. Dönem PomemBaşvuru şartları
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