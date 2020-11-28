27. Dönem POMEM parkuru nasıl olacak, parkur zor mu?

Polis Akademisi bugün 27. Dönem duyurusunu yayınladı. Bunların bir kısmı ön lisans, bir kısmı da lisans derecesi olmak üzere ve KPSS 2020 puanıyla kadın ve erkek polis sayısı 8.000'e ulaşacak. POMEM' alımını bekleyenler için bu güzel bir haber, POMEM parkuru en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. POMEM en önemli aşaması şüphesiz 27. POMEM parkuru olacak. PA tarafından yapılan açıklamaya göre, duyuru önümüzdeki birkaç gün içinde gelecek.

POMEM Parkuru Zor Mu?

Sanılanın aksine POMEM parkuru zor değil. Bu parkur POMEM fiziksel yeterlilik sınavı olarak adlandırılır ve 72 metrelik bir alanda çeşitli aşamalardan geçer. POMEM parkuru, diğer parkurlar kadar zor değildir.

Pandemi Nedeniyle Parkur İptal Olur Mu? Değişir Mi?

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Kovid-19 verdi. POMEM fiziksel yeterlilik sınavı hakkında hrkesin kafasında sorular var. EGM veya PA tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Bununla birlikte, herhangi bir sorun oluşmazsa, parkurun yapılması beklenmektedir.

POMEM Parkuru Nasıl Oluyor?

POMEM parkuru, farklı parçalardan oluşan 72 metrelik bir parkurdur.

Parkurun ilk aşaması bir sıçrama tahtası etabını içerir. Bu aşamada, BAŞLAT komut aracılığıyla, aday iki ayaklı jimnastik sıçrama tahtası üzerinde 6 kez sola atlar. Sıçrama tahtasında aday eksik hareket yaparsa, her eksik için 2 saniye para cezasına çarptırılır. Ayrıca tek ayakla atlamak geçersizdir. Adayların en az 1 defa atlaması gerekecektir. Aday bir kez bile düzenli bir sıçrama yapmazsa elenir.

İkinci aşama lastik aşamasıdır. Aday bu aşamada 6 lastiğin içinden geçer. Lastik sağda ise sağ ayak geçer ve sol ayak sol ayağı geçer. Aday lastiğin içine girmelidir. Basmadığı her lastiğe 2 saniye ceza verilecektir. Benzer şekilde, bu 6 lastikten en az birine doğru şekilde basmanız gerekir. Aksi takdirde diskalifiye edileceksiniz.

Üçüncü aşama, yük taşıma aşamasıdır. Bu aşamada erkekler 30 kilo, kadınlar 20 kilo taşıyor. Bu ağırlıklar bir kum torbası ile iki kol üzerine sabitlenmiştir. Bu ağırlıklar ile iki adet dubanın dışına atlayarak 16 metrelik bir alanda geçebilmektedir. Ardından ağırlığın başlangıç ​​noktasına geri dönülür. Duba arkasında dolaşmadan dönen adaylara bir saniye para cezası verilecek. Ayrıca dubayı deviren adaylara bir saniyelik cezası verilir. Ağır torbaları ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm aralıkla yerleştirilir, torbaların ara mesafesi 50 cm, torbaların tutma kısımları birbirine paralel ve iç boşlukları birbirine bakar.

Dördüncü aşama sağlık topu aşamasıdır. Bu aşamada aday, koşma yönü boyunca ikinci topa dokunacak ve ardından 8 metre arayla sağlık topları yerde durana kadar ikinci topa ilk topla 3 kez dokunacaktır. Her eksik dokunuş için 3 saniyelik ceza yazılır. Sağlık topuna dokunma hareketi ile aday önce en uzaktaki topa dokunacak, ardından pas geçerken dokunulmayan ilk topa dokunacak ve ardından istasyonu tamamlamak için ilk topa tekrar dokunacaktır.

Beşinci aşama, takla aşamasıdır. Bu aşamada aday dubanın dışından gelecek ve yer paspasında öne doğru takla atacaktır. Bu aşamada dubadan inemeyen veya dubayı deviremeyen personele bir saniye ceza verilir.

Altıncı aşama slalom aşamasıdır. Bu aşamada adaylar 6 slalom çubuğunun dışından koşar. Bu aşamada, pas geçilen her bir slalom çubuğuna 2 saniyelik bir ceza verilir.

Yedinci ve son aşama engel aşamasıdır. Bu aşamada 5 engel yukarıdan aşağıya, yukarıdan aşağıya ve yukarıdan olmak üzere son bir kez koşulur ve sona ulaşılır. Bu aşamada en az bir engelin uygun şekilde aşılması gerekir. Ayrıca engel düşerse ceza saniyeleri yazılır.

POMEM Parkur Öneği;

POMEM parkurunda, başarılı olarak kabul edilmesi gereken en uzun süre erkekler için 48 saniye ve kadınlar için 50 saniyedir (not: bu süre zaman zaman değişebilir).

Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye veya daha kısa sürede tamamlayan erkek adaylar ile 42 saniye veya daha kısa sürede parkuru tamamlayan kadın adaylar 100 puan alır.

60 puan veya daha düşük bir puan yeterli değildir ve aday elenir. POMEM parkuruna katılan adayların spor kıyafet ve ayakkabı getirmeleri gerekmektedir.