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27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranı

Aralık ayında binlerce adayın başvurduğu 27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri açıklandı. 27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 02:40
27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranı
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27. dönem POMEM sınavı için başvuru süreci geçtiğimiz Aralık ayında tamamlanmıştı. Sınava girerek polis olma hayali kuran binlerce aday ön sağlık kontrolü sınav yerleri ile tarihleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

POMEM ön sağlık yerleri belli oldu!

Binlerce polis adayının uzun süredir beklediği açıklama nihayet geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 27. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Adaylar sınav giriş yerlerini T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifreleri ile öğrenebilecekler.

POMEM ÖN SAĞLIK YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 12.02.2021 02:40
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Anahtar Kelimeler:
Pomemön Sağlık KontrolüPolis
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