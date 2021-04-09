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25 Nisan bursluluk sınavı var mı, ertelendi mi, iptal mi edildi?

25 Nisan 2021 bursluluk sınavı olacak mı? 25 Nisan 2021 bursluluk sınavı ertelendi mi? 25 Nisan 2021 bursluluk sınavı ertelendi mi? Bursluluk sınavı ne zaman? Öğrenciler ve veliler tarafından 25 Nİsan 2021 tarihinde yapılması planlanan Bursluluk sınavının ertelenip ertelenmediği merakla araştırılıyor. İşte Bursluluk sınavına dair detaylar...

09 Nisan 2021 Cuma 19:06
25 Nisan bursluluk sınavı var mı, ertelendi mi, iptal mi edildi?
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Herkes tarafından merakla araştırılan konular arasında 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bursluluk Sınavı’nın ertelenip ertelenmediği hakkında araştırmalar yapılıyor.

25 Nisan 2021 Bursluluk Sınavı iptal edildi mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 25 Nisan tarihinde yapılması planlanan Bursluluk sınavı ve öğretmenlerin gireceği Adaylık kaldırma Sınavı hakkında bilgilendirme yaptı. Bunların yanı sıra Ziya Selçuk önümüzdeki hafta 125 bin öğretmenin daha koronavirüs aşısı olacağını duyurdu.

Bursluluk Sınavı hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan Bursluluk ve öğretmenlerin gireceği Adaylık Kaldırma Sınavı’nın ileri bir tarihe ertelendiğini resmi olarak duyurdu. Önümüzdeki hafta 125 bin öğretmenin daha koronavirüs aşısı olacağını söyleyen Ziya Selçuk, yaz tatilinin de 2 hafta kısaltıldığını belirtti.

Geçtiğimiz 2020 yılında Bursluluk sınavı Eylül ayına ertelenmiş ve gerçekleştirilmişti. 2021 yılında da ertelenen Bursluluk sınavının gerçekleştirileceği tarih ilerleyen günlerde açıklanacak.




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:06
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25 Nisan 2021Bursluluk SınavıMebZiya SelçukKoroanvirüs Salgını
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