24 Kasım Öğretmenler Gününe özel şiirler

Her yıl Kasım ayını heyecanla karşılarız, çünkü Kasım ayının içinde bir gün vardırki bizler için çok değerlidir. 24 Kasım Öğretmenler günü her yıl sevinçle ve özenle kutlarız bu anlamlı günü. Her yıl bu anlamlı güne anlam katmak için özel olan şiirleri araştırırız. Türkiye Devleti Cumhuriyeti Devletinin kurucu olan Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde “Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliğini kabul ettiği gündür. Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel olan şiirler merak edilmekte ve araştırılmaktadır.

24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri:

Biricik Öğretmenim

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

Ana Gibi Baba Gibi

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi…

Hüseyin DÜZBASAN

Öğretmen

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

Nevin EMGEN

BaşÖğretmen

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

Tarık ORHAN

Dünyada Öğretmenler Günü Ne Zaman Kutlanıyor?

1994 yılından itibaren dünyanın pek çok ülkesinde her yıl 5 Ekim gününde Öğretmenler Günü olarak bilinir. 5 Ekim 1966 tarihinde Fransa’nın Başkenti Paris’te yapılan Öğretmenler Statüsü Hükümetler arası Özel Konferansından sonra Unesco temsilcileri ve Ilo beraber “Öğretmenler Statüsü Tavsiyesi”ni hep beraber kabul etmelerinin seneyi devriyesidir. Her ülkenin kendi özel kültür değerleri ve tarihi değerlerine göre farklı zamanlar da Öğretmenler Günü olarak kabul edilip kutlanır. Hindistan Öğretmenler Günü'nü 5 Eylül'de kutlar. Bu, eski Hindistan devlet başkanı ve öğretmeni Dr. Sarvepalli Radhakrishnan'ın doğum günüdür. Dr. Radhakrishnan 1962'de Hindistan cumhurbaşkanı olunca bazı öğrencileri ve arkadaşları onun doğumgününü kutlamalarına izin vermesi konusunda kendisine isteklerini danışmıştır. Dr. Radhakrishnan da yanıt olarak Benim doğumgünümü ayrıca kutlamak yerine, 5 Eylül Öğretmenler Günü olarak kutlansa bu benim kendi gurur ayrıcalığım olur. demiştir.Dünyanın pek çok ülkesinde ise Öğretmenler Gününün tatil olarak kabul edilip edilmediği farklılık gösterir.