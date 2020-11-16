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24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve Öğretmenler günü kutlama sınıf pano örnekleri

24 Kasım Öğretmenler Gününe kısa bir süre kala kutlama pano örnekleri içeriğimizde derledik. İşte Öğretmenler Günü'ne özel en güzel panolar.

16 Kasım 2020 Pazartesi 02:10
24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve Öğretmenler günü kutlama sınıf pano örnekleri
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Türkiye’de her yıl Kasım ayında büyük bir coşkuyla kutlanan öğretmenler gününe kısa bir süre kaldı. 24 Kasım öğretmenler günü pano önekleri de merakla araştırılmaya başlandı.

24 Kasım her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 24 Kasım 1928’te Mustafa Kemal Atatürk ‘’Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği’ni kabul etmiştir.

1981 yılından bu yana 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretenler günü pano önekleri

Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümünde başöğretmen oluşunun yıldönümünde Öğretmenler Günü kutlanmaktadır. 26 Kasım 1992 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre Öğretmenler Günü kutlamaları resmileşmiştir.

Bazı ülkelerdeyse 5 Ekim günü UNESCO’nun tavsiyeleriyle Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. 5 Ekim 1966’ta Paris’te Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı tamamlanmış ve statü oybirliğiyle kabul edilmiştir.

24 Kasım Öğretmenler Günü pano öneği


 

 



Son Güncelleme: 16.11.2020 02:10
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Anahtar Kelimeler:
24 KasımÖğretmenler Günü
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