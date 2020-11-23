24 Kasım öğretmenler günü için uzun ve kısa şiirler

24 Kasım Öğretmenler gününe bir gün kaldı. Ülkemizde her yıl kutlanan bu özel gün bu yıl pandemi nedeniyle öğrenci ve öğretmenleri bir araya getiremeyecek. Bilindiği gibi salgın tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar eğitime ara verildi. Öğrenciler online olarak derslerine devam ederken öğretmenlerine şiirler okuyarak onları mutlu etmek istiyor.

Öğretmenler bir çocuğun hayatını değiştirebilecek, onların hayatını daha iyiyi yönlendirebilecek kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlere yılın bir günü de olsa destek vermek çok önemlidir.

Öğretmenler günü şiirleri

ÖĞRETMENİME

Kalem, silgi, defter

Sen yoksan neye yarar.

Küçücük parmaklarım,

Nasıl harfleri arar.

Senden hiç ayrılamam,

Ailem gibisin benim.

Öğretmenler gününde,

Çokça öpülsün ellerin.

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENİM-2

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı Çebi