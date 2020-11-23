24 Kasım öğretmenler günü için uzun ve kısa şiirler

24 Kasım Öğretmenler gününe bir gün kaldı. Ülkemizde her yıl kutlanan bu özel gün bu yıl pandemi nedeniyle öğrenci ve öğretmenleri bir araya getiremeyecek. Bilindiği gibi salgın tedbirleri kapsamında yıl sonuna kadar eğitime ara verildi. Öğrenciler online olarak derslerine devam ederken öğretmenlerine şiirler okuyarak onları mutlu etmek istiyor.
Öğretmenler bir çocuğun hayatını değiştirebilecek, onların hayatını daha iyiyi yönlendirebilecek kutsal bir görevi yerine getirmektedir. Bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlere yılın bir günü de olsa destek vermek çok önemlidir.
Öğretmenler günü şiirleri
ÖĞRETMENİME
Kalem, silgi, defter
Sen yoksan neye yarar.
Küçücük parmaklarım,
Nasıl harfleri arar.
Senden hiç ayrılamam,
Ailem gibisin benim.
Öğretmenler gününde,
Çokça öpülsün ellerin.
ÖĞRETMENİM
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
ÖĞRETMENİM-2
Öğretmenim,
Seni ben pek
Çok severim.
Sen bir ana,
Sen bir baba,
Her şey oldun
Artık bana
Gözüm sende,
Gönlüm sende.
Okut, eğit
Beni sen de
Okut, öğret
Ve nihayet
Yurda yarar
Bir insan et!
Rakım ÇALAPALA
BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı Çebi