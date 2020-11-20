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24 Kasım 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler

En değerli meslek olan öğretmenlik için herkes tarafından merak edilen kısa şiirler merak konusu olmuştur. Öğretmenler Günü için şiir göndermek güzel bir hediye midir? Öğretmenler Günü için kısa şiirler var mıdır? 24 Kasım'a özel kısa şiirler hangileridir?

20 Kasım 2020 Cuma 21:14
24 Kasım 2,3,4 kıtalık Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler
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Çocuklarımızın eğitimlerini gerektiği şekilde iyi birer birey olmaları yolunda ilerlemelerine destek olan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun dileklerini iletmek her velinin ve öğrencinin istediği şeydir. Öğretmenlere minnetlerini sunmak isteyen öğrenciler onlara bu pandemi döneminde hediye alamayacaklarından onlara kısa olacak şekilde şiir armağan etmek isteyeceklerdir. Öğretmenlerin daha önceden de zorlu şartlarda çalışmalarını ülke çapında her geçen gün artan virüs dalgası eklenmiştir. Dilerseniz onlar için kısa kısa şiirleri sizlerle paylaşmakta bizim borcumuzdur. İşte Öğretmenler Günü için şiirleri sizlerle paylaşıyoruz.

 

BAŞÖĞRETMEN

Atatürk benim,

Başöğretmenim,

Ne öğrendimse,

Ondan öğrendim.

 

Yenilikleri,

Hep o düşünmüş,

Milleti için,

Ağlamış, gülmüş.

 

Çocuk kalbimle,

İlk onu sevdim,

Atatürk benim,

Başöğretmenimdir.

 

Tarık ORHAN

ÖĞRETMENİME

Bilgi demetleri sun, yine bana,

Yine yalçın dağlar ötesinden gel.

Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,

Yine altın çağlar ötesinden gel.

 

Aydınlığa giden sonsuz yollardan,

Tomurcuklar açan yeşil dallardan,

Bahçedeki taze, solmaz güllerden,

Baharlarla bağlar ötesinden gel.

 

Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,


Uzat maviliği şeffaf saraydan

Buketler dererek bize uzaydan,

Göklerden al tuğlar ötesinden gel.

 

Milletime doğan şafaklarla şen,

Şehitler yatağı topraklarla sen,

Irkıma şen veren bayraklarla sen

Tarihler, otağlar ötesinden gel….

 

Süleyman ÖZBEK

SİZİ GÖRÜNCE

Sizi görünce;

Eriyor yüreğimdeki buzlar,

Yüzümde çiçekler açıyor birden.

Zamanı süzüp içtiğim,

Ilık yaz akşamlarını hatırlıyorum

Kehribar tanesi gözlerinizden.

 

Durdu ŞAHİN

ANA GİBİ, BABA GİBİ

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

 

Ana değil, ana gibi;

Baba değil,  baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi….

 

Hüseyin DÜZBASAN

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 21:14
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Öğretmenler Günü24 KasımşiirEğitimBaşoğretmen
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