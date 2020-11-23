İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
Son Dakika
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar...
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Son Dakika
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta!...
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....

24 Kasım 2020 Salı okullar tatil olacak mı?

24 Kasım Salı okullar tatil olacak mı? ile ilgili yeni ayrıntılar 23 Kasım 2020 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 23 Kasım 2020 gününe ait 24 Kasım Salı okullar tatil olacak mı? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

23 Kasım 2020 Pazartesi 20:20
24 Kasım 2020 Salı okullar tatil olacak mı?
Takip Et:

Resmi tatilleri merak eden pek çok kişi 24 Kasım 2020 öğretmenler gününün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 24 Kasım tarihi öğretmenler günü olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm öğretmenlere veriliş bir gündür. Cumhuriyetin ve Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mekteplerinin Başöğretmeni unvanını alarak Cumhuriyetin ilk öğretmenliğini yapmıştır.

24 Kasım öğretmenler günü nedir? Ne anlama gelmektedir?

24 Kasım öğretmenler günü ülkemizin 1928 tarihinden beri eğitimcilerin önemli kabul ettiği günlerden bir tanesidir. O tarihin bakanlar kurulu tarafından 11 Kasım 2928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mekteplerinde yaptığı öğretmenlik nedeni ile Baş Öğretmen unvanı verilmiştir. İlerleyen günlerde ise Atatürk bugünü öğretmenlere vererek her yıl öğretmenler günü olarak adlandırılmasını istemiştir.

Öğretmenler günü kutlamaları ilk defa 1981 yılında yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. Yaş günü olması nedeni ile başta Atatürk olmak üzere tüm eğitim camiasının öğretmenler günü 24 Kasım’da kutlanmaktadır.


Öğretmenler günü kutlamaları sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak 5 Ekim 1994 tarihinde UNESCO tarafından tüm ülkelere çağrı yapılarak dünya genelinde bir gün olması sağlanmıştır. Bu tarih Google gibi büyük firmalar tarafından unutulmadan Doodle adı verilen özel görseller ve hareketli resimler ile kutlaması yapılmaktadır.

24 Kasım 2020 Salı resmi tatil mi?

24 Kasım öğretmenler günü ülkemizde hem il hem de ilçelerde bulunan tüm okullarda törenlerle anılır. Bu günde Anıtkabir’e ziyaretler düzenlenir ve baş öğretmen kabrinde anılır. Ancak bugün resmi tatil olarak tatil değildir. Resmi tatiller arasında tatil verilmeyen tek gün öğretmenler günü olan 24 Kasımdır.

24 Kasım 2020 Salı okullar tatil olacak mı?

24 Kasım tarihinde okullarda şenlikler düzenlenir bu güne özel şiirler ve gösteriler sergilenir. Ülke genelinde neredeyse tüm okullarda kutlanan öğretmenler günü ayrıca hangi güne gelinirse gelinsin İstiklal Marşı okunarak son bulunur. Resmi tatil olmasa bile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde öğretmenler gününde yarım gün uygulaması yapılır. Sabaha saatlerinde okul olsa da öğlenden sonra öğrenciler evlere dağılır.

24 Kasım 2020 Salı bankalar açık olacak mı?

24 Kasım tarihi remi tatil statüsünde olmadığı için bankalar, lokantalar, kafeler ve bunlara benzer kurum ve işletmeler kapalı olmaz.

24 Kasım 2020 Salı devlet daireleri açık mı?

24 Kasım tarihinde tüm devlet daireleri, kamu ve kuruluşları açık olacaktır. Tüm çalışanlar görevlerine devam edecektir. Ayrıca devlet dairelerinde işleri olan vatandaşlar işlemlerini kuruma giderek halledebileceklerdir.

2020 resmi tatilleri ne zaman?



Son Güncelleme: 23.11.2020 20:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
MEB'den resmi yazı! Tüm kurslar kapatıldı
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
EBA Canlı derse nasıl giriş yapılır? EBA Canlı ders çizelgesi
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim 23 - 27 Kasım EBA tv ders programı, yayın akışı ve tekrar saatleri belli oldu
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi
KPSS'ye geç kalan öğrenciyi sınav yerine polis ekibi yetiştirdi

Popüler Haberler

24 Kasım 2020 Salı okullar tatil olacak mı?
ATV Müge Anlı Makbule Sarı cinayeti çözüldü mü?
SGK rapor parası hesaba ne zaman yatar? Rapor parası nereden çekilir?
Ozan Güven Babil'den ayrıldı mı? Yeni sezonda var mı?
Emanet Begüm kimdir? Gözde Gürkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Sars virüsü nedir? Sars bulaşıcı mı? Çin'de Sars alarmı
23 Kasım 2020 Pazartesi Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 23 Kasım 2020 Pazartesi Koronavirüs sonuçları
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman final yapacak? TRT ile Kaç sezonluk sözleşme imzalandı?
PTT'den emekli tüketici kredisi kampanyası! 2020 Emeklilere PTT'den düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Kefaret dizisi oyuncuları kimlerdir? Fox TV Kefaret dizisi konusu ve oyuncuları
Aldatma sonucu boşanmalarda mal paylaşımı nasıl olur?
Burç yorumları 12 Temmuz
SGK borcu olmayanlar bunu nasıl kanıtlar? SGK borcu yoktur belgesine nasıl ulaşılır?
Emekli maaşını taşıma promosyon kampanyaları! Emeklilere 750 TL’ye varan banka promosyon ödemeleri
Öğretmen atama tercihlerinde dikkat edilecek noktalar nelerdir? Nelere dikkat edilmeli?
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri Kimdir? Emre Erçil dizideki rolü ve hayatı
Yasak Elma dizisi Çağatay’ı kim canlandırıyor? Berk Oktay'ın biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Ebul Kasım'ı Emre Erçil'in hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Gevher Hatun'u Leyla Feray'ın hayat hikayesi!
28-29 Kasım 2020 gelecek hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.