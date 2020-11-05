24 Kasım 2020 Salı Öğretmenler Günü tatil olacak mı? Ders yapılacak mı?

Resmi tatilleri merak eden pek çok kişi 24 Kasım 2020 öğretmenler gününün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 24 Kasım tarihi öğretmenler günü olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm öğretmenlere veriliş bir gündür. Cumhuriyetin ve Türkiye’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mekteplerinin Başöğretmeni unvanını alarak Cumhuriyetin ilk öğretmenliğini yapmıştır.

24 Kasım öğretmenler günü nedir? Ne anlama gelmektedir?

24 Kasım öğretmenler günü ülkemizin 1928 tarihinden beri eğitimcilerin önemli kabul ettiği günlerden bir tanesidir. O tarihin bakanlar kurulu tarafından 11 Kasım 2928 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mekteplerinde yaptığı öğretmenlik nedeni ile Baş Öğretmen unvanı verilmiştir. İlerleyen günlerde ise Atatürk bugünü öğretmenlere vererek her yıl öğretmenler günü olarak adlandırılmasını istemiştir.

Öğretmenler günü kutlamaları ilk defa 1981 yılında yapılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun 100. Yaş günü olması nedeni ile başta Atatürk olmak üzere tüm eğitim camiasının öğretmenler günü 24 Kasım’da kutlanmaktadır.

24 Kasım 2020 Salı resmi tatil mi?

Öğretmenler günü kutlamaları sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak 5 Ekim 1994 tarihinde UNESCO tarafından tüm ülkelere çağrı yapılarak dünya genelinde bir gün olması sağlanmıştır. Bu tarih Google gibi büyük firmalar tarafından unutulmadan Doodle adı verilen özel görseller ve hareketli resimler ile kutlaması yapılmaktadır.

24 Kasım öğretmenler günü ülkemizde hem il hem de ilçelerde bulunan tüm okullarda törenlerle anılır. Bu günde Anıtkabir’e ziyaretler düzenlenir ve baş öğretmen kabrinde anılır. Ancak bugün resmi tatil olarak tatil değildir. Resmi tatiller arasında tatil verilmeyen tek gün öğretmenler günü olan 24 Kasımdır.

24 Kasım 2020 Salı okullar tatil olacak mı?

24 Kasım tarihinde okullarda şenlikler düzenlenir bu güne özel şiirler ve gösteriler sergilenir. Ülke genelinde neredeyse tüm okullarda kutlanan öğretmenler günü ayrıca hangi güne gelinirse gelinsin İstiklal Marşı okunarak son bulunur. Resmi tatil olmasa bile ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde öğretmenler gününde yarım gün uygulaması yapılır. Sabaha saatlerinde okul olsa da öğlenden sonra öğrenciler evlere dağılır.

24 Kasım 2020 Salı bankalar açık olacak mı?

24 Kasım tarihi remi tatil statüsünde olmadığı için bankalar, lokantalar, kafeler ve bunlara benzer kurum ve işletmeler kapalı olmaz.

24 Kasım 2020 Salı devlet daireleri açık mı?

24 Kasım tarihinde tüm devlet daireleri, kamu ve kuruluşları açık olacaktır. Tüm çalışanlar görevlerine devam edecektir. Ayrıca devlet dairelerinde işleri olan vatandaşlar işlemlerini kuruma giderek halledebileceklerdir.

2020 resmi tatilleri ne zaman?