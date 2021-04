23 Nisan tatil mi, ders olacak mı? 23 Nisan'da online ders yapılacak mı?

23 Nisan’da dersler yapılacak mı?

23 Nisan tarihinde online ders yapılacak mı? Tatil olacak mı? 23 Nisan’ın Türkiye’de ulusal bayram olarak kutlanmasının sebebi, 1920 yılında TBMM’nin açılmış olmasıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması yine TBMM’nin açılmasıyla alakalıdır. Fakat buna rağmen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılında kadar böyle devam etmiştir. 23 Nisan 1927 yılında Himaye-i Eftal Cemiyeti’nin ( Çocuk Esirgeme Kurumu) o günü çocuk bayramı olarak ilan etmesi ile başladığı kabul edilir. Her sene bu günde etkinlikler düzenlenir, çeşitli kutlamalar yapılır. Fakat bu sene Covid-19 sebebi ile daha sade bir kutlama olacağı düşünülmekte. Her sene farklı günlere denk gelen 23 Nisan bu yıl cuma gününe denk geliyor. Her hafta sonu yasak olması sebebi ile kişiler tekrar bir arayış içerisine girdi. 23 Nisan gününde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı da merak edildi.

22 Nisan yarım gün tatil olacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ülke genelinde resmi tatil ilan ediliyor. 22 Nisan tarihinde ise tatil olmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlar tüm gün çalışacak.

23 Nisan resmi tatil olacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve KKTC’nin resmi bayramı ve tatillerinden sayılan bugünde, resmi tatil olacak.

23 Nisan tarihinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Cuma günü yasağın uygulanıp uygulanmayacağı hakkında henüz bir net karar bulunmamaktadır. Ancak düzenli olarak uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağına bu gününde eklenmesi herkesin beklediği bir durumdur.

23 Nisan’da online ders olacak mı?

Covid-19 nedeniyle okullar intenet üzerinden online olarak yapılmakta. Yüzyüze eğitime ise yalnızca 8 ve 12. sınıflar devam ediyor. Ancak 23 Nisan Cuma günü tatil olacak ve dersler işlenmeyecek.

Resmi tatil günleri 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma

1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi

12 Mayısıs Ramazan Bayramı: Çarşamba

19 Mayısıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

Dini günler 2021

13 Şubat Cumartesi: Üç ayların başı

18 Şubat Perşembe: Regaip kandili

10 Mart Çarşamba: Miraç Kandili

27 Mart Cumartesi: Berat Kandili

13 Nisan Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı

8 Mayısıs Cumartesi: Kadir Gecesi

12 Mayısıs Çarşamba: Arefe

13 Mayısıs Perşembe,14 Mayısıs Cuma,15 Mayısıs Cumartesi Ramazan Bayramı

19 Temmuz Pazartesi: Arefe

20 Temmuz Salı,21 Temmuz Çarşamba,22 Temmuz Perşembe,23 Temmuz Cuma Kurban Bayramı

9 Ağustos Pazartesi: Hicri Yılbaşı

18 Ağustos Çarşamba: Aşure Günü

17 Ekim Pazar: Mevlit Kandili