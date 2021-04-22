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23 Nisan şiirleri - 101. Yıl dönümüne özel şiirler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlanacak. Covid-19 sebebiyle kalabalık törenlerin olmayacağı bu günde, çocuklar sevinçlerini evlerde yaşayacak. 1. TBMM'nin kuruluşu olan ve Türk milletinin egemenliğini ilan ettiği bu gün, herkes için önemli tarihlerden biridir. Bu sebeple 23 Nisan şiirler okunarak, özel etkinliklerle kutlanır. Sizler için derlediğimiz en güzel 23 Nisan şiirleri haberimizde yer almaktadır.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:08
23 Nisan şiirleri - 101. Yıl dönümüne özel şiirler
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene büyük bir coşku ile kutlanıyor. Böyle önemli bir tarihte ilkokul,ortaokul,lise öğrencileri ve vatandaşlar bu önemli günde şiirler araştırmaya başladı. Covid-19 sebebi ile kalabalık törenler ile kutlanmayacak olan bu bayramda, herkes sevincini evinde yaşayacak. 

23 Nisan şiirleri 

-Bugün çocuk günüdür,

Dünyanın düğünüdür,

Ulusumun ünüdür,

Hoş geldin 23 Nisan.

Bağımsızlık özüdür,

Kardeşliğin günüdür,

Atatürk'ün sözüdür,

Hoş geldin 23 Nisan

-Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

-Dün sabah anneciğim

Öperek, dedi: Uyan

Bugün senin bayramın,

Kalk, bak süslendi her yan.

Baktım her taraf süslü,

Sokaklar dolu insan.

Dedim: Anne bu neden

Dedi: 23 Nisan.

Temel bayrammış, inan

Kutlu olsun kardeşim

Geldi 23 Nisan.

-Gelin çocuklar gelin!

Bayramımız var bugün.

23 Nisan için,

Kuralım şenlik, düğün…

El ele tutuşarak,

Şarkılar söyleyelim,

Ellerimizde bayrak,

Sokak sokak gezelim.

Çocuklarıyız, yarının

Büyük insanlarıyız,

Üstünde bu vatanın

Hür, mesut ve kaygısız

Daima yaşayacağız.

-Çocuk Bayramı'nda

Gelmiş katılmış aramıza,

Atatürk çocuk olmuş bakın:

Sallanıyor salıncakta!

Gülüyor gözlerinin içi,

Gülüyor,

Gökler, denizler kadar mavi.

Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size

Bayramların en güzelini".

"Dilerim, yurdumun çocukları,

Tüm çocukları dünyanın

Gülüp oynasınlar bugünkü gibi;

Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...

Çınlasın yeryüzünde barış türküleri"

-Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara'da buluştu,

Dünyanın çocukları.

Her Yirmi Üç Nisan'da

Tekrarlanır bu olay.

Buluşma nedenini,

Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

Dünyanın çocukları

Yurdumuza koşuyor,

Her Yirmi Üç Nisan'da

Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

-Vatan ufuklarında esiyordu korkunç yel,

Her kalp keder içinde, bütün gönüller kıştı.

Biz yeryüzünde yokken, bundan yıllarca evvel,

Bu cennet yurdu,kara bir sis sarmıştı.

Bir mucize ansızın bir gün dağıttı sisi,

Ufuklara nur saçan eşsiz meş'ale yandı.

Yurdu kurtarmak için Büyük Millet Meclisi,

Tam seksen bir yıl evvel Ankara'da toplandı.

Zafer peşinde koştuk, geride bıraktık dünü.

Hakkı gerçek bilerek her zaman ona taptık.

Yurdumuzu kurtaran bu en mukaddes günü,

Kendi günümüz saydık, çocuk bayramı yaptık.

Bu ne biçim bir sevinç, bu ne doyulmaz bir haz,

İçimizde yüzyılı gün yapacak bir hız var.

Bugün neşe içinde coşsak, taşsak yine az,

Çünkü bir gün içinde iki bayramımız var.

-Gelincikler gibi al al bayraklar,

Evlerden sarkıyor, gökler de dolu.

Nabızlar pek hızlı, coşkun yürekler,

Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu!

Şu mini miniler tombul yanaklı,

Yerlerinde bile duramıyorlar.

Hepsinin elleri çifte bayraklı,

Gözlerinde şimşek şimşek sevgi var.

Yeniden oluyor her şey, yeniden,

Yanıyor Atatürk içimizde bak!

Atatürk, bu kara günü ak eden,

Atatürk; andımız, en kutlu sancak.

Eğlenin yavrular, gülün çocuklar.

Coşsun gönlünüzde Türklük duygusu.

Havanın bile bir coşkun hali var,

Her yönden geliyor nisan kokusu.




Son Güncelleme: 22.04.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
23 Nisanşiir
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