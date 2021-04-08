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23 Nisan ile ilgili şiirler kısa, uzun, 2, 4 kıtalık

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 2021 senesindeki kutlamalarına sayılı günler kalmıştır. Bu önemli ulusal bayramımıza sayılı günler kala öğrencilerimiz araştırmalarına başlamıştır. Bizde bu yazımızda öğrencilerimiz için birbirinden güzel şiirleri derledik. İşte 23 Nisan ile ilgili şiirler kısa, uzun, 2, 4 kıtalık şiirler.

08 Nisan 2021 Perşembe 21:16
23 Nisan ile ilgili şiirler kısa, uzun, 2, 4 kıtalık
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Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına hediye olarak verdiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı her sene takvimler 23 Nisan’ı gösterdiğinde kutlanmaya başlıyor. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclisi kurarak başlattığı harika düzeni temsil eder . Normal şartlar altında çoşkulu törenlerle kutlanan ulusal bayramımızun bu sene kutlanıp kutlanmayacağı henüz bilinmemektedir. Lakin bu çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini araştırmayacağı anlamına gelmemiştir.

 

Bu önemli bayrama yalnızca sayılı günler kalmıştır. Bu nedenle öğretmenler çocuklarımıza bayramın anlamına ve önemiyle ilgili ödevler vermektedir. Normal şartlarda birçok tören ve kutlamalar ile anılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; 2021 senesinde covid-19 nedeniyle tören ile kutlanmayacakmış gibi görünüyor. Lakin birçok çocuğumuzun evden eğitim görmesi onları engellememiş, çocuklarımız şimdiden şiirleri araştırmaya başlamıştır. İşte şiirler;

 

23 NİSAN

Sevinçliyiz hepimiz,

Taştı bugün neşemiz.

Eğleniriz, güleriz,

Geldi 23 Nisan.

Süsleriz biz her yanı,

Geldi çocuk bayramı.

Atatürk'ün armağanı,

Yaşa 23 Nisan.

HAKKI ERCAN

 

23 NİSAN

Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,

Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.

Bugün çocuklar güzel.

Bugün sokaklar güzel...

Elimizden tutan her el

Daha sağlam

Daha mavi gökyüzü;

Bayraklar daha yakın.

Bakın: geçiyor yarının büyükleri;

Şarkılar tutuyor gökleri.

Adnan ARDAĞI

 

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

 

 

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,

23 Nisan günü

Büyük bir sevinç kaplar,

Bütün yurdun üstünü

 

Bin dokuz yüz yirmide

Duyuldu halkın sesi

Açıldı bu tarihte

Büyük Millet Meclisi

 

Bugün edildi ilân

Yeni bir Türk devleti

Bundan, 23 Nisan

Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

 

23 NİSAN

Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:

Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.

Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için

Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

 

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.

Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.

Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.

Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

 

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.

Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.

(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

 

Ey gün yüzlü çocuklar!

( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")

Hayatta durak yoktur;daima ileri!

Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

 

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.

(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)

Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.

Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.

Uluğ TURANLIOĞLU

 

 

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 21:16
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