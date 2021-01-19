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22 Ocak Cuma günü e-karne günü! Karne kime, nasıl verilecek?

22 Ocak Cuma günü milyonlarca öğrenci 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatiline başlamadan önce e-karnelerini alacaklar. Peki karne kime verilecek? Karneler nasıl verilecek?

19 Ocak 2021 Salı 18:24
22 Ocak Cuma günü e-karne günü! Karne kime, nasıl verilecek?
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22 Ocak Cuma uzun süredir koronavirüs hastalığı sebebiyle devam eğitim öğretim yılının 1.dönemi tamamlanıyor.Öğrenciler 22 Ocak Cuma günü 3 hafta sürecek olan yarıyıl tatiline başlamadan önce elektronik ortamda e- kanelerini alacaklar.

KİMLER KARNE ALACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda yapmış olduğu açıklamada ilkokul ve ortaokul kademesindeki öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde sınav yapılmayacağını öğrencilerin kane notlarının eğitim sürecine katılımıyla oluşturulacağını belirtmişti. 

İSTEYEN VELİ SINAV NOTUNU KARNEYE İŞLETECEK

İlkokul 4.sınıf ve ortaokullarda ise sınav olan öğrencilerin sınav notlarının değerlendirmeye alınmayacağını ancak isteyen velilerin öğrencilerin sınav notlarını değerlendirmeye alınacağı açıklanmıştı.

LİSE KADEMESİNDE Kİ ÖĞRENCİLERİ KARNE ALMAYACAK

Lise kademesinde okuyan öğrenciler ise okullar açıldıktan sonra yüz yüze sınavlarının yapılmasıyla birlikte kane notları oluşacak ve lise kademesindeki öğrenciler yüz yüze sınavlar yapıldıktan sonra kanelerini alacaklar.Bakanlık yüz yüze sınavlar için 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasını işaret etmişti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAR?

 

Şu anki resmi açıklamaya göre 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 pazartesi günü kademli olarak başlayacak. .



Son Güncelleme: 19.01.2021 18:24
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KarneE-karne22 Ocak
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