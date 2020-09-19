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21 Eylül Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim nasıl olacak? İsteyen okula gitmeyecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve yaşanan pandemi sürecinde ara verilen eğitim öğretim 21 Eylül pazartesi kısmen başlıyor. Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? İsteyen okula gitmeyecek mi? İşte tüm detaylar..

19 Eylül 2020 Cumartesi 13:35
21 Eylül Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim nasıl olacak? İsteyen okula gitmeyecek mi?
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Milli Eğitim Bakanlığı yaşana korona virüs salgın hastalığı sebebiyle geçtiğimiz eğitim öğretim yılı mart ayında kapattığı okulları kısmende olsa 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitime açıyor.

Şimdilik alınan karar gereği sıkı tedbirler ve önlemlerle birlikte sadece ilkokul birinci sınıf öğrencileri okula başlayacak.

Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

İlkokul birinci sınıflar uyum haftası sonrasında haftanın 2 günü okula gelip yüz yüze eğitim alacaklar diğer 5 gün ise uzaktan eğitime eba platformu üzeriden devam edecekler.

Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler bir gün içinde 5 ders saati eğitim görecek ve ders araları 10 dakika olacak şekilde ayarlanacak.

Okul içerisinde yemek yenilmeyecek ve dışarıdan herhangi bir yiyecek alınmayacak.


Okul idareler kalabalık sınıfları ikiye bölerek, sosyal mesafe kurallarına göre ve her sırada bir kişi oturmak kaydı ile öğrencilerin sınıflarda eğitim görmesini sağlayacak.

Şimdilik okullara görüşme için her hangi bir veli alınmayacak.

Arzu eden veliler okula bir dilekçe vererek çocuğunu okula göndermeyebilecek ve bu çocuklar yok yazılmayacak.

Öğrenciler etkinliklerde temassız oyunları oynayacak, Öğrencilerin her hangi bir şekilde temas etmesine imkan veren etkinlikler yapılmayacak.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 13:35
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