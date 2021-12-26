2022 lise ve üniversite stajyer maaşları ne kadar olacak?

Ülkemizde Stajyer maaşları hesaplanırken asgari ücret dikkate alınmaktadır. Asgari ücretteki artışa göre her yıl lise ve üniversite staj maaşları da değişmektedir. 2021 senesinde de artışlar asgari ücretteki artışlara göre olmuştur. 2022 senesinde stajyer maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaktadır. 2022 senesinde stajyer ücretleri ne kadar olacak?

2022 stajyer ücretleri

2022 senesinde stajyer ücretlerinin en düşük 959.10 TL olması beklenmektedir. Zorunlu stajyer olan kişilere bu tutardan az bir maaş verilmemektedir.

2022 stajyer’e devlet desteği

*Bu ücretler tahmini olarak yazılmıştır.Asgari ücretlerde gerçekleşecek değişikliğe göre belirlenecektir.

Özel sektörde stajyer öğrenci çalıştıran işverenlere de devlet desteği sağlanacak. Özel sektöre sağlanacak devlet desteği şu şekilde;

İşyerinde total çalışan kişi sayısı 20 üzerinde ise ödenen maaşın 1/3’ü,

İşyerinde çalışan kişi sayısı 20’nin altında ise bu durumda 2/3’ü olarak ödenecek.

Devlet desteği kapsamında yer alan işverenler en geç ayın 10’una kadar ödemeleri gerçekleştirmesi gerekir. Ayın 20’sine kadar da dekontla okullara başvurmaları gerekmektedir.

2022 staj ücretleri ne zaman yatar?

Staj yerinin özel ya da kamu kurumu olmasına göre değişiklik göstermektedir. Kamu kurumunda ödemeler ayın 20’sine kadar gerçekleşir. Özel sektörde ise ödemeler ayın 10’una kadar yapılır.

2022 Staj sigortası emeklilik için geçerli olacak mı?

Staj sigortasında iş kazası ve meslek hastalığı primleri ödendiğinden dolayı emeklilik kapsamında bulunmamaktadır. 2022 senesinde gerçekleşecek torba yasa düzenlemesi ile bu mümkün kılınabilir. Fakat bu konu ile ilgili bir düzenleme yoktur.