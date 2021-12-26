İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

2022 lise ve üniversite stajyer maaşları ne kadar olacak?

Her sene asgari ücret tutarlarına göre stajyer maaşları belirlenmektedir. 2022 senesinin lise ve üniversite stajyer maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaktadır.2022 lise ve üniversite stajyer maaşları ne kadar olacak? Bu haberimizde 2022 senesinde olması beklenen stajyer maaşlarını sizler için derledik. İşte tahmini 2022 lise ve üniversite stajyer maaşları...

26 Aralık 2021 Pazar 06:27
2022 lise ve üniversite stajyer maaşları ne kadar olacak?
Takip Et:

Ülkemizde Stajyer maaşları hesaplanırken asgari ücret dikkate alınmaktadır. Asgari ücretteki artışa göre her yıl lise ve üniversite staj maaşları da değişmektedir. 2021 senesinde de artışlar asgari ücretteki artışlara göre olmuştur. 2022 senesinde stajyer maaşlarının ne kadar olacağı araştırılmaktadır. 2022 senesinde stajyer ücretleri ne kadar olacak?

2022 stajyer ücretleri

2022 senesinde stajyer ücretlerinin en düşük 959.10 TL olması beklenmektedir. Zorunlu stajyer olan kişilere bu tutardan az bir maaş verilmemektedir.

*Bu ücretler tahmini olarak yazılmıştır.Asgari ücretlerde gerçekleşecek değişikliğe göre  belirlenecektir.

2022 stajyer’e devlet desteği

Özel sektörde stajyer öğrenci çalıştıran işverenlere de devlet desteği sağlanacak. Özel sektöre sağlanacak devlet desteği şu şekilde;

  • İşyerinde total çalışan kişi sayısı 20 üzerinde ise ödenen maaşın 1/3’ü,
  • İşyerinde çalışan kişi sayısı 20’nin altında ise bu durumda 2/3’ü olarak ödenecek.

Devlet desteği kapsamında yer alan işverenler  en geç ayın   10’una kadar ödemeleri gerçekleştirmesi gerekir. Ayın 20’sine kadar da dekontla okullara başvurmaları gerekmektedir.

2022 staj ücretleri ne zaman yatar?

Staj yerinin özel ya da kamu kurumu olmasına göre değişiklik göstermektedir. Kamu kurumunda ödemeler ayın 20’sine kadar gerçekleşir. Özel sektörde ise ödemeler ayın 10’una kadar yapılır.

2022 Staj sigortası emeklilik için geçerli olacak mı?

Staj sigortasında iş kazası ve meslek hastalığı primleri ödendiğinden dolayı emeklilik kapsamında bulunmamaktadır. 2022 senesinde gerçekleşecek torba yasa düzenlemesi ile bu mümkün kılınabilir. Fakat bu konu ile ilgili bir düzenleme yoktur.


Son Güncelleme: 26.12.2021 06:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2022 Stajyer Maaşları2022 Lise Ve üniversite Stajyer MaaşlarıStajyer Maaşları Ne Kadar?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2022 DGS Başvuru, Geç Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihi! ÖSYM Sınav Takvimi
2022 DGS Başvuru, Geç Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihi! ÖSYM Sınav Takvimi
Kaymakamlık Bursu nedir? Online başvuru nasıl yapılır?
Kaymakamlık Bursu nedir? Online başvuru nasıl yapılır?
KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?
KYK yurtları hangi şartlarda öğrenciye çıkıyor?
Uzaktan eğitimle uygun fiyatlı yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler
Uzaktan eğitimle uygun fiyatlı yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
Yeni dönem üniversite harç ücretleri ne kadar? (2021-2022)
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?

Popüler Haberler

İbrahim Kalın, Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini paylaştı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
KOSGEB kredisi ile Cafe açma hibe nasıl alınır ? KOSGEB hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
TJK 26 Aralık 2021 Pazar at yarışı sonuçları
2021 Tarım kredi kooperatifi zirai ilaç fiyatları
Ritim Bölümü filminin konusu nedir? Ritim Bölümü filminde kimler yer alıyor?
Fitas şifresini unutanlar yeni şifreyi nasıl alıyor?
Heels dizisinin konusu ne? Heels dizisinin oyuncuları kimler?
Mardin Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu
Kredi kartı harcama geçmişi nasıl silinir?
CNC Cam İşleme Makinesi Operatör maaşları ne kadar?
Denim kumaş operatörü maaşı ne kadar? Denim kumaş operatörü maaşları
Süper emeklilik sistemi nedir? 2021 Süper emeklilik sistemi hakkında bilmeniz gerekenler
Hamileler koronavirüs aşısı olmalı mı? Covid-19 aşısı bebeği etkiler mi?
Seçkin Şahin kimdir, nerede doğmuştur? Seçkin Şahin evli mi? Seçkin Şahin kaç yaşında?
Sgk implant desteği sağlıyor mu? SGK implant desteği şartları nelerdir?
Kömür yardımı başvuru koşulları nelerdir? Kömür yardımı için nereye başvurulur?
2021 TKDK hayvancılık hibesi nasıl alınır?
ÖTV indirimi araç listesi yenilendi. ÖTV düzenlemesi sonrası bayilerde stok araç var mı? En erken tarihler
Sweet Girl Filminin Konusu nedir ? Sweet Girl filminin yorumları
KOSGEB'in girişimcilik kursuna nasıl başvuru yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.