2022 DGS Başvuru, Geç Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihi! ÖSYM Sınav Takvimi

ÖSYM Başkanlığı, 2022 yılında gerçekleşecek olan tüm sınavların tarihlerini açıkladı. Yayımlanan duyuruyla 2022 yılında gerçekleşecek olan sınavlara girecek tüm adaylar hangi tarihlerde başvuru yapacağını, geç başvuru günlerinin ne zaman olduğunu, sınav tarihlerini ve açıklama zamanlarını ÖSYM takviminden öğrenebilecekler. Sınav takvimine ilişkin liste ve tüm sınavlara dair bilgiler ÖSYM’nin resmi web sitesinde yer almaktadır.

2022 yılı DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu

2022 yılı içinde gerçekleşecek olan birçok sınavdan biriside DGS. Bu sınav, on binlerce adayı ilgilendiren ve yakından takip edilen bir sınavlardan birisidir. Pek çok ön lisans mezunu ya da mezunu olacak adaylar ÖSYM sınav takvimi kapsamında önce başvurularını yapacaklar ve daha sonra sınava katılacaklar. Sonunda ise sınav sonuçlarını öğrenecekler.

ÖSYM Başkanlığı, ön lisans mezunlarına hazırlamış olduğu takvimde adayların Mayıs ayında başvurularını yapacağını ve Temmuz ayında ise sınava katılacaklarını bildirdi. Hazırlıklara şimdiden başlayan adaylar için tarihler şöyle: