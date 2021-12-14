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2022 DGS Başvuru, Geç Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihi! ÖSYM Sınav Takvimi

ÖSYM, yayımlamış olduğu duyuruyla 2022 yılında gerçekleşecek olan sınavların takvimini yayınladı. peki, 2022 DGS sınavı ne zaman gerçekleşecek? DGS, sınav ve başvuru tarihleri ne zaman? Detaylar haberimizde.

14 Aralık 2021 Salı 14:46
2022 DGS Başvuru, Geç Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihi! ÖSYM Sınav Takvimi
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ÖSYM Başkanlığı, 2022 yılında gerçekleşecek olan tüm sınavların tarihlerini açıkladı. Yayımlanan duyuruyla 2022 yılında gerçekleşecek olan sınavlara girecek tüm adaylar hangi tarihlerde başvuru yapacağını, geç başvuru günlerinin ne zaman olduğunu, sınav tarihlerini ve açıklama zamanlarını ÖSYM takviminden öğrenebilecekler. Sınav takvimine ilişkin liste ve tüm sınavlara dair bilgiler ÖSYM’nin resmi web sitesinde yer almaktadır.

2022 yılı DGS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu 

2022 yılı içinde gerçekleşecek olan birçok sınavdan biriside DGS. Bu sınav, on binlerce adayı ilgilendiren ve yakından takip edilen bir sınavlardan birisidir. Pek çok ön lisans mezunu ya da mezunu olacak adaylar ÖSYM sınav takvimi kapsamında önce başvurularını yapacaklar ve daha sonra sınava katılacaklar. Sonunda ise sınav sonuçlarını öğrenecekler. 

ÖSYM Başkanlığı, ön lisans mezunlarına hazırlamış olduğu takvimde adayların Mayıs ayında başvurularını yapacağını ve Temmuz ayında ise sınava katılacaklarını bildirdi. Hazırlıklara şimdiden başlayan adaylar için tarihler şöyle: 

  • 2022 yılı DGS başvuru işlemleri 13 Mayıs ile 23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM’nin aday işlemleri sistemi üzerinden elektronik olarak ya da ÖSYM merkezlerinden bizzat gidip yapılabilecek. 
  • Sınav için başvuruda bulunacak adaylar, normal başvuru tarihlerini kaçırmaları durumunda 31 Mayıs tarihinde geç başvuru hakkından yararlanarak daha yüksek bir başvuru ücretiyle başvurularını gerçekleştirebilecekler. 
  • Başvurularını tamamlayan adaylar ise 3 Temmuz Pazar günü sınava katılacaklar.  
  • Sınav sonuçları, sınavın gerçekleştiği tarihten bir ay sonra yani Ağustos ayında açıklanacak. 

 

2022 yılı ÖSYM sınav takvimine ulaşmak için tıklayınız.


Son Güncelleme: 14.12.2021 14:46
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