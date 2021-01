2021yılı 1. 2. 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 sınıf karne görüş örnekleri

2021 Yılı Kane Görüş Önekleri

Öğrencilere her yıl dağıtılan kanelerdeki en merak edilen kısımlardan biri olan kane görüşleri herkesin öğretmenin görüşlerinin merak etmesine neden oluyor. Her öğrenci ve veli kane alındığı zaman ilk baktıkları yer elbette öğretmen görüşünün bulunduğu yer oluyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine başarı durumlarına göre öğretim görevlileri tarafından farklı notlar veriliyor. Öğretmenler öğrencilerine verdikleri eğitim süreci boyunca onları gözlemleyerek onlara uygun olan görüşlerini kanelerinde belirtirler.

1, 2, 3, Ve 4. Sınıflar İçin(İlkokullar) Kane Görüşleri

1- Başarı Düzeyi Yüksek Öğrenciler

Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

Önek bir yaşam sergileyebilmek için bu yaştan önek adımlar atmandan dolayı tebrik ederim.

Öğrencime ve velime teşekkür ederim.

Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.

Teşekkür ederim.

Disiplinli çalışması başarıyı getirdi.

Aile olarak gösterdiğiniz destek, başarısını artırdı.

"Değerli öğrencim............; kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim."

2- Orta Düzeyde Başarı Gösteren Öğrenciler

Çalışma disiplinini artırmalısın.

Çalışmalarına ara vermeden devam etmelisin.

Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır.

Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.

Oyuna, TV – bilgisayara ayırdığın vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur.

Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.

Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle…

Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum.

Başarı grafiğinin artması dileğiyle…

Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin.

……. ve …….. derslerde biraz daha gayret göstermesi gerekli.

3- Başarısız Öğrenciler

Derslerinde …..ve…… sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi. Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.

Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

Oyuna, TV, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi.

Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır.

Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.

5, 6, 7 Ve 8. Sınıflar İçin (ORTAOKULLAR) Kane Görüşleri

1- Çok Başarılı Öğrenciler

Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

Türkçe dersinde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum.

Başarılarının devamını dilerim.

Türkçe dersindeki başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Devamını diliyorum.

Kanendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Belki çok yorulduğun dönemin son gününde kane notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

2- Başarılı Öğrenciler

Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

Dersimizdeki başarısının devamını diliyorum.

Türkçe dersinde gayet başarılı. Gayretlerini takdir ediyorum. Başarılarının devam etmesini bekliyorum.

Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

Davranışlarıyla arkadaşlarına önek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

Kanendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

Hiçbir şey, insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının, motiveni artırması dileğiyle…

Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

Bir geçen dört aya bir de kane notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

3- Orta Seviyedeki Öğrenciler

Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam…

"Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk." Öyleyse çalışmaya devam.

Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.

Tatilde kane notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

Geçen dört aya ve kane notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabiî ki sen de istersen.

4- Ders Durumu Zayıf Öğrenciler

Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

Yolun uzun, her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede…

Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

Eksiklerini tamamlaman Ferhat'ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.

9, 10, 11 Ve 12. Sınıflar İçin (Liseler) Kane Görüşleri

Övgü yazıları

Yücelmek, yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun.

Başarını tesadüfe değil, çok çalışmana borçlusun.

İşleyen demir ışıldar.

Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte.

Uyarı yazıları

Tembelliği huy edinmekten sakınman lazım.

Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.

Nereye düştüğüne değil, nereye takıldığına bakmalı.

Dikenler arasından geçmeyen gül, gül olamaz.

Mevcudu kafi görüp çalışmamak gayretsizliktir.

Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.

Gündüz kandilini hazırlamayan, gece karanlığına razı demektir.

Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk alamazlar.

İyilerin tembelliği kötülerin hakimiyetini hazırlar.

Mükemmelliğin yolu ancak kusurunu görene açıktır.

Orta halli öğrenciler için:

Bilgi, beceri ve bilince nasıl sahip olacağını bildiğin zaman en iyisini başarabilirsin.

Başarı yapabildiklerimizde gizlidir... Yapamadıklarımızda değil.

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

Başarı istediğini elde etmek, mutluluk ise elde ettiğini sevmektir.

Başarı cesaretin çocuğudur.

Ya başarı yolunu bulacaksın, ya da yenisini yapacaksın.

Başarı için çok şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir.

Kışın soğuğunu çekmeyen baharın tadına varamaz.

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

Bir çiçekle yaz olmaz, bu kadar çalışmayla da başarı olmaz.

Çalışkan öğrenciler için:

Ülkeni daha iyi bir yer haline getirmek için yeteneklerini ve kaynaklarını başarılı bir şekilde kullanıyorsun.

Hayatını kontrol ettiğini düşünüyorum. Nereye gittiğini ve ne istediğini biliyorsun.

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir. Sen bu süsleri seviyor ve başarıyorsun.

Mutlu ve huzurlu olmalısın çünkü başarılı oldun.

İyi olacağına inandın ve iyi oldun.

Gördüğün güzelliklerle her gün dünyanı zenginleştiriyorsun.

Normal Seviyedeki Öğrenciler İçin;

Ödevlerine dikkat etmesi, daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.

Çalışmalarını aksattığı için kendi seviyesinde değil.

Ödevlerini aksattığı için istediğim seviyeden biraz geri kaldı.

Oyuna, tv, bilgisayar çok fazla zaman ayırdığı için başarısı geriledi.

Aile desteğini artırırsanız, daha başarılı olacaktır.

Dikkatini yoğunlaştırırsa daha ilerlere doğru gelişme gösterecektir.

Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma, dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

Bir dönem geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum.

Eksiklerini tamamlaman Ferhat’ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.

Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor.

Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır, okur, yazarsa başarılı olabilir.

İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum.

Çalışmalarını ve ödevlerini aksattığın için kendi seviyende değilsin. Senden derslerine odaklanmanı istiyorum.

Hedefini belirleyerek çalışmaya başlar, planlı olarak çalışır, okur, yazarsan başarılı olabilirsin.

Beklentilerimize cevap verebilmen için daha çok çalışman gerekiyor.

Aile desteğini artırırsanız, başarılı olacağına inanıyorum.

Orta Seviyedeki Öğrenciler İçin;

- Çalışma disiplinini artırmalı.

- Dikkatini yoğunlaştırması, performansını artıracaktır.

- Verilen ödevleri aksatmadan yaparsa daha da iyi olacaktır.

- Oyuna, tv-bilgisayara ayırdığı vaktin 2 katını derse ayırırsa daha da başarılı olur.

- Ailenin desteği başarısını olumlu yönde artıracaktır.

- Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle.

- Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum.

- Başarı grafiğinin artması dileğiyle.

- Sana inanıyorum ki daha iyisini yapabilirsin.

- Çalışmalarında henüz istenilen seviyeye ulaşmış değilsin. Fakat zorlukları ancak çalışarak aşabiliriz. Biraz daha gayret etmeni istiyorum.

- Biraz daha gayret ederse çok daha iyi yerlerde olabilir.

- Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

- Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim.

- Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

- Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam

- "Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: can sıkıntısı, tembellik, yoksulluk.” Öyleyse çalışmaya devam.

- Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.

- Tatilde kane notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

- Geçen dört aya ve kane notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabii ki sen de istersen.

- Bu tatili iyi değerlendirerek, planlı ve çok çalışıp, daha başarılı bir 2.dönem geçirmen dileğiyle. İyi Tatiller."

İyi Sayılabilecek Öğrenciler İçin;

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Öğrencime ve velime teşekkür ederim.

- Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim.

- Çalışmalarına ara vermeden devam etmeli, Teşekkür ederim.

- Disiplinli çalışması başarıyı getirdi.

- Aile olarak gösterdiniz destek, başarısını artırdı.

- Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

- Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.

- Bir geçen dört aya bir de kane notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

Başarılı Öğrenciler İçin;

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

- Derslerindeki başarısının devamını diliyorum.

- Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına önek olan öğrencimiz okuma, yorumlama, konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

- Kanendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

- Dört senelik birlikteliğimizde seninle hep "gurur" duydum. Bundan sonra öyle başarılar elde et ki seninle ömür boyu gurur duyalım. Unutma! Başarı "başaracağım" diyenindir. Senin de bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle...

- "Sevgili…; Kendini geliştirmek için kitaplar, dergiler ve gazeteler oku, okuduklarından elde ettiğin bilgi ve becerileri sana fayda sağlayacak şekilde, nasıl uygulayabileceğini düşün, günlük yaşantında uygula, uygulamaya başladığın bir işi sonuç alıncaya kadar bıkmadan sabırla takip et, yarıda bırakma. Seni ve aileni tebrik ederim.

Çok Başarılı Öğrenciler İçin;

- Ders içi ve ders dışındaki davranışlarıyla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

- Başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması temenni ediyorum.

- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

- Tebrik eder, bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

- Davranışlarıyla arkadaşlarına önek olduğun için tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederim.

- Disiplinli, planlı çalışman başarıyı getirdi.

- Akıntıya kürek çekmek kolay; iş, senin gibi akıntıya karşı kürek çekebilmekte

- Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor, senin daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum.

- Kanendeki i notlara baktıkça, ne denli daha başarılı öğrenci olduğunu görüyorum. Tebrikler.

- Başarılarının devamını dilerim.

- Başarılı, çalışkan ve en önemlisi ahlaklı ve terbiyeli bir öğrencisin, ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.

- Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

- Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum.

- Başarılarının devamını dilerim.

- Kanendeki iyi notlara baktıkça, ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler.

- Saygı, sevgi, azim, zekâ seni anlatan sadece birkaç kelime Tebrikler.

- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi. Tebrikler.

- Belki çok yorulduğun dönemin son gününde kane notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

- Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

- Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.

- Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın, sıra hamlede.

- Sen istedikten sonra, hangi engel senin yolunu kapatabilir ki? Biraz daha gayret ederek, geleceğin önek insanı olman için hiçbir engel yok!"

- Hadi bir dilek tut. Bir tane daha; bir tane daha Sen başarınla ve önek davranışlarınla benim dileklerimi gerçekleştirdin. Senin de her dileğinin gerçekleşmesini diliyorum "

- Güler yüzün, neşen hepimizi sarıp kucakladı. Bu neşen ve başarının tüm hayatın boyunca seninle birlikte olması diliyorum.."

- "Küçük yaramazlıkların da olsa, gösterdiğin gayret ve bana verdiğin başarı hediyesi her şeye değer. Teşekkür ediyorum yavrum."

- "Büyüdüğünde geriye baktığında, başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim, başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur..."

- "Benim şen şakrak, neşeli yavrum. Verdiğin mutluluk hala içimi ısıtıyor. Başarın ve neşen daim olsun"

- Dünyanın en şanslı öğretmeniyim çünkü dünyanın en harika öğrencisi bende. Tebrikler

- Bu kadar zorluk arasında ancak senin kadar harika biri bu başarıyı gösterebilirdi.....Tebrikler.

- Allah herkese senin gibi mükemmel bir öğrenci versin.....

- "Başarı başaracağım diyenindir." Senin de bu söze olan inancının artması ve bunu gerçekleştirmen dileğiyle.