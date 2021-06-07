2021 YKS üniversite sınavı sınava girş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

YKS adaylarI sınav hakkındaki gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Sınava kısa bir zaman kala öğrenciler ve veliler sınav tarihlerini ve sınav yerlerini merak ediyor.

2021 YKS ne zaman?

3 oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu yani TYT 26 Haziran'da gerçekleşecek. 2. Oturum AYT ve son oturum olan YDT ise 27 Haziran'da yapılacak. Üniversite sınavı için 19 gün kaldı.

Üniversite sınav yerleri açıklandı mı?

Sınava girecek olan adaylar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Hem veliler hem de öğrenciler sınav giriş yerlerini merak ediyor. Ancak henüz YKS yerleri belli olmadı.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen YKS, üniversiteye geçiş sınavıdır. Yeni sisteme göre bu sınav 3 oturumdan oluşur.

1. Temel Yeterlilik Testi (TYT)

2. Alan Yeterlilik Testi (AYT)

3. Yabancı Dil Testi (YDT)

İlk oturum TYT'ye bütün öğrencilerin katılması zorunludur. Bu oturumdan yeterli puan alanlar diğer oturumlara girmeye hak kazanır.

TYT puan türü 2yıllık önlisans

AYT, 4 yıllık lisans

YDT ise 4 yıllık dil bölümleri için geçerli olacak.