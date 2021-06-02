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2021 YKS üniversite sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS’ye artık sayılı günler kaldı. Peki, 2021 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavına kaç gün kaldı? Detaylar haberimizin içeriğinde...

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:16
2021 YKS üniversite sınavı ne zaman, sınava kaç gün kaldı?
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Her yıl yapılan ve üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hem öğrencilerden tarafından hem de veliler tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, öğrencilerin üniversiteye geçişini sağlıyor. Peki, 2021 YKS ne zaman yapılacak? YKS’ye kaç gün kaldı?

YKS 2021 ne zaman yapılacak? YKS’ye kaç gün kaldı?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS’nin birinci oturumu yani TYT, 26 Haziran’da yapılacak. İkinci oturum (AYT) ve üçüncü oturum (YDT) ise TYT’den bir gün sonra yani 27 Haziran’da gerçekleşecek. Üniversite sınavının ilk oturumuna 24 gün kalırken, ikinci ve üçüncü oturuma ise 25 gün kaldı.

Sınav yerleri belli oldu mu?

Sınava girecek öğrencilerin merak ettiği bir diğer konu ise sınav yerleri. Öğrenciler sınav yerlerinin belli olup olmadığını sürekli araştırıyor. Ancak sınav yerleri henüz belli olmadı.

YKS oturumları nedir?

Üniversiteye geçiş için girilen YKS, üç oturumdan oluşuyor.

Birinci oturum TYT yani Temel Yeterlilik Testi. Bu sınavdan geçerli not alamayan öğrencilerin, ikinci ve üçüncü oturum puanları hesaplanmıyor.

İkinci oturum AYT yani Alan Yeterlilik Testi. Bu sınavda ise öğrenciler ilgi duydukları alana göre işaretlemeler yapıyor.

Üçüncü oturum ise YDT yani Yabancı Dil Testi. Dil okumak isteyen öğrencilerin girdiği bu sınav, dil bölümlerini kapsıyor.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:16
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