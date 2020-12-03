2021 YKS sınavındada hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak? 2021 YKS müfredatı

2020 yılı pandemi nedeni ile büyük sorunlar yaratmaya devam ederken aynı zamanda üniversite sınavına hazırlık yapan öğrenciler büyük merak içerisinde. Pek çok öğrenci YKS sınavının nasıl olacağı, hangi konuların çıkacağı ve bu sürecin nasıl sonuçlanacağını araştırmaya başladı.

2021 YKS ne zaman olacak?

2021 YKS sınavı ile ilgili MEB ve ÖSYM’den herhangi bir açıklama yapılmazken 27 – 28 Haziran 2020 yılında yapılan sınava göre 2021 YKS sınavının da bu tarihlerde olacağı düşünülmektedir.

2021 YKS müfredatı değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada LGS ve YKS sınavlarının müfredatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı ve öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olacağı belirtilmiştir. Buna göre 2021 yılında yapılacak LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler birinci ve ikinci dönemde görülen tüm konulardan sorumlu olacakları açıklandı.

MEB tarafından yapılan açıklamada;

2020 YKS konu dağılımı

2020 TYT Türkçe

‘Merkezi sınavların müfredatlarında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki dönemlerde değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar belirtilecek ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. ÖSYM Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay önek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine özel olarak çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin önek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir.’

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