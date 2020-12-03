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2021 YKS sınavındada hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak? 2021 YKS müfredatı

MEB tarafından yapılan son dakika açıklamaları sonrasında öğrenciler meraklarını internet üzerinden gidermeye çalışıyor. Açıklamalar sonrasında öğrenciler, 2021 YKS sınavında hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak? sorusunu araştırmaya başladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:13
2021 YKS sınavındada hangi derslerden ve konulardan soru çıkacak? 2021 YKS müfredatı
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2020 yılı pandemi nedeni ile büyük sorunlar yaratmaya devam ederken aynı zamanda üniversite sınavına hazırlık yapan öğrenciler büyük merak içerisinde. Pek çok öğrenci YKS sınavının nasıl olacağı, hangi konuların çıkacağı ve bu sürecin nasıl sonuçlanacağını araştırmaya başladı.

2021 YKS ne zaman olacak?

2021 YKS sınavı ile ilgili MEB ve ÖSYM’den herhangi bir açıklama yapılmazken 27 – 28 Haziran 2020 yılında yapılan sınava göre 2021 YKS sınavının da bu tarihlerde olacağı düşünülmektedir.

2021 YKS müfredatı değişti mi?

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada LGS ve YKS sınavlarının müfredatlarında herhangi bir değişiklik olmadığı ve öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olacağı belirtilmiştir. Buna göre 2021 yılında yapılacak LGS ve YKS sınavlarında öğrenciler birinci ve ikinci dönemde görülen tüm konulardan sorumlu olacakları açıklandı.

MEB tarafından yapılan açıklamada;

‘Merkezi sınavların müfredatlarında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki dönemlerde değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar belirtilecek ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. ÖSYM Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay önek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine özel olarak çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin önek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri tavsiye edilmektedir.’

2020 YKS konu dağılımı

2020 TYT Türkçe

: Sözcükte ve söz öbeğinde anlam, Anlatım bozuklukları, Cümlede anlam, Sözcükte yapı, Anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yolları, Paragraf bilgisi, Adalar, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Edatlar-Bağlaçlar-Ünlemler, Ad soylu sözler, Fiiller, Fiilimsiler, Cümlenin öğeleri, Fiilde çatı, Cümle türleri, Cümle düzeyindeki anlatım bozuklukları, Ses bilgisi, Yazım kuralları, Noktalama işaretleri

2020 TYT Matematik

: Kümeler, Gerçek Sayılar, 1. dereceden denklemler ve eşitsizlikler, Üslü ifadeler, Köklü ifadeler, Denklem çözme, Problemler, Oran-orantı, Fonksiyonlar, Veri sayma, Permütasyon, Kombinasyon, Binom, Polinomlar, Çarpanlara ayırma

2020 TYT Fizik

: Fizik bilimine giriş, Madde ve özellikleri, Kaldırma kuvveti, Isı-Sıcaklık-Genleşme, Doğrusal hareket, Newton yasaları, İş-enerji, Elektriklenme, Elektrik akımı ve devreler, Mıknatıs ve manyetik alan, Gölge, Işığın yansıması (Düzlem ayna), Işığın kırılması ve renk, dalgalar

2020 TYT Kimya

: Kimya bilimi, Atom ve periyodik sistem, Kimyasal türler arası etkileşimler, Maddenin halleri, Karışımlar, Asitler-bazlar-tuzlar, Kimya her yerde

2020 TYT Biyoloji

: Canlıların ortak özellikleri, Canlıların yapısında bulunan temel bileşikler, Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırması, Hücrenin yapısı ve işlevi, Canlılar dünyası, Hücre bölünmeleri, Kalıtım, Moden genetik uygulamaları, Dünyamız, Ekosistem ekolojisi, Güncel çevre sorunları ve isan, Canlılarda enerji dönüşümleri



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:13
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Anahtar Kelimeler:
MebAçıklama2021LGSYks
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