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2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS baraj düşecek mi?

YKS sınavı araştırmaları yeni yılla birlikte artış gösterdi. Öğrenciler, 2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS barajı düşecek mi? sorularını araştırıyor.

10 Ocak 2021 Pazar 19:45
2021 YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS baraj düşecek mi?
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Lise öğrencilerinin hayali olan Üniversiteler uzaktan eğitim ile devam ederken 2021 yılı YKS sınavı ile ilgili araştırmalar yeni yılın gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Pandemi nedeni ile eğitime uzaktan devam edilirken 12. Sınıf öğrencileri YKS araştırmalarına devam ediyor.

YKS başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavının ne zaman gerçekleşeceği ile ilgili resmi açıklama bulunmazken başvuru tarihleri ilerleyen aylarda ÖSYM tarafından duyurulacaktır.

YKS’de baraj düşecek mi?

YKS sınavına girecek öğrencilerin pandemi nedeni ile uzaktan devam ettiği eğitimlerinde sınavın baraj puanlarının düşeceği düşünülüyor. Yüz yüze eğitim konusunda Eylül ayından beri sorun yaşayan öğrenciler 180 barajının düşürülmesini istiyor.

Ek süreler verilecek mi?

Öğrencilerin ek olarak 180 dakikalık sınav süresinin uzatılmasını istediği de biliniyor. Sınav hazırlıklarına uzaktan eğitim ve evden devam eden öğrenciler 180 dakikalık sınavın süresine ekleme yapılmasını istiyor.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 19:45
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