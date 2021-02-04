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2021 YKS başvuru ücreti hangi bankaya , ne kadar yatırılacak?

Üniversiteli olmak isteyen adaylar YKS sınavına girmek zorundadır. YKS sınav ücreti ne kadar? Sınav başvuruları başladı mı? Sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS sınavı hakkında merak edilen detaylar araştırılmıştır.

04 Şubat 2021 Perşembe 22:14
2021 YKS başvuru ücreti hangi bankaya , ne kadar yatırılacak?
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Üniversite giriş sınavı için başvurular bugün itibariyle başlamıştır. Sınav ücreti hakkında detaylar merak edilmektedir.

YKS için ücret yatırılmadan başvuru işlemleri tamamlanmayacaktır.

Sınav başvuru ücreti

2021 YKS başvuru kılavuzu yayımlanmıştır. Adaylar her oturum için 90 TL ücret yatırmak zorundadır. Adaylar geçen sene TYT sınavı için 70 TL, AYT ya da YDT adayları ise 140 TL ödemişti.

Sınav ücreti nereye yatırılır?

KKTC’den başvuracak adayların haricinde; Albaraka Türk Katılım Bankasının bütün şubeleri, ATM ve intenet bankacılığı, Finansbank bütün şubeler, ATM ve intenet bankacılığından ödeme yapabilir.

ATM, intenet bankacılığı ile ödeme yapılabilecek bankalar; Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, ING Bank, Vakıf Katılım Bankası’dır.

Ziraat Bankası yalnızca intenet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden ödeme kabul etmektedir. ÖSYM kartlı ödeme sistemi de kabul edilmektedir.

Sınav tarihi

2021 YKS 26-27 Haziran tarihinde yapılacaktır. YKS başvuru işlemi için HES kodu zorunludur.

Başvuru işlemleri

Başvurular, 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında olacaktır. ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM sitesinden başvuru yapılabilmektedir.

HES kodu almak için Sağlık Bakanlığının sitesinden faydalanılabilmektedir. Sınav detayları 2021-YKS kılavuzunda bulunmaktadır.

2020-TYT puanı 200 ve üzeri olan kişiler, puanlarını bu yıl da kullanabilmektedir.  MSÜ sınavlarına başvuru için YKS sınavına başvurulmalıdır.



Son Güncelleme: 04.02.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
YksSınav ücreti
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