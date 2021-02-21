2021 yılında öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 kaç öğretmen ataması olacak? Öğretmen atama tarihleri

2021 yılıyla birlikte öğretmen atamaları gündem oldu. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı atamaların en zaman yapılacağı araştırıyor.

Öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

MEB her yıl belli aralıklarla öğretmen atamaları gerçekleştirmektedir. 2021 yılında da yapılması beklenen öğretmen atamaları için nefesler tutuldu. Koronavirüs salgını sürecinde eğitimlere online olarak devam edilirken, aşılama sürecinin başlamasının ardından belli bölüm ve kademelerde yüz yüze eğitime başlandı.

Son olarak Sayıştay tarafından açıklanan raporda da 138 bin öğretmen açığının olduğu bildirildi. Bu yıl içerisinde de bu sayı değerinde atama yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yıl içerisinde atamalarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Ziya Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin net bir tarih açıklamanın bu dönemde mümkün olmadığını ancak atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan rapora göre atama sayısının belirleneceği duyurdu.

Bakan Selçuk, ihtiyaçların ne kadar olduğuna göre toplam kadro ihtiyacının belirlendiği ve bu kapsamda verilecek bütçeye göre kadro sayısının ortaya çıkacağını açıkladı. Branş dağılımı konusunda açıklama yapan Selçuk, bu konu hakkında gerekli toplantıların yapılmasının ardından branşların belli olacağını sözlerine ekledi.

2021 yılında kaç bin öğretmen ataması yapılacak?

2020 yılında yapılan atama sayısı

2021 yılında Sayıştay raporuna göre 138 bin öğretmen açığını bulunuyor. Atama bekleyen öğretmen adayları bu yıl içerisinde 60 bin atama talebinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu talebe büyük oranda uyması bekleniyor. Gelen son bilgilere göre 55 bin kişilik atama yapılacağı söyleniyor. Ancak konuyla ilgili son karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek.

2021 yılında beklenen atama sayısına ilişkin adaylar geçen yıl yapılan atama sayısı ve atamaların branş sayısını da araştırılıyor. 2020 yılında yapılan branşlara göre atamalar şu şekildeydi;

Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,

İngilizce öğretmeni ataması 1739,

Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701.