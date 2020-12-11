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2021 Yılı Yarıyıl Sömestr Ne Zaman? Şubat Tatili Tarihi

Covid-19 sebebiyle pek çok sektör sekteye uğradı. Bunların arasında eğitim hayatı da var. Öğrencilerin ve öğretmenlerin evlerden eğitime devam etmeleri gerekti. Uzaktan eğitim döneminin başladığı bu sıralarda, yeni yıla girişimizin yaklaşması ile insanlar 15 tatilin ne zamana denk geleceğini merak etmeye başladı.

11 Aralık 2020 Cuma 03:17
2021 Yılı Yarıyıl Sömestr Ne Zaman? Şubat Tatili Tarihi
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2021 Yılı Sömestr Ne Zaman? Şubat Tatili Tarihi

Koronavirüs Salgını (Covid-19) 2020 yılının neredeyse tamamını evlerde geçirmemize sebep oldu. Çalışan, çalışmayan çoğu insan bu yıldan keyif alamadı. Eğitim sisteminin de derinden etkilendiği bu dönemde, öğrencilerin ve velilerinin kafasında pek çok soru işareti var. Öğrenciler okullarına gidemeseler de online şekilde dersler devam etmektedir. Bu dönemin sonuna yaklaşmamızla herkesin kafasında şu soru oluşmaya başladı: 15 tatil ne zaman? Milyonlarca insanın aklını kurcalayan bu sorunun cevabı haberimizde..

15 Tatil Ne Zaman Başlıyor?

Salgının yayılması ve önlenememesi sebebiyle yasaklar başlamıştı. Bu yasaklar doğrultusunda okullara ara verilmiş, uzaktan eğitime başlanmıştı. Normalleşme sürecine girilen zamanda yüz yüze eğitim tekrar denenmiş ancak vaka sayılarının artması ile birlikte uzaktan eğitime tekrar geçiş yapıldı. Öğrenciler, öğretmenler evlerinde online olarak derslere giriş sağlıyorlar. Önümüzde yaklaşan sömestr tatili var. Uzun ve zor bir süreçten geçen insanlar, öğretmenler, öğrenciler, veliler.. tatili dört gözle bekler halde. 2020-2021 eğitim- öğretim döneminin şubat tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Bitiş olarak da 5 Şubat 2021 tarihi belirlendi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Takvimi!

15 Tatil Tarihi: 25 Ocak 2021- 5 Şubat 2021

İkinci Eğitim Dönemindeki Ara Tatil Tarihi: 12 Nisan 2021- 16 Nisan 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Döneminin Sonu: 18 Haziran 2021

Yaz Tatili Süresi: 11 hafta

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 03:17
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15 TatilSömestr Tatilişubat Tatili
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