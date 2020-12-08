2021 Yılı Siyer sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Siyer yarışması sınavı son başvuru tarihi

Siyer sınav yarışması dört kategoriye ayrılır ve yazılı sınav yöntemi kullanılarak yapılır. Peygamber Sevdalıları Vakfı, "O’nu Oku O’nu Yaşa" yarışması düzenlemeye yetkili en yüksek komisyondur. Peygamber Sevdalıları Vakfı "O’nu Oku O’nu” Ödüllü yarışmasında ödül alacak adayları belirlemek için tasarlanmış bir bilgi değerlendirme testidir.
Peygamber Sevdalıları Vakfı, peygamberimiz (sav) 'in mesajlarını toplumun her kesimini birleştirecek, Siyer sınavını “O’nu oku O’nu Yaşa” sloganıyla düzenleyerek önek bir hayat öğretmek ve Öğrenilen bilgiyi hayatımıza uygulamak ve Allah'ın rızasını almak, için düzenlenmektedir. Okuyan, düşünen ve hayatlarına yön veren kişilerin okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.
Peygamber Sevdalıları Vakfı temsilcileri / üyeleri / gönüllülerinin veya uygun sayıda sınava giren kişilerin ve gönüllü denetçilerin varlığına göre yapılır. Yarışma, Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllülerin işbirliği ve katkılarıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenmektedir.
Koronavirüs nedeniyle, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen, Ödüllü Siyer Sınavı, 2021 yılında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
Peygamber Sevdalıları Vakfı 2021 “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” Şartnamesi
A. Tanımlar
1. Yarışma Tanımı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı, 2021'de "O’nu Oku O’nu Yaşa" adlı etkinliği organize edecek. Yarışma dört kategoriye ayrılmıştır ve çevrimiçi çoktan seçmeli bir test yöntemi ile yürütülecektir. Yarışmanın tüm ilerlemesi ve detayları http://peygambersevdalilari.com web sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılar gerektiğinde e-posta / SMS yoluyla bilgilendirilecektir.
2. Yarışma Düzenleme Kurulu:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.
3. Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı "O’nu Oku O’nu Yaşa Online Sınav Yarışması" ödüllendirilecek adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen bir testtir.
B. Yarışma Organizasyonu:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllü kişilerin işbirliği ve katkılarıyla organize edilmektedir.
C. Yarışmanın Amacı
Siyer yarışması ile bilgi kültür doğrultusunda, Türkiye'yi "O’nu Oku O’nu Yaşa” temasıyla yarışıyor;
1. Önek bir hayat öğrenmek için Peygamberimiz (sav) 'in bilgileri ile birleştirmek ve öğrenilen hayatın hayatımıza uygulanmasını sağlamak ve Allah'ın rızasını almak;
2. Okuyan, düşünen ve kendi hayatına yön veren bireyin gelişmesine yardımcı olur.
D. Yarışma Katılım Şartları ve Başvuru:
1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:
1.1.Yarışma Kategorileri:
1. Kategori:(4. ve 5. sınıf öğrencileri)
2.Kategori: (6‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)
3.Kategori: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar
4.Kategori: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)
1.2.Yarışma Kitapları:
1. ve 2.Kategori: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu)
3. ve 4.Kategori: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin Yıldız)
2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:
2.1: Yarışma, 23 Ekim 2020 - 7 Şubat 2021 tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesinde yapılacaktır.
2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine başvurunun onaylandığını ve başvurunun kabul edilip edilmediğini intenet adresinden kontrol etmesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderilebilir.
2.3: Adaylar; Siyer yarışması her kategorinin yarışma kitabını her yerden alabilir. Adaylar ayrıca http://peygambersevdalilari.com adresinden yarışma kitabını Pdf formatında indirip okuyabilirler.
2.4: Soruların hazırlığına katılan personel yarışmaya katılamayacak ve yarışmaya katılsalar dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.5: Hak İddia Edilemeyecek Durumlar:
“O’nu Oku O’nu Yaşa Online Siyer yarışmasında yer almak başlı başına bir hak oluşturmaz. Başvuru koşullarını karşılamayanlar, doğru olmayan, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanlarda bulunanlar ile yarışma yönetmeliğini ihlal eden kişiler herhangi bir hak iddia edemezler. (Başvuru yapılırken yanlış eğitim bilgisi verilmiş, eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb.)
2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen şartlar dışında bir durum olması durumunda seçim kurulunun kararı kesindir ve itiraz edilemez.
2.7: Yarışmanın bitiminden sonra cevap anahtarlarının yayınlanması, belirsiz ve kesin sonuçların duyurulması, ödüllerin verilmesi, katılımcılara http://peygambersevdalilari.com web sitesi, SMS ve basın yoluyla gönderilebilir.
2.8: Yarışma kitabına ek olarak, özellikle ödüllerde eşitliği bozmak / dengelemek için bazı güncel sorular (tarih, coğrafya, genel kültür vb.) Sorulabilir. Bu tamamen seçim kurulunun takdirindedir.
2.9: Oyuncu kayıtlarında zorluk çeken veya dijital ortama kayıt olamayan kişiler, ilgili web sitelerinden görsel bilgi ve rehberlik, yarışma kayıt noktaları ve yarışma temsilcileri şeklinde yardım alabilirler.
2.10: Yabancı yarışmacılar, varsa TC numaralarını veya benzersiz 11 haneli numaralarını girerek yarışmaya girebilirler.
2.11: Yarışmacılara kayıt sırasında ve yarışma günü verilen cep telefonlarına bilgi mesajları gönderilecektir. Yarışmacıların kayıt sırasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numaralarının aynı olması onların yararına olacaktır.
2.12: Jüri, her konuda yarışmacılara hitap etme yükümlülüğü altında değildir. Özellikle şartnamede belirtilen ve tekrar tekrar sorulan öğeler hakkında geri bildirim sağlanmayacaktır.
2.13: Seçim kurulunun kendisinden kaynaklanmayan genel doğal afet, genel salgın vb. Çeşitli nedenlerle yarışmayı yeniden planlayabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
E. Yarışmanın Yapılacağı Yerler ve Yarışma Tarihi‐Saati:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.
Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar
1. Kategori saat 10.00‐12.00
2. Kategori saat 13.00‐15.00
3 ve 4. kategori, 16:00 - 18:00 (yerel saat) arasında farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara yarışma başlangıç noktaları hakkında e-posta / SMS ile bilgi verilecektir.
1 ve 2. Kategori: Bir kişi 10.30'a kadar girerse, 90 dakikası olacaktır. Ancak saat 10.30'dan itibaren yarışmaya katılırsa, yarışmanın süresi dolduğu gibi geciktirilir. Öneğin, şu saatte gelirse Saat 10.40 ve sınava başlarsa süre 80 dakika, 11.00 de katılırsa saat 11.30 da katılırsa süre 30 dakika olacaktır. Aynısı kategori 3 ve 4 için de geçerlidir.
F. Yarışmanın Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi:
1‐ Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır.
2‐ Yarışmacılar, çevrimiçi yarışmanın gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerine uymalıdır. Yarışmacılar yarışma sırasında başka birinden destek almamalı, ekranı online bırakmamalı, ekrandaki diğer sayfaları açmamalı, soruların ekran görüntülerini alıp sosyal medyada başkalarıyla paylaşmamalı vb. Medyayı paylaşmamalıdır. Bu ve benzeri kurallara uyulmaması, yarışma kurallarının ihlali olarak değerlendirilecek ve yarışmacının sınavı iptal edilecektir.
3‐ A ve B olmak üzere 2 tür kitapçık, artı bazı ve sınırlı sorulardan oluşan bir havuz olabilir. Birinci ve ikinci kategorilerde 60 soru ve cevaplamak için 90 dakika, üçüncü ve dördüncü kategorilerde 75 soru ve cevaplamak için 90 dakika vardır. Yarışmanın süresi tüm kategoriler için aynıdır.
4‐ Kuruluşumuzdan kaynaklanmayan şebeke ve şebeke sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklanan sorunlar vb. Vakfımız sorumlu değildir.
5- Yarışma değerlendirilmesi sonucu berabere kalırsa: Sıralama, erken sonlandırılması ve zamanın doğru kullanılması kriterlerine göre yapılacaktır. Ancak eşitliğin ihlal edilmemesi durumunda sıralama / değerlendirme seçim kurulu gözetiminde kura çekilerek yapılır.
6- Cevap verirken kategori 1 ve 2'den sorular 4 seçenek, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı iptal eder. Üçüncü ve dördüncü kategoride sorularda 5 seçenek vardır ve 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı ortadan kaldırır.
G. Yarışmanın Ödülleri:
Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.
Birinci Kategori Ödülleri (4 ve 5. Sınıf Öğrencileri)
1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)
3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın (3)
6‐10) Tablet (5)
11‐15) Akıllı Bileklik Saat (5)
16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı (6)
22‐41) Sırt Çantası (20)
42‐71) Dart Tahtası (30)
72‐131) Uçurtma (60)
132‐211) Eşarp /Futbol Topu (80)
212‐301) Satranç Takımı (90)
GENEL TOPLAM (301)
İkinci Kategori Ödülleri Ortaokul (6.Sınıf Öğrencileri)
1)Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın (2)
4‐6) Tablet (3)
7‐10) Drone (4)
11‐14) Teleskop (4)
15‐20) Akıllı Bileklik Saat (6)
21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti (20)
41‐60) Sırt Çantası (20)
61‐90) Uçurtma (30)
91‐140) Eşarp /Futbol Topu (50)
141‐200) Satranç Takımı (60)
GENEL TOPLAM (200)
İkinci Kategori Ödülleri Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)
1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)
3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın (2)
5‐7) Tablet (3)
8‐11) Drone (4)
12‐15) Teleskop (4)
16‐25) Akıllı Bileklik Saat (10)
26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti (25)
51‐175) Uçurtma 125
176‐300) Eşarp/ Futbol Topu (125)
GENEL TOPLAM (300)
Üçüncü Kategori Ödülleri Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar)
1 ) Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Çeyrek Altın (2)
4‐5) Tablet (2)
6‐7) Teleskop (2)
8‐9) Drone (2)
10‐15) Kol Saati (6)
16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti (15)
31‐100) Ses Topu (70)
GENEL TOPLAM (100)
Dördüncü Kategori Ödülleri Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)
1)Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Yarım Altın (2)
4‐5) Çeyrek Altın (2)
6‐25) Kol Saati (20)
26‐100) Dua Yayıncılık Kitap Seti (75)
Genel Toplam (100)
H. Yarışmanın Diğer Şartları:
Katılımcılar bu şartname hükümlerini ve komite kararlarını kabul etmiş sayılır. Peygamber Sevdalıları Vakfı, görev kapsamında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
İntenet yarışma sisteminin altyapısı, Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın ihtiyaç ve deneyimlerine tam olarak uyarlanmış olup, yarışma katılımcısı İntenet yarışma sistemi kurallarına tabidir.
İ. Yetkili Kurullar:
1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.
K. BİLGİ – İLETİŞİM: Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır
Web: http://peygambersevdalilari.com
Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.
E‐posta: siyersinavi@gmail.com
Siyer Yarışması – Destek Merkezleri
Adana Ceyhan Eşref Sarı 5427382221
Adana Merkez Osman Yalçınkaya 5458487985
Adıyaman Kahta Mehmet Sivil 5343656170
Adıyaman Merkez Ayhan Üstün 5436703292
Adıyaman Samsat İsmail Avcı 5372655667
Adıyaman Samsat Necmeddin Ertürk 5443738208
Afyon Merkez Kamil Yıldırım 5068718111
Ağrı Merkez Evren 5075634021
Aksaray Hamdullah Er 5427251496
Ankara Abdulvahab Koyuncu 5078721071
Ankara Musa Çakmak 5446092121
Ankara Yusuf Alpsoy 5312931232
Antalya Osman Yıldırım 5070191492
Antalya Şahabettin Şimşek 5426398070
Artvin Rıdvan Yıldırım 5354003636
Aydın Yahya Sunyar 5516069640
Balıkesir Bandırma Cemi Ayna 5312231464
Bartın Bartın Yusuf Tirel 5537679800
Batman Besiri Rıdvan Üzümcü 5385519527
Batman Gercüş Fethullah Barlak 5413412597
Batman Kozluk Abdulcelil Bala 5053916324
Batman Merkez Feyzi Aydın 5448296041
Batman Sason Mehmet Kılıç 5375618390
Bayburt Maşallah Oruçoğlu 5424654963
Bilecik Bozüyük Salih Yıldırım 5457465100
Bilecik Merkez Cuma Göl 5303031121
Bitlis Adilcevaz Temsilci 5442629973
Bitlis Ahlat Temsilci 5378665213
Bitlis Ahlat Temsilci 5378665213
Bitlis Güroymak Temsilci 5378665213
Bitlis Hizan Temsilci 5384712496
Bitlis Merkez Temsilci 5384712496
Bitlis Merkez Temsilci 5384712496
Bitlis Merkez Temsilci 5384712496
Bitlis Merkez Temsilci 5384712496
Bitlis Mutki Temsilci 5384712496
Bitlis Tatvan Temsilci 5304026713
Bitlis Tatvan Temsilci 5058696039
Bitlis Tatvan Temsilci 5058696039
Bitlis Tatvan Temsilci 5058696039
Bursa Gemlik İbrahim Ateş 5522098663
Bursa Merkez Adem Atlı 5551490549
Çanakkale Çanakkale Muhammed Yeşilmen 5439468296
Denizli Abdusselam Süheyb 5539677283
Diyarbakır Bismil Kerem Solmaz 5056204993
Diyarbakır Çermik İdris Kaçmaz 5337647997
Diyarbakır Çınar Yusuf Aydın 5377805061
Diyarbakır Dicle Vedat Öztutuş 5357844147
Diyarbakır Ergani A.Rezzak Polat 5303492468
Diyarbakır Hani Şehmus Yaman 5384826132
Diyarbakır Kulp Nimet Çaçan 5383725325
Diyarbakır Merkez Mesut Bağcı 05425342121
Diyarbakır Silvan Şafi Kırtay 5453715123
Düzce Merkez İzzet Kazak 5320642419
Edine Edine Mazlum Gül 5455217509
Eskişehir Merkez Enes Yıldırım 5070132412
Gaziantep Osman Duran 5301578767
Gaziantep Nizip İbrahim Yıldırım 5305210685
Giresun Feyzullah Güzel 5513990222
Gümüşhane Ömer Arslan 5439378848
Hatay İskenderun Halil Duvarcı 5357132663
Isparta Hasan Koç 5336080202
İstanbul Anavutkoy Fahrettin Genç 5384196238
İstanbul Anavutköy Ersin Etiz 5357461240
İstanbul Avcılar Hüseyin Kaplan 5456602447
İstanbul Bağcılar Muhammet Emin Topdemir 5320635449
İstanbul Başakşehir Enes Aslan 5321370715
İstanbul Başakşehir Hasan Atay 5393380977
İstanbul Başakşehir Mehmet Şahin 5077898323
İstanbul Beyoğlu Abdürrahim Irmak 5438982252
İstanbul Büyükçekmece Sedat Suakar 5324268012
İstanbul Çatalca Ahmet Eken 5367165120
İstanbul Esenler Adnan Yetişen 5374405374
İstanbul Esenler Muhammed Güzey 5318547219
İstanbul Esenyurt Emre Çevrim 5343294558
İstanbul Eyüpsultan Yusuf Güngör 5456438780
İstanbul Fatih Cahit Dağhan 5333792750
İstanbul Gaziosmanpaşa Metin Menteş 5459715021
İstanbul Güngören H. Ahmet Çelik 5326311802
İstanbul Kağıthane Emrullah Tunç 5414227567
İstanbul Kartal Cemal Akaslan 5398543264
İstanbul Küçükçekmece Abdulhekim Algül 5385012356
İstanbul Küçükçekmece Hasan Altun 5422494592
İstanbul Küçükçekmece Suat Işık 5378190791
İstanbul Maltepe Halil Can 5412697215
İstanbul Pendik Abdüsselam Yaçin 5538450439
İstanbul Sancaktepe M. Eşref Ömeroğlu 5432160673
İstanbul Sarıyer Emrullah Tunç 5414227567
İstanbul Silivri Fırat Aktoprak 5380760667
İstanbul Sultanbeyli İlhan Gökhan 5345654520
İstanbul Sultangazi Ahmet Ural 5464037682
İstanbul Sultangazi Mikail Ünsalan 5368181459
İstanbul Sultangazi Murat Sivi 5077889486
İstanbul Sultangazi Rahmi Çelik 5415785696
İstanbul Şişli Abdürrahim Irmak 5438982252
İstanbul Tuzla Resul Alınmış 5423962213
İstanbul Ümraniye Fatih Uzun 5442761373
İstanbul Zeytinbunu Ahmet Doğan 5365292921
İstanbul Zeytinbunu Mahmut Öztürk 5312708407
İzmir Yunus Şani 5553670589
Kahramanmaraş Adem Kılıç 5454078311
Karabük Karabük Yusuf 5449065685
Kastamonu Kastamonu Ali Tağ 5434901608
Kırklareli Kırklareli Hamza Temiz 5459054579
Kilis Mücahit Yüzgeç 5301531264
Kocaeli Gebze Aydın Yapıcı 5332969539
Kocaeli Merkez Fatih Sivi 5415603252
Konya Celal Ödemiş 5373263925
Konya Necmi Durmazer 5453153717
Konya Peygamber Sev Deneği 3323535295
Kütahya Merkez Erhan Karapçin 5466796052
Manisa Abdülhalik Basetemur 5068202096
Mardin Artuklu Ahmet Nas 5415035591
Mardin Dargeçit Abdussamed Baran 5379595050
Mardin Derik Ahmet Aktaş 5058131289
Mardin Kızıltepe Cihad Karaalp 5416002529
Mardin Mazıdağı Abdullah Tuna 5308827077
Mardin Midyat Selahattin Yeniay 5426264663
Mardin Nusaybin Abdulvahab Talayhan 5079251789
Mardin Ömerli Zeki Talayhan 5432344518
Mardin Savur Muhammed Emin Şana 5453447786
Mardin Yeşilli Metin Tekin 5447675447
Mersin Merkez Aydın Karakayalı 5530883533
Mersin Mut Ömer Belen 5363591620
Mersin Silifke Mahir İyibaş 5362765200
Mersin Tarsus Hakan Ayçoban 5300994275
Muğla Kamuran Cengiz 5425102206
Muş Korkut Merkez Avm 5365635998
Muş Merkez Eyüpoğlu Kırtasiye
Muş Merkez Huzur İletişim 5070093320
Muş Merkez Okumuş Kitap Kırtasiye 5541741349
Muş Merkez Selam Der 4362127859
Ordu M.Can Mikyas 5313609764
Osmaniye Merkez Ahmet Alakuş 5539606372
Rize Rıdvan Yıldırım 5354003636
Sakarya Faruk Kılıman 5395595114
Siirt Merkez Sabahattin Keleş 5316943322
Şanlıurfa Akçakale/Harran İbrahim Halil Kurtboğan 5442049494
Şanlıurfa Birecik Abdurrahman Güneş 5076681014
Şanlıurfa Birecik Ömer Elmaoğlu 5446165670
Şanlıurfa Ceylanpınar Ahmet Aydın 5445682869
Şanlıurfa Ceylanpınar Muhammed İslam Sağlam 5434164945
Şanlıurfa Hilvan Ahmet Karadal 5342650551
Şanlıurfa Merkez M. Fatih Karakaş 5422587989
Şanlıurfa Siverek Mustafa Sımak 5350700703
Şanlıurfa Suruç Ömer Taş 5444980722
Şanlıurfa Viranşehir Lürfü Tekin 5444066428
Şınak Cizre Serdar Elçin 5335171011
Şınak İdil Emin Çiçek 5446377681
Şınak Kumçatı Selman Üzen 5417261708
Şınak Merkez Selman Akman 5535620486
Şınak Silopi Yusuf Akyel 5301849295
Tekirdağ Çerkezköy Kemal Sayın 5053553937
Tekirdağ Çerkezköy Şirin Çelikel 5372217723
Tekirdağ Çorlu Faysal Olgan 5412474977
Tekirdağ Kapaklı Kemal Sayın 5053553937
Tekirdağ Kapaklı Şirin Çelikel 5372217724
Tekirdağ Merkez Sait Doyar 5335671691
Tekirdağ Merkez Yasin Çimen 5422454763
Trabzon Rıdvan Yıldırım 5354003636
Uşak Uşak 5435887602
Van Erciş Dost Kitap Evi 5511057208
Van Erciş Dörtyol Manavı 5435887602
Van Erciş Turan Tavukçuluk 5346614653
Yalova Merkez Salih Önal 5413527767