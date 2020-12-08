2021 Yılı Siyer sınavı ne zaman yapılacak? 2021 Siyer yarışması sınavı son başvuru tarihi

Siyer sınav yarışması dört kategoriye ayrılır ve yazılı sınav yöntemi kullanılarak yapılır. Peygamber Sevdalıları Vakfı, "O’nu Oku O’nu Yaşa" yarışması düzenlemeye yetkili en yüksek komisyondur. Peygamber Sevdalıları Vakfı "O’nu Oku O’nu” Ödüllü yarışmasında ödül alacak adayları belirlemek için tasarlanmış bir bilgi değerlendirme testidir.

Peygamber Sevdalıları Vakfı, peygamberimiz (sav) 'in mesajlarını toplumun her kesimini birleştirecek, Siyer sınavını “O’nu oku O’nu Yaşa” sloganıyla düzenleyerek önek bir hayat öğretmek ve Öğrenilen bilgiyi hayatımıza uygulamak ve Allah'ın rızasını almak, için düzenlenmektedir. Okuyan, düşünen ve hayatlarına yön veren kişilerin okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Peygamber Sevdalıları Vakfı temsilcileri / üyeleri / gönüllülerinin veya uygun sayıda sınava giren kişilerin ve gönüllü denetçilerin varlığına göre yapılır. Yarışma, Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllülerin işbirliği ve katkılarıyla Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

Koronavirüs nedeniyle, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen, Ödüllü Siyer Sınavı, 2021 yılında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Peygamber Sevdalıları Vakfı 2021 “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” Şartnamesi

A. Tanımlar

1. Yarışma Tanımı:

Peygamber Sevdalıları Vakfı, 2021'de "O’nu Oku O’nu Yaşa" adlı etkinliği organize edecek. Yarışma dört kategoriye ayrılmıştır ve çevrimiçi çoktan seçmeli bir test yöntemi ile yürütülecektir. Yarışmanın tüm ilerlemesi ve detayları http://peygambersevdalilari.com web sitesinde yayınlanacaktır. Ayrıca yarışmacılar gerektiğinde e-posta / SMS yoluyla bilgilendirilecektir.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu:

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı:

Peygamber Sevdalıları Vakfı "O’nu Oku O’nu Yaşa Online Sınav Yarışması" ​​ödüllendirilecek adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen bir testtir.

B. Yarışma Organizasyonu:

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllü kişilerin işbirliği ve katkılarıyla organize edilmektedir.

C. Yarışmanın Amacı

Siyer yarışması ile bilgi kültür doğrultusunda, Türkiye'yi "O’nu Oku O’nu Yaşa” temasıyla yarışıyor;

1. Önek bir hayat öğrenmek için Peygamberimiz (sav) 'in bilgileri ile birleştirmek ve öğrenilen hayatın hayatımıza uygulanmasını sağlamak ve Allah'ın rızasını almak;

2. Okuyan, düşünen ve kendi hayatına yön veren bireyin gelişmesine yardımcı olur.

D. Yarışma Katılım Şartları ve Başvuru:

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:

1.1.Yarışma Kategorileri:

1. Kategori:(4. ve 5. sınıf öğrencileri)

2.Kategori: (6‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3.Kategori: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar

4.Kategori: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları:

1. ve 2.Kategori: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu)

3. ve 4.Kategori: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin Yıldız)

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:

2.1: Yarışma, 23 Ekim 2020 - 7 Şubat 2021 tarihleri ​​arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesinde yapılacaktır.

2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra, başvuru sahibine başvurunun onaylandığını ve başvurunun kabul edilip edilmediğini intenet adresinden kontrol etmesi gerektiğini belirten bir mesaj gönderilebilir.

2.3: Adaylar; Siyer yarışması her kategorinin yarışma kitabını her yerden alabilir. Adaylar ayrıca http://peygambersevdalilari.com adresinden yarışma kitabını Pdf formatında indirip okuyabilirler.

2.4: Soruların hazırlığına katılan personel yarışmaya katılamayacak ve yarışmaya katılsalar dahi değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.5: Hak İddia Edilemeyecek Durumlar:

“O’nu Oku O’nu Yaşa Online Siyer yarışmasında yer almak başlı başına bir hak oluşturmaz. Başvuru koşullarını karşılamayanlar, doğru olmayan, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanlarda bulunanlar ile yarışma yönetmeliğini ihlal eden kişiler herhangi bir hak iddia edemezler. (Başvuru yapılırken yanlış eğitim bilgisi verilmiş, eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb.)

2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen şartlar dışında bir durum olması durumunda seçim kurulunun kararı kesindir ve itiraz edilemez.

2.7: Yarışmanın bitiminden sonra cevap anahtarlarının yayınlanması, belirsiz ve kesin sonuçların duyurulması, ödüllerin verilmesi, katılımcılara http://peygambersevdalilari.com web sitesi, SMS ve basın yoluyla gönderilebilir.

2.8: Yarışma kitabına ek olarak, özellikle ödüllerde eşitliği bozmak / dengelemek için bazı güncel sorular (tarih, coğrafya, genel kültür vb.) Sorulabilir. Bu tamamen seçim kurulunun takdirindedir.

2.9: Oyuncu kayıtlarında zorluk çeken veya dijital ortama kayıt olamayan kişiler, ilgili web sitelerinden görsel bilgi ve rehberlik, yarışma kayıt noktaları ve yarışma temsilcileri şeklinde yardım alabilirler.

2.10: Yabancı yarışmacılar, varsa TC numaralarını veya benzersiz 11 haneli numaralarını girerek yarışmaya girebilirler.

2.11: Yarışmacılara kayıt sırasında ve yarışma günü verilen cep telefonlarına bilgi mesajları gönderilecektir. Yarışmacıların kayıt sırasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numaralarının aynı olması onların yararına olacaktır.

2.12: Jüri, her konuda yarışmacılara hitap etme yükümlülüğü altında değildir. Özellikle şartnamede belirtilen ve tekrar tekrar sorulan öğeler hakkında geri bildirim sağlanmayacaktır.

2.13: Seçim kurulunun kendisinden kaynaklanmayan genel doğal afet, genel salgın vb. Çeşitli nedenlerle yarışmayı yeniden planlayabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

E. Yarışmanın Yapılacağı Yerler ve Yarışma Tarihi‐Saati:

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar

1. Kategori saat 10.00‐12.00

2. Kategori saat 13.00‐15.00

3 ve 4. kategori, 16:00 - 18:00 (yerel saat) arasında farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara yarışma başlangıç ​​noktaları hakkında e-posta / SMS ile bilgi verilecektir.

1 ve 2. Kategori: Bir kişi 10.30'a kadar girerse, 90 dakikası olacaktır. Ancak saat 10.30'dan itibaren yarışmaya katılırsa, yarışmanın süresi dolduğu gibi geciktirilir. Öneğin, şu saatte gelirse Saat 10.40 ve sınava başlarsa süre 80 dakika, 11.00 de katılırsa saat 11.30 da katılırsa süre 30 dakika olacaktır. Aynısı kategori 3 ve 4 için de geçerlidir.

F. Yarışmanın Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi:

1‐ Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır.

2‐ Yarışmacılar, çevrimiçi yarışmanın gerektirdiği tüm güvenlik önlemlerine uymalıdır. Yarışmacılar yarışma sırasında başka birinden destek almamalı, ekranı online bırakmamalı, ekrandaki diğer sayfaları açmamalı, soruların ekran görüntülerini alıp sosyal medyada başkalarıyla paylaşmamalı vb. Medyayı paylaşmamalıdır. Bu ve benzeri kurallara uyulmaması, yarışma kurallarının ihlali olarak değerlendirilecek ve yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

3‐ A ve B olmak üzere 2 tür kitapçık, artı bazı ve sınırlı sorulardan oluşan bir havuz olabilir. Birinci ve ikinci kategorilerde 60 soru ve cevaplamak için 90 dakika, üçüncü ve dördüncü kategorilerde 75 soru ve cevaplamak için 90 dakika vardır. Yarışmanın süresi tüm kategoriler için aynıdır.

4‐ Kuruluşumuzdan kaynaklanmayan şebeke ve şebeke sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklanan sorunlar vb. Vakfımız sorumlu değildir.

5- Yarışma değerlendirilmesi sonucu berabere kalırsa: Sıralama, erken sonlandırılması ve zamanın doğru kullanılması kriterlerine göre yapılacaktır. Ancak eşitliğin ihlal edilmemesi durumunda sıralama / değerlendirme seçim kurulu gözetiminde kura çekilerek yapılır.

6- Cevap verirken kategori 1 ve 2'den sorular 4 seçenek, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı iptal eder. Üçüncü ve dördüncü kategoride sorularda 5 seçenek vardır ve 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı ortadan kaldırır.

G. Yarışmanın Ödülleri:

Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.

Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.

Birinci Kategori Ödülleri (4 ve 5. Sınıf Öğrencileri)

1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)

3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın (3)

6‐10) Tablet (5)

11‐15) Akıllı Bileklik Saat (5)

16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı (6)

22‐41) Sırt Çantası (20)

42‐71) Dart Tahtası (30)

72‐131) Uçurtma (60)

132‐211) Eşarp /Futbol Topu (80)

212‐301) Satranç Takımı (90)

GENEL TOPLAM (301)

İkinci Kategori Ödülleri Ortaokul (6.Sınıf Öğrencileri)

1)Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın (2)

4‐6) Tablet (3)

7‐10) Drone (4)

11‐14) Teleskop (4)

15‐20) Akıllı Bileklik Saat (6)

21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti (20)

41‐60) Sırt Çantası (20)

61‐90) Uçurtma (30)

91‐140) Eşarp /Futbol Topu (50)

141‐200) Satranç Takımı (60)

GENEL TOPLAM (200)

İkinci Kategori Ödülleri Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)

1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)

3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın (2)

5‐7) Tablet (3)

8‐11) Drone (4)

12‐15) Teleskop (4)

16‐25) Akıllı Bileklik Saat (10)

26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti (25)

51‐175) Uçurtma 125

176‐300) Eşarp/ Futbol Topu (125)

GENEL TOPLAM (300)

Üçüncü Kategori Ödülleri Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar)

1 ) Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Çeyrek Altın (2)

4‐5) Tablet (2)

6‐7) Teleskop (2)

8‐9) Drone (2)

10‐15) Kol Saati (6)

16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti (15)

31‐100) Ses Topu (70)

GENEL TOPLAM (100)

Dördüncü Kategori Ödülleri Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1)Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Yarım Altın (2)

4‐5) Çeyrek Altın (2)

6‐25) Kol Saati (20)

26‐100) Dua Yayıncılık Kitap Seti (75)

Genel Toplam (100)

H. Yarışmanın Diğer Şartları:

Katılımcılar bu şartname hükümlerini ve komite kararlarını kabul etmiş sayılır. Peygamber Sevdalıları Vakfı, görev kapsamında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İntenet yarışma sisteminin altyapısı, Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın ihtiyaç ve deneyimlerine tam olarak uyarlanmış olup, yarışma katılımcısı İntenet yarışma sistemi kurallarına tabidir.

İ. Yetkili Kurullar:

1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı

2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.

3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

K. BİLGİ – İLETİŞİM: Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır

Web: http://peygambersevdalilari.com

Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.

E‐posta: siyersinavi@gmail.com

Siyer Yarışması – Destek Merkezleri

Adana Ceyhan Eşref Sarı 5427382221

Adana Merkez Osman Yalçınkaya 5458487985

Adıyaman Kahta Mehmet Sivil 5343656170

Adıyaman Merkez Ayhan Üstün 5436703292

Adıyaman Samsat İsmail Avcı 5372655667

Adıyaman Samsat Necmeddin Ertürk 5443738208

Afyon Merkez Kamil Yıldırım 5068718111

Ağrı Merkez Evren 5075634021

Aksaray Hamdullah Er 5427251496

Ankara Abdulvahab Koyuncu 5078721071

Ankara Musa Çakmak 5446092121

Ankara Yusuf Alpsoy 5312931232

Antalya Osman Yıldırım 5070191492

Antalya Şahabettin Şimşek 5426398070

Artvin Rıdvan Yıldırım 5354003636

Aydın Yahya Sunyar 5516069640

Balıkesir Bandırma Cemi Ayna 5312231464

Bartın Bartın Yusuf Tirel 5537679800

Batman Besiri Rıdvan Üzümcü 5385519527

Batman Gercüş Fethullah Barlak 5413412597

Batman Kozluk Abdulcelil Bala 5053916324

Batman Merkez Feyzi Aydın 5448296041

Batman Sason Mehmet Kılıç 5375618390

Bayburt Maşallah Oruçoğlu 5424654963

Bilecik Bozüyük Salih Yıldırım 5457465100

Bilecik Merkez Cuma Göl 5303031121

Bitlis Adilcevaz Temsilci 5442629973

Bitlis Ahlat Temsilci 5378665213

Bitlis Ahlat Temsilci 5378665213

Bitlis Güroymak Temsilci 5378665213

Bitlis Hizan Temsilci 5384712496

Bitlis Merkez Temsilci 5058696039

Bitlis Merkez Temsilci 5384712496

Bitlis Merkez Temsilci 5384712496

Bitlis Merkez Temsilci 5384712496

Bitlis Merkez Temsilci 5384712496

Bitlis Mutki Temsilci 5384712496

Bitlis Tatvan Temsilci 5304026713

Bitlis Tatvan Temsilci 5058696039

Bitlis Tatvan Temsilci 5058696039

Bitlis Tatvan Temsilci 5058696039

Bursa Gemlik İbrahim Ateş 5522098663

Bursa Merkez Adem Atlı 5551490549

Çanakkale Çanakkale Muhammed Yeşilmen 5439468296

Denizli Abdusselam Süheyb 5539677283

Diyarbakır Bismil Kerem Solmaz 5056204993

Diyarbakır Çermik İdris Kaçmaz 5337647997

Diyarbakır Çınar Yusuf Aydın 5377805061

Diyarbakır Dicle Vedat Öztutuş 5357844147

Diyarbakır Ergani A.Rezzak Polat 5303492468

Diyarbakır Hani Şehmus Yaman 5384826132

Diyarbakır Kulp Nimet Çaçan 5383725325

Diyarbakır Merkez Mesut Bağcı 05425342121

Diyarbakır Silvan Şafi Kırtay 5453715123

Düzce Merkez İzzet Kazak 5320642419

Edine Edine Mazlum Gül 5455217509

Eskişehir Merkez Enes Yıldırım 5070132412

Gaziantep Osman Duran 5301578767

Gaziantep Nizip İbrahim Yıldırım 5305210685

Giresun Feyzullah Güzel 5513990222

Gümüşhane Ömer Arslan 5439378848

Hatay İskenderun Halil Duvarcı 5357132663

Isparta Hasan Koç 5336080202

İstanbul Anavutkoy Fahrettin Genç 5384196238

İstanbul Anavutköy Ersin Etiz 5357461240

İstanbul Avcılar Hüseyin Kaplan 5456602447

İstanbul Bağcılar Muhammet Emin Topdemir 5320635449

İstanbul Başakşehir Enes Aslan 5321370715

İstanbul Başakşehir Hasan Atay 5393380977

İstanbul Başakşehir Mehmet Şahin 5077898323

İstanbul Beyoğlu Abdürrahim Irmak 5438982252

İstanbul Büyükçekmece Sedat Suakar 5324268012

İstanbul Çatalca Ahmet Eken 5367165120

İstanbul Esenler Adnan Yetişen 5374405374

İstanbul Esenler Muhammed Güzey 5318547219

İstanbul Esenyurt Emre Çevrim 5343294558

İstanbul Eyüpsultan Yusuf Güngör 5456438780

İstanbul Fatih Cahit Dağhan 5333792750

İstanbul Gaziosmanpaşa Metin Menteş 5459715021

İstanbul Güngören H. Ahmet Çelik 5326311802

İstanbul Kağıthane Emrullah Tunç 5414227567

İstanbul Kartal Cemal Akaslan 5398543264

İstanbul Küçükçekmece Abdulhekim Algül 5385012356

İstanbul Küçükçekmece Hasan Altun 5422494592

İstanbul Küçükçekmece Suat Işık 5378190791

İstanbul Maltepe Halil Can 5412697215

İstanbul Pendik Abdüsselam Yaçin 5538450439

İstanbul Sancaktepe M. Eşref Ömeroğlu 5432160673

İstanbul Sarıyer Emrullah Tunç 5414227567

İstanbul Silivri Fırat Aktoprak 5380760667

İstanbul Sultanbeyli İlhan Gökhan 5345654520

İstanbul Sultangazi Ahmet Ural 5464037682

İstanbul Sultangazi Mikail Ünsalan 5368181459

İstanbul Sultangazi Murat Sivi 5077889486

İstanbul Sultangazi Rahmi Çelik 5415785696

İstanbul Şişli Abdürrahim Irmak 5438982252

İstanbul Tuzla Resul Alınmış 5423962213

İstanbul Ümraniye Fatih Uzun 5442761373

İstanbul Zeytinbunu Ahmet Doğan 5365292921

İstanbul Zeytinbunu Mahmut Öztürk 5312708407

İzmir Yunus Şani 5553670589

Kahramanmaraş Adem Kılıç 5454078311

Karabük Karabük Yusuf 5449065685

Kastamonu Kastamonu Ali Tağ 5434901608

Kırklareli Kırklareli Hamza Temiz 5459054579

Kilis Mücahit Yüzgeç 5301531264

Kocaeli Gebze Aydın Yapıcı 5332969539

Kocaeli Merkez Fatih Sivi 5415603252

Konya Celal Ödemiş 5373263925

Konya Necmi Durmazer 5453153717

Konya Peygamber Sev Deneği 3323535295

Kütahya Merkez Erhan Karapçin 5466796052

Manisa Abdülhalik Basetemur 5068202096

Mardin Artuklu Ahmet Nas 5415035591

Mardin Dargeçit Abdussamed Baran 5379595050

Mardin Derik Ahmet Aktaş 5058131289

Mardin Kızıltepe Cihad Karaalp 5416002529

Mardin Mazıdağı Abdullah Tuna 5308827077

Mardin Midyat Selahattin Yeniay 5426264663

Mardin Nusaybin Abdulvahab Talayhan 5079251789

Mardin Ömerli Zeki Talayhan 5432344518

Mardin Savur Muhammed Emin Şana 5453447786

Mardin Yeşilli Metin Tekin 5447675447

Mersin Merkez Aydın Karakayalı 5530883533

Mersin Mut Ömer Belen 5363591620

Mersin Silifke Mahir İyibaş 5362765200

Mersin Tarsus Hakan Ayçoban 5300994275

Muğla Kamuran Cengiz 5425102206

Muş Korkut Merkez Avm 5365635998

Muş Merkez Eyüpoğlu Kırtasiye

Muş Merkez Huzur İletişim 5070093320

Muş Merkez Okumuş Kitap Kırtasiye 5541741349

Muş Merkez Selam Der 4362127859

Ordu M.Can Mikyas 5313609764

Osmaniye Merkez Ahmet Alakuş 5539606372

Rize Rıdvan Yıldırım 5354003636

Sakarya Faruk Kılıman 5395595114

Siirt Merkez Sabahattin Keleş 5316943322

Şanlıurfa Akçakale/Harran İbrahim Halil Kurtboğan 5442049494

Şanlıurfa Birecik Abdurrahman Güneş 5076681014

Şanlıurfa Birecik Ömer Elmaoğlu 5446165670

Şanlıurfa Ceylanpınar Ahmet Aydın 5445682869

Şanlıurfa Ceylanpınar Muhammed İslam Sağlam 5434164945

Şanlıurfa Hilvan Ahmet Karadal 5342650551

Şanlıurfa Merkez M. Fatih Karakaş 5422587989

Şanlıurfa Siverek Mustafa Sımak 5350700703

Şanlıurfa Suruç Ömer Taş 5444980722

Şanlıurfa Viranşehir Lürfü Tekin 5444066428

Şınak Cizre Serdar Elçin 5335171011

Şınak İdil Emin Çiçek 5446377681

Şınak Kumçatı Selman Üzen 5417261708

Şınak Merkez Selman Akman 5535620486

Şınak Silopi Yusuf Akyel 5301849295

Tekirdağ Çerkezköy Kemal Sayın 5053553937

Tekirdağ Çerkezköy Şirin Çelikel 5372217723

Tekirdağ Çorlu Faysal Olgan 5412474977

Tekirdağ Kapaklı Kemal Sayın 5053553937

Tekirdağ Kapaklı Şirin Çelikel 5372217724

Tekirdağ Merkez Sait Doyar 5335671691

Tekirdağ Merkez Yasin Çimen 5422454763

Trabzon Rıdvan Yıldırım 5354003636

Uşak Uşak 5435887602

Van Erciş Dost Kitap Evi 5511057208

Van Erciş Dörtyol Manavı 5435887602

Van Erciş Turan Tavukçuluk 5346614653

Yalova Merkez Salih Önal 5413527767