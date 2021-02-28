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2021 yılı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri ve kadroları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlerin atanacağına dair müjde vermesinin ardından öğretmen adayları atamanın yapılacağı zamanı bekliyor. 2021 öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

28 Şubat 2021 Pazar 20:27
2021 yılı öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? MEB 2021 sözleşmeli öğretmen atama tarihleri ve kadroları belli oldu mu?
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Çok yakında 20.000 öğretmenin ataması yapılacak. Öğretmen atamalarına dair müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlerin atanacağına dair müjde vermesinin ardından öğretmen adayları atamanın yapılacağı zamanı bekliyor. 2021 öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2021 yılı sözleşmeli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına dair tüm detayları haberimizde sizler için hazırladık.

Öğretmen Atamaları Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılında 20 bin öğretmen adayının atamasının yapılacağına ilişkin müjdeli haberi vermişti. Ak Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘’Ülkemizi yönetme vazifesini milletimiz bizlere vermiştir. Bundan dolayı yurdun dört bir yanında büyüme hamlelerini başlattı. Geride kalan yıllara baktığımızda ticaret, dış politik, enerji, ulaştırma gibi alanlar başta olmak üzere hemen hemen her alanda ülkemizi dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle eğitim ve öğretim konusunda büyük yatırımlar yaptık. Ülkemizin öğretmen ihtiyacını karşılamak için milyonlarca öğretmenin atamasını yaptık. Buna göre 2021 yılı içerisinde toplamda 20 bin yeni öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz’’ dedi. Bu konuşmadan sonra atama bekleyen binlerce öğretmen adayının gönlüne su serpilmiş oldu. Bu karar eğitim dünyasında geniş bir yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmenlerin atanacağına dair müjde vermesinin ardından öğretmen adayları atamanın yapılacağı zamanı bekliyor. 2021 öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Konuyla ilgili bir diğer açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Ziya Selçuk atamalarla ilgili şunları söyledi: “Öğretmen atamalarıyla ilgili net bir tarih vermek şu an için çok mümkün gözükmüyor. Ancak bu atamaları 2021 yılı içerisinde yapılacağını bilmeniz yeterlidir. Bizler kimseyi mağdur etmek istemiyoruz. O kontenjanlarında ne kadar eksik varsa, hangi okulumuzun ne kadar öğretmene ihtiyacı varsa biz de o kadar atama yapacağız. Gerekli istatistikleri ve analizleri yaptıktan sonra ne kadar adama yapacağımıza karar vereceğiz. Ayrıca bu atamaları bütçesi için gerekli kurumlarla iletişim halindeyiz” dedi.

2021 yılı içerisinde en çok kadroyu milli eğitim Bakanlığının aldığını ifade eden bakan ziya Selçuk atamaların çok yakın bir zamanda gerçekleşeceğini ifade etti. Bütçe konusunda da sıkıntı çıkmadan atamaları gerçekleştireceğini söyleyen Selçuk, öncelikle ne kadar atama yapacaklarını, hangi branş için ne kadar öğretmen gerektiğini, Bu atamaların bütçesinin ne kadar olduğunu hesapladıktan sonra gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi.

2020 yılında da binlerce öğretmen ataması yapılmıştı. Ocak ayından beri atama bekleyen öğretmen adayları, geçen yıl ne kadar öğretmen ataması yapıldığını araştırmaya başladı. 2020 yılında toplamda 60 tane branş seçildi. Bu branşlara KPSS puanından en az 50 alan binlerce öğretmenin ataması yapılmıştı. Atama bekleyen öğretmenlerin geçen yılki gibi bir beklentisi bulunuyor. Buna göre geçtiğimiz yıl din kültürü ve ahlak bilgisi alanında 1801 öğretmenin ataması yapıldı. Sınıf öğretmenliği noktasında ise 2831 atama gerçekleştirildi. İngilizce alanına bakacak olursak Türkiye genelinde İngilizce öğretmeni olarak 1739 atama gerçekleştirildi. Okul öncesi öğretmeni atamalarına bakacak olursak geçtiğimiz yıl toplamda 1518 okul öncesi öğretmeni atandı. İlköğretimi kapsayan matematik öğretmeni atamaları ise 1701 olarak gerçekleşti.



Son Güncelleme: 28.02.2021 20:27
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