2021 yılı Milli Savunma Üniversitesi sınavı ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından 2021 yılı sınav takvimi yayınlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi Twitter hesabından ÖSYM takviminin açıklandığını duyurdu. Sınav takviminde Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri öğrenci olarak okumak isteyen öğrenci adayları için de sınav tarihi belirlenmiş oldu. tarafından 2021 yılı sınav takvimi yayınlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün resmi Twitter hesabından ÖSYM takviminin açıklandığını duyurdu. Sınav takviminde Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri öğrenci olarak okumak isteyen öğrenci adayları için de sınav tarihi belirlenmiş oldu. Başkan Aygün tarafından duyurulan ÖSYM sınav takviminde sınav tarihleri dışında başvuru tarihleri de yayınlandı. Sınav başvuru tarihi olarak paylaşılan tarihler 27 Ocak- 23 Şubat 2021 arasında geç başvuru tarihi ise 3 Mart 2021 olarak belirlendi. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı nisan ayının ilk haftası olacak net tarih ise 4 Nisan 2021 tarihi olarak paylaşıldı.

Milli Savunma Ünitesi sınavı nasıl yapılıyor?

Askeri öğrenci olmak isteyen öğrenci adayları 135 dakika süre verilen sınavda temel matematik testinden 40 soru, Türkçe testinden 40 soru , fen bilimleri testinden 20 soru ve sosyal bilimler testinden 20 soru olmak üzere toplam 120 soru olmak üzere hazırlanan sınava girerek sınavda Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği puana ulaşmaları gerekmektedir.

Milli Savunma Üniversitesi ne zaman kuruldu?

Milli Savunma Üniversitesi, Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumudur. 31 Temmuz 2016 yılında kurulan MSÜ, Hava Harp Okulunda yapılan törenle 12 Şubat 2017 tarihinde üniversitede eğitim ve öğretime başladı.

MSÜ bünyesinde İstabul ilince Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu olmak üzere iki adet Harp Okulu bulunmaktadır.

Başkent Ankara’da ise Kara Harp Okulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Müşterek Harp Enstitüsü, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Güvenlik Enstitüsü olmak üzere çeşitli eğitim kurumları yer almaktadır.

Marmara Bölgesinde bulunan Yalova ilinde ise Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Ayrıca Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu ve İzmir’de bulunan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde bulunan okulları bünyesinde barındırmaktadır.

MSÜ sınavına başvuru için gerekli şartlar nelerdir?

Ülkemizde bulunan diğer üniversitelerin aksine MSÜ için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekmektedir. Sebebi ise askeri öğrenciler yetiştirmesidir.

Tercih edilecek olan yerler için yaş sınırı konulmaktadır. Bu yaş sınırı ise Harp Okulları için en fazla 20 yaşında olmak, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olma sınırı vardır. Yaş hesaplaması ise bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak bulunmaktadır. Yani önek verilecek olunursa 2021 yılı için 2021-2001= 20 şeklinde yapılmaktadır. Sonuç olarak 2021 yılında 2000’li ve 2001 doğumlu öğrenciler başvuru yapabilecektir. Bayan öğrenciler ise sadece Harp Okullarına başvuru yapabildikleri için yaş sınırı 20’dir. Tercih edilecek olan yerler için yaş sınırı konulmaktadır. Bu yaş sınırı ise Harp Okulları için en fazla 20 yaşında olmak, Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olma sınırı vardır. Yaş hesaplaması ise bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak bulunmaktadır. Yani önek verilecek olunursa 2021 yılı için 2021-2001= 20 şeklinde yapılmaktadır. Sonuç olarak 2021 yılında 2000’li ve 2001 doğumlu öğrenciler başvuru yapabilecektir. Bayan öğrenciler ise sadece Harp Okullarına başvuru yapabildikleri için yaş sınırı 20’dir.

Harp Okullarına kadın ve erkek öğrenci alımı yapılabilmekteyken, Astsubay Meslek Yüksekokullarına sadece erkek öğrenciler alınmaktadır.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru yapabilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılacak olan sınav tarihinde sınava katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak gerekmektedir. 2021 yılı için 4 Nisan 2021 tarihindeki sınava girmiş olunması gerekmektedir.

Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2021 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2019 ve 2020 yılında mezun olmak gerekmektedir. Bu tarihlerden önce mezun olunmuş olması ve başvuru yapılması durumunda başvuru sistem tarafından engellenecektir.

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan sınavın ardından 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılacak adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, belirlenecek olan tarihler arasında https://www.personeltemin.msb.gov.tr intenet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.Belirtilen sürede başvuru yapılmaması durumunda adaylar ikinci aşamaya çağrılmayacaktır.

Aday yerleştirme işlemlerinin sağlanabilmesi için;

Adayların okullara yerleşebilmesi için ayrıca yapılan farklı sınavlara da girmesi gerekmektedir. Bu sınavlar okulların farklılığına göre aşağıda yer alan koşullara sahiptir.

Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik Testleri olmak üzere ÖSYM sınav takviminde yer alan 2021- YKS TYT ve 2021-YKS AYT olarak kodlanan sınavlara katılmış olması ve 2021-YKS AYT Sayısal ve Eşit Ağırlık Puan türünden MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan taban puan türünü almış olmak gerekmektedir.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için Harp Okullarında olduğu gibi ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan Temel Yeterlilik Testine, ÖSYM takviminde 2021-YKS TYT olarak tanımalanan sınava katılmış olması gerekmektedir. MSÜ'nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek 2021-YKS TYT taban puanı almış olmak gerekmektedir. Belirlenen taban puanı alamamış olan adaylar MSÜ tarafından yapılan ve ikinci seçim aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar bile ÖSYM'nin yaptığı sınavdan taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci adaylıkları sonlandırılır.

Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;

•Bölücü bir ideolojik görüşe sahip olmak, tutum ve davranış olarak devlete ve kurumlarına zararlı bir vatandaş olması, yüz kızartıcı hallerden aile veya kendisinin yargılanmış olması FETÖ, PKK gibi siyasi örgütlerin içinde bulunması vb. durumlarda yapılan güvenlik soruşturmasının ardından bu tür olaylarla, adayın kendisinin ya da aile bireylerini etkileyen bir durumun olması halinde adayın Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurusu kabul edilmeyecektir.

Kısacası MSÜ askeri öğrencisi olunabilmesi için gerekli şartların bulunmaması ve yukarıda yer alan kendisi ve ailesi için geçerli olan devlete karşı zararlı bir vatandaş olunmaması dahilinde Milli Savunma Üniversitesi’ne başvuru sağlanabilmektedir.