2021 yılı Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er alımı başvuruları başladı!

2021 Yılı Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Er Alım Başvuruları Başladı!

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı’nın yapmış olduğu duyuruya göre 2021/1. Dönem Sözleşmeli Er temini için başvurular başladı. Sözleşmeli Er olmak isteyen vatandaşlar alım için gerekli şartların neler olduğunu araştırıyorlar.

Sözleşmeli Erliğe Kimler Başvurabilir?

Her alımda olduğu gibi sözleşmeli er alımında d gerekli şartlar bulunuyor. 2021/1. Dönem başvurusu için mezuniyet durumu ilkokul olan vatandaşlarda başvurabiliyor. Müracaatta bulunacak olan askerliğini erbaş ve er olarak tamamlayan kişilerden, Ocak ayının ilk gününden itibaren 25 yaşını bitirmeyenler yani 1 Ocak 1995 ve sonrasındaki yıllarda doğanların başvurabilmeleri mümkündür.

Askerlik hizmetlerini yapmamış ve hizmetlerini tamamlamayanların 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmeyen ve 20 yaşından gün alan kişilerin 1 Ocak 1995- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında doğan kişiler verilen kılavuza uygun şartlar sağlanıyorsa Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2021/1. Dönem Sözleşmeli Er ve Erbaş başvurularını yapabilirler.

Verilen yaş şartını karşılayan ve ilköğretim mezunu olan kişiler gerekli şartları taşıdıkları takdirde 2021/1. Dönem sözleşmeli erliğe başvurabilirler.

Sözleşmeli Erli Başvuru Şartları Neler?

Kara Kuvvetleri Komutanlığı başvuru kılavuzundaki şartlar:

T.C. Vatandaşı olan erkekler,

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Askeri okullardan ilişiği devam edenler,

Daha önce astsubay, subay, uzman erbaş, uzman jandarma, Sözleşmeli er ve erbaş olarak görev almamış olmak,

Kamu haklarından mahrum kılınmamış olmak,

Bir suçtan 1 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olmayanlar (taksirli suçlar hariç)

Özel ve genel af kapsamına alınmış, cezası ertelenmiş, diğer yaptırımlara çevrilmiş, hükmün açıklanmasını geri bırakılması karar verilmemiş, suçtan hükümlü bulunmamak,

Devletin güvenliğine karşı olan herhangi bir faaliyette bulunan oluşum, grup ve terör örgütlerine üyelik, iltisak, mensubiyeti, irtibatı bulunmamak,

Terör oluşumları ile eylemde bulunmamış, yardım etmemiş, kamu kaynak ve olanaklarını örgüt desteklerinde kullanmamış, örgüt propagandası yapmamış olanlar,

Sözleşmeli er boy ve kilo şartları için tablodaki değerler içinde olmak. (Sözleşmeli erlerde ağırlıklarının üst limiti tablodaki üst sınırın 10 kilogram fazlası olabilir)

TSK, Sahil Güvenlik, Jandarma Genel Komutanlığı Sağlık Yönetmeliği’ndeki şartları taşıyor olmak.

Kurum ve kuruluşların herhangi birine tazminat, hizmet yükümlülüğü bulunmamak şartları sağlayanlar başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuru yapmak için personel temin web sitesinin https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden kılavuza ve başvuru şartlarına bakabilirsiniz.

Sözleşmeli Erlik Başvuruları Nereden Ve Nasıl Yapılacak?

21 Aralık 2020 tarihinde açılan başvurular, E-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Personel Temin Sistemi web sitesine giriş yaparak gerekli E-Devlet bilgilerinin girilmesinin ardından başvurular yapılabilmektedir.

Başvuru ekranına ulaşmak ve detaylı kılavuzu okumak için https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresine tıklayabilirsiniz.