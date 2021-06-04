2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?

İsteğe göre kane

2020-2021 eğitim yılının son döneminde kane belgelerine Haziran ayında elektronik sistemden ulaşılabilecek. İsteyen veliler ise yazılı belge şeklinde kaneleri alabilecekler.

Zorunlu olmayan durum

Yaz okulu fırsatı

, illere gönderdiği yazıda, bu senede pandemi kısıtlamaları sebebiyle bazen yüz yüze bazen se online eğitimin devam ettiği dönemde yüz yüze katılımın gönüllü olma durumuna bırakıldığının altı çizildi. Bu açıklama devamsızlık durumlarının önemsenmeyeceğine işaret. Sene sonu yapılan şube öğretmenler kurulu görüşmelerindeyse öğrencilerin sınıf geçme konuları konuşulmayacak.

Eylül’de start verecek ilkokula gidecek olmalarıyla birlikte daha öncesinde okul öncesi eğitimden faydalanmamış öğrencilerin düzeylerini eksik tutmamak ve diğer düzeydeki öğrencilerle eşit durumlarda başlamalarını sağlamak sebebiyle yaz okulları olacak.