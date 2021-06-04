2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?

İsteğe göre kane
2020-2021 eğitim yılının son döneminde kane belgelerine Haziran ayında elektronik sistemden ulaşılabilecek. İsteyen veliler ise yazılı belge şeklinde kaneleri alabilecekler.
Zorunlu olmayan durum
Yaz okulu fırsatı
Eylül’de start verecek ilkokula gidecek olmalarıyla birlikte daha öncesinde okul öncesi eğitimden faydalanmamış öğrencilerin düzeylerini eksik tutmamak ve diğer düzeydeki öğrencilerle eşit durumlarda başlamalarını sağlamak sebebiyle yaz okulları olacak.
Son Güncelleme: 04.06.2021 16:50