2021 Yılı EKYS sınav başvuru tarihleri ne zaman?

Milli eğitim Bakanlığı ve ÖSYM arasında yapılan protokol ile okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılan sınavın ismi ‘ Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’(EKYS) oldu. 2021 yılında yapılacak EKYS için başvuru tarihleri ve sınav günü açıklandı.
2021 EKYS ne zaman?
EKYS’ye girecek kişilerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı en az iki yıl öğretmen olması şartı aranıyor. Sınava başvuracak kişiler ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden başvuruda bulunabilecekler.
Son Güncelleme: 04.02.2021 22:24