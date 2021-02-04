2021 Yılı EKYS sınav başvuru tarihleri ne zaman?

Milli eğitim Bakanlığı ve ÖSYM arasında yapılan protokol ile okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılan sınavın ismi ‘ Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’(EKYS) oldu. 2021 yılında yapılacak EKYS için başvuru tarihleri ve sınav günü açıklandı.

2021 EKYS ne zaman?

2021 yılı EKYS, 14 Mart 2021’de saat 10.15’te yapılacağı açıklandı. Başvuruların ise 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılırken geç başvurular ise 16 Şubat 2021 yapılacaktır. Sonuçlarda 7 Nisan 2021’de belli olacak. Sınava girecek olan kişilere ise 150 dakika sınav süresi verilecek.

EKYS’ye girecek kişilerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı en az iki yıl öğretmen olması şartı aranıyor. Sınava başvuracak kişiler ÖSYM’nin ‘Aday İşlemleri Sistemi’ üzerinden başvuruda bulunabilecekler.