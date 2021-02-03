2021 YDS ne zaman? ÖSYM Yabancı Dil Sınavı tarihi belli oldu mu?

2021 yılının gelmesi ile birlikte ÖSYM sınav takvimleri de merak edilmeye başlandı. Şubat ayının da gelmesi ile birlikte pek çok kişi YDS sınavının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Aynı zamanda YDS sınav tarihi ile birlikte sınavın başvuru tarihleri de merak ediliyor.

YDS ne zaman yapılacak?

2021 YDS takvimi ÖSYM tarafından açıklanmazken bir tarih verilmesi doğru değildir. Geçtiğimiz yıl YDS başvuruları 19 – 26 Şubat tarihlerinde alınmış sınav ise 12 Nisan tarihinde yapılmıştı.

YDS nedir?

Dil Seviye Belirleme Sınavı olan YDS 4 Ocak 2013 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliği ile birlikte KPDS ve ÜDS sınavları yerine yılda 2 kez yapılmak üzere hazırlanan ÖSYM sınavıdır.

İngilizce, Almanca, Fransızca dilleri başta olmak üzere sınav süresi 150 dakika olarak belirlenmiştir. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları konuları üzerinden 80 soru sorularak sınav yapılmaktadır.

YDS sınavı ilk defa 7 Nisan 2013 tarihinde uygulanmıştır. ÖSYM her yıl 80 soru içerisinden 10 soruyu kamuoyu ile paylaşmaktadır.