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2021 Yaz tatilinin başlama tarihi ne oldu? 2020-21 Okullar ne zaman kapanıyor?

Uzaktan eğitim ile öğrenimin arından 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020-21 Okullar ne zaman kapanacak? 2020-21 okullar hangi tarihte kapanacak? gibi soruların cevabı merak edildi. İşte merak edilen soruların yanıtları...

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:17
2021 Yaz tatilinin başlama tarihi ne oldu? 2020-21 Okullar ne zaman kapanıyor?
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2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020-21 Okullar ne zaman kapanıyor?

Korona virüs ile beraber eğitim yaşamını sonlandıran yaz tatili, veliler ve öğrenciler tarafından özellikle merak edilmeye başlandı. Uzaktan eğitim ile öğrenimin arından 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2020-21 Okullar ne zaman kapanacak? 2020-21 okullar hangi tarihte kapanacak? gibi soruların cevabı merak edildi. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan duyuru

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında salgın tedbirleri doğrultusunda alınan kararlar;

– Örgün ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitime 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilerek uzaktan eğitime başlandı. Başvuru 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00’da başlayacaktır.

– 3 Mayıs 2021 tarihinden sonra okullarda yapılması planlanan dönem sınavları 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü uzaktan eğitim örgün ve özel, örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının tümünde yapılacak.

Yüz yüze eğitimin devamına ilişkin karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde durumun değerlendirilmesi sonrasında belirlenecek.

2020-21 okullar ne zaman kapanacak?

Okulların kapanış tarihi hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “Öğrencilerimizin 2 Temmuz’a kadar okulda tutulması için çalışmalar var. Ara verilmez.” dedi.


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:17
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OkulEğitimTarihYazTatil
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