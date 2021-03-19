2021 yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanacağı tarihle ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." Bilgisini öğrencilerle ve velilerle paylaştı.

2021 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

LİSELİLERDEKİ YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde yoğunluk olduğunu söyledi. Ziya Selçuk ayrıca, COVİD-19 aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80.000 küsür öğretmenimiz zaten aşılandı. Öncelik olarak onlarla başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" açıklamasını yaptı. Ayrıca Bakan Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar süreceğini açıkladı. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." Cevabını verdi.

Bakan Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüz yüze sınav yapmasıyla ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var.

Bizim lise öğrencilerimizin %40'ından fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. "Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım." "Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu." gibi yaşadığımız problemler var. Şu anda ilkokullar devam ediyor mu? Ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'ın üzerinde bir geri çekilme oluyor. "Niye çalışayım?" noktasına geliyorlar. “9.sınıfta hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ayrıca, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." Açıklamasını yaptı.