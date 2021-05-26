2021 Yaz tatili ne zaman? Bu sene okullar ne zaman kapanacak?

İçinde bulunduğumuz pandemi de yaşadığımız vaka ve ölüm artışları nedeniyle uzaktan devam eden eğitim sürecinde alınan tedbir kararları okul kapanma tarihlerine etki edecek mi? Okullar ne zaman kapanacak? Tatil ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları haberimizde…

Okullar ne zaman kapanacak?

Korona virüs vaka artışlarına karşı alınan önlemlerle uzaktan öğrenime geçilmişti. Bu sene okulların ne zaman sona ereceği ve yaz tatilinin ne zaman başlamış olacağı mevzusunda net bir ifade verilmedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların kapanacağı tarih ile alakalı konuştu. Bakan Selçuk, "Öğrencilerimizin 2 Temmuz'a kadar olan sürede okulda kalması alakalı planlamalar var. Ara tatil olmayacak." bilgisini vermişti. Bu açıklamalar doğrultusunda eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceği beklenen bir durum.

2. dönem sınavları

MEB yapmış olduğu açıklamada ilköğretim ve ortaokul öğrenciler 2. Dönem benzetme ve değerlendirme uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Açıklamada ilköğretim ve ortaokul öğrencilerimizin 2020-2021 yılı ikinci dönem derslerinin benzetme ve değerlendirme işlemlerinin pandemi önlemleri kapsamında tekrar düzenlenmiş olduğu vurgulandı. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması olmamaktadır. Öğrencilerimiz, ilk dönem olduğu şekilde yüz yüze, canlı ders ve TRT EBA ekranlarındaki paylaşımları takip ve derse olan ilgilerine bağlı olarak kişisel, toplumsal ve bilimsel niteliği olan gelişimlerini destek verici şekilde öğretmenlerince puanlanacaklar. İlkokul 4'üncü sınıf ve ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim yılı ikinci dönem derslerinin sınav yoluyla değerlendirilmesi, öğrencilerin kendi tercihlerine bırakılmıştır.

İkinci dönem sınav notuna sahip olan öğrenciler için; Bu sınavlar geçerli ve e-Okul sistemine geçecektir. Sınavı olan derslerden farklı bir şey yapılmayacaktır. Bu öğrencilere talep ettikleri durumda ikinci bir sınav daha yapılıp puanlarını yükseltme şansı verilecektir. Bu öğrencilere ek şekilde tercih hakkı sunulacak olup istedikleri durumda yalnızca ilk dönem notları ile değerlendirilecekler ve bu öğrencilere farklı herhangi bir değerlendirme işlemi yapılmayacaktır. İkinci önem sınav puanına sahip olmayan öğrenciler; İkinci dönem sınavlarına katılıp katılmama konusunda öğrencilere tercih hakkı verilecektir. İsteyen öğrenciler sınava girecekler. İkinci dönem sınavlarına katılmamayı tercih eden öğrencilerin yalnızca ilk dönem puanlarıyla değerlendirilmeleri sağlanıp bu öğrencilere farklı herhangi bir değerlendirme uygulaması olmayacaktır. Velilerimizin, tercih ettikleri yolu 26 Mayıs 2021’ e kadar öğrencilerin kayıtlı bulundukları okul müdürlüğüne yazılı olarak veya e-posta yoluyla göndermeleri gerekiyor.

İlkokul 4 ve ortaokul öğrencilerinin ölçme değerlendirmelerine yönelik düzenlemenin detayları şunlar: Seçmeli dersler dâhil tüm derslerden yalnızca bir sınav puanı sisteme geçecektir. Sınavlar okullarda yüz yüze olarak yapılacaktır. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim senesi 2.dönem başından 26 Mart 2021’e kadar işlenen konuları kapsayarak, 18 Haziran 2021’ e kadar planlı olarak uygulanacaktır.

Farklı bir şehirde bulunmaları niteliğinde öğrenciler, sınavlarını bulundukları ortamlarda ki aynı okul çeşidinde okullarda olabilecekler. Bununla alakalı olarak, okulların hazırlıklarını yapabilmeleri adına veliler, en geç 26 Mayıs 2021 Çarşamba’ya kadar taleplerini bulundukları ildeki alakalı okul müdürlüğüne bir dilekçe ile gönderecekler, öğrencilerin eğitim görmüş olduğu okul müdürlüğünü de haberdar edeceklerdir.