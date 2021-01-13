2021 yarıyıl tatili 15 tatil ne zaman başlıyor?

15 tatilin başlama tarihi merak edilmektedir. Eğitim online şekilde devam etse de öğrenciler yoğun bir tempo yaşadıkları için dinlenmek için yarıyıl tatilini beklemektedir.

Yarıyıl tatili ne zaman?

15 tatil, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu tatile ek olarak ikinci dönemdeki bir haftalık tatil de olacaktır. Tatil, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününe kadar devam edecektir.

Kaneler dağıtılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaparak ilkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak Cuma günü tamamlanacağını duyurdu.

Ziya Selçuk, tüm illere ‘sınavların ertelenmesi’ konusunda bir yazı gönderdi. Eğitim öğretim faaliyetlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim şeklinde süreceğini ve eğitim kurumlarında yalnızca ölçme ve değerlendirme uygulamalarının yapılacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde: ’’Ancak salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile yaşanabilecek öğrenci ve veli hareketliliği göz önünde bulundurularak yapılan değerlendirmeler sonucunda özel ve resmi tüm ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine yönelik bugüne kadar sınav yapılamamış derslerden herhangi bir sınav yapılmamasına karar verilmiş olup bu döneme ilişkin kalan sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelenmiştir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak olup kane basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır.’’

Bakan, yapılan değerlendirmelerin geçerli olduğu ve yapılan sınavların ve performans notlarının e-okul sistemine geçeceğini belirtti.