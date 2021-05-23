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2021 ve 2022 MEB Eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak?

Yaz tatilinin yaklaşması sonrasında pek çok kişi 2021 - 2022 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. MEB'in konu ile ilgili açıklamaları merak edilirken başta öğrenciler olmak üzere pek çok kişi, 2021 ve 2022 MEB eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak? sorularını araştırmaya başladı.

23 Mayıs 2021 Pazar 21:10
2021 ve 2022 MEB Eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak?
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Okulların tatil olmasına kısa bir süre kala öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamalar merak edilirken yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.

2021 – 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

MEB tarafından yayınlanan eğitim öğretim yılı takvimine göre yeni yıl 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak denildi.

Takvime göre 2021 – 2022 yılı eğitim öğretim yılında ilk dönem 24 Ocak 2022 tarihinde son bulacak denilirken 7 Şubat 2022’de ikinci dönem başlayacak. Yıl sonu 17 Haziran 2022’de sona erecek açıklamaları yapılırken takvimde 5’er gün olmak üzere toplam 15 gün ara tatil olacağı açıklandı.

Ara tatillerin ilki 15 – 19 Kasım 2021 tarihleri yapılacakken 2. Ara tatil 11 – 15 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Son ara tatil ise 24 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.

 


Son Güncelleme: 23.05.2021 21:10
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