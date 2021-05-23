2021 ve 2022 MEB Eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak?

Okulların tatil olmasına kısa bir süre kala öğrenciler başta olmak üzere pek çok kişi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamalar merak edilirken yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yerini aldı.

2021 – 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

MEB tarafından yayınlanan eğitim öğretim yılı takvimine göre yeni yıl 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak denildi.

Takvime göre 2021 – 2022 yılı eğitim öğretim yılında ilk dönem 24 Ocak 2022 tarihinde son bulacak denilirken 7 Şubat 2022’de ikinci dönem başlayacak. Yıl sonu 17 Haziran 2022’de sona erecek açıklamaları yapılırken takvimde 5’er gün olmak üzere toplam 15 gün ara tatil olacağı açıklandı.

Ara tatillerin ilki 15 – 19 Kasım 2021 tarihleri yapılacakken 2. Ara tatil 11 – 15 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Son ara tatil ise 24 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında olacak.