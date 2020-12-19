2021 Van Fen liseleri taban puanları ve kontenjanları

Ortaokul eğitimlerinin sonuna gelen 8.sınıf öğrencileri lise sınavlarına hazırlanıyor. Binlerce öğrenci LGS sınavına hazırlanıyor. İyi bir lise eğitimi almak, eğitim sürecinin bir sonraki adımı olan üniversite eğitimi için çok önemlidir.

Bu nedenle öğrenciler en iyi eğitimi alabilecekleri liseleri araştırıyor. Ülkemizde en iyi lise eğitimleri Fen liselerinde verilmektedir. Haliyle Fen liselerinin puanları da diğer liselere göre yüksektir.

Van Türk Telekom Fen Lisesi taban puanı 435,6221, kontenjanı 204,

Van İpek Yolu İMKB Fen Lisesi taban puanı 427,154, kontenjanı 204,

Van Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi taban puanı 413,5824, kontenjanı 204,

Van Erciş Fen Lisesi taban puanı 399,3226, kontenjanı 180,

Van Muradiye Alpaslan Fen Lisesi taban puanı 377,1825, kontenjanı 204.

ilinde yaşayan ve liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler Van’daki Fen liselerini ve taban puanlarını araştırıyor. Bilindiği gibi lise tercihler okulların puanlarına göre yapılıyor. Van’da 5 adet Fen lisesi vardır. Bu liseler arasında en yüksek taban puan Van Türk Telekom Fen Lisesi’ne aittir. Lisenin taban puanı 435,6221’dir. Van’daki Fen liseleri taban puan puanları ve kontenjanları şu şekildedir;

Muradiye Alpaslan Fen Lisesi’nde yalnızca erkek öğrenciler eğitim almaktadır.