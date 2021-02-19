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2021 Üniversite sınavı YKS başvurusu ne zaman bitiyor? YKS son başvuru tarihi ne zaman?

2021 YKS başvuruları için üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler merakla araştırmaya devam ediyor. 2021 Üniversite sınavı YKS başvurusu ne zaman bitecek? Üniversite sınavı son başvuru tarihi ne zaman? İşte ÖSYM 2021 YKS başvuru kılavuzu ve son başvuru tarihi

19 Şubat 2021 Cuma 17:18
2021 Üniversite sınavı YKS başvurusu ne zaman bitiyor? YKS son başvuru tarihi ne zaman?
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YKS sınavı için geri sayım başladı. 3 oturum ile gerçekleşecek olan sınav AYT, TYT ve YDT sınavları halinde olacak.

2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran tarihlerinde olacak. Öğrenciler Temel Yeterlilik Testine 26 haziranda girecek. 27 haziranda Alan Yeterlilik sınavı ve Yabancı Dil sınavına girecekler. 3 oturuma giren öğrenciler sınavlardan alacak puanlara göre üniversitelerin belirlediği puanları hak kazanarak tercihte bulunacak.

YKS son başvuru tarihi ne zaman?

  •  Sınav başvuruları 4 Şubat 2021 tarihinde başlayacak 2 Mart 2021 tarihinde son bulacak.
  • Geç başvuru -17 18 Mart 2021 tarihleri arasında üniversite sınavı için başvuruda bulunabilecek.
Başvurular ÖSYM sayfası üzerinden yapılmaktadır. Başvuru ekranına gitmek için

buraya

tıklayabilirsiniz. 2021 YKS kılavuzunu görmek için

buraya

tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

2021 YKS Başvuru ücreti ne kadar?

Adaylar seçmiş oldukları oturum başına para verecekler.  Sadece TYT girecek adaylar 90.00 TL

TYT ve AYT girecek adaylar 180 TL

Üç oturuma birden girecek olan adaylar (TYT-AYT-YDT) 270 TL para yatıracaklar.



Son Güncelleme: 19.02.2021 17:18
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AdayÖSYMYks 2021Son BaşvuruÜniversite
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