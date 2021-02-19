2021 Üniversite sınavı YKS başvurusu ne zaman bitiyor? YKS son başvuru tarihi ne zaman?

YKS sınavı için geri sayım başladı. 3 oturum ile gerçekleşecek olan sınav AYT, TYT ve YDT sınavları halinde olacak.

2021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran tarihlerinde olacak. Öğrenciler Temel Yeterlilik Testine 26 haziranda girecek. 27 haziranda Alan Yeterlilik sınavı ve Yabancı Dil sınavına girecekler. 3 oturuma giren öğrenciler sınavlardan alacak puanlara göre üniversitelerin belirlediği puanları hak kazanarak tercihte bulunacak.





YKS son başvuru tarihi ne zaman?

Sınav başvuruları 4 Şubat 2021 tarihinde başlayacak 2 Mart 2021 tarihinde son bulacak.

Geç başvuru -17 18 Mart 2021 tarihleri arasında üniversite sınavı için başvuruda bulunabilecek.

2021 YKS Başvuru ücreti ne kadar?

Başvurularsayfası üzerinden yapılmaktadır. Başvuru ekranına gitmek içintıklayabilirsiniz. 2021 YKS kılavuzunu görmek içintıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

lar seçmiş oldukları oturum başına para verecekler. Sadece TYT girecek adaylar 90.00 TL

TYT ve AYT girecek adaylar 180 TL

Üç oturuma birden girecek olan adaylar (TYT-AYT-YDT) 270 TL para yatıracaklar.