2021 ücretli öğretmenlik şartları nelerdir? 2021 ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu mu, ne zaman başlayacak?

Herhangi bir öğretmenlik bölümünden mezun olan birey öğretmen olabilmesi için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) girmesi gerekmektedir. Puanlar yükseldikçe alımlarda oldukça zor olmaktadır. Haliyle bu mesleği yapmak isteyen milyonlarca öğretmen adayları ise çareyi ücretli öğretmenlikte arıyor. KPSS şartı aramayan ücretli öğretmenlik her sene olduğu gibi 2021 senesinde de alım yapacaktır. Henüz ücretli öğretmenlik için herhangi bir duyuru yapılmamıştır. Zamanı olmayan duyuruları takip etmek için gerekli resmi siteleri takip etmekte fayda vardır.

Ücretli Öğretmenlik için başvurular nasıl yapılır?

Ücretli öğretmen olabilmek için şartlar nelerdir? Ücretli Öğretmenlik Maaşları ne kadardır?

Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleşmektedir. Başvuru için e-devlet şifresi bulunmayan vatandaşların mutlaka PTT üzerinden şifre almaları gerekmektedir. Şifre ile giriş yapıldığında adım adım giriş talimatlarını yerine getirerek Millî Eğitim Bakanlığı bölümüne gelerek “Ücretli Öğretmenlik Başvurusu” sayfasına tıklayarak gerekli işlemleri onayladıktan sonra başvurunuz tamamlanmaktadır. Sonuçlar ise Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) üzerinden gerçekleşmektedir.

Bireylerin herhangi bir kamu kurum kuruluşlarında görev alabilmeleri için öncelikle belirtilen şartları yerine getirmektedir. Bu şartlar genel olarak kamu haklarından mahrum olmayan vatandaşlar önceliklidir. Yabancı uyruklu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, herhangi sosyal güvenlik kurumlarından maaş almamak, gibi şartları yerine getirmek mecburiyetindeler.

Ücretli öğretmenlik yapanlar çalıştıkları gün sayısı kadar ücret verilmektedir.