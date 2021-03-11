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2021-TUS ve 2021-STS sınava giriş belgelesi alma

2021 TUS ve 2021 STS giriş belgeleri yayınlandı mı? Sınav tarihleri ne zaman? TUS ne zaman açıklanır? STS ne zaman açıklanır? ÖSYM'nin yapacağı sınavda korona nedeniyle bir değişiklik olacak mı? Sınav saatlerinde belli mi? Soruların cevabı haberimizde yer almaktadır.

11 Mart 2021 Perşembe 15:01
2021-TUS ve 2021-STS sınava giriş belgelesi alma
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ÖSYM Başkanlığı TUS (1. dönem) ve STS (1.dönem) Tıp sınavlarının, giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

https://ais.osym.gov.tr/  linkinden T.C. Kimlik numaranızı ve ÖSYM şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz. Ya da E-devlet üzerinden girşi yapabilirsiniz.

ÖSYM tarafından yapılacak sınavın, 21 Mart Pazar saat: 10.00 ve 14.30 saatlerinde yapılacak sınav için sınav saatinden önce orada olmaları gerektiğini uyardı. 

İki oturum halinde gerçekleşecek sınavda, Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı da yapılacak.

Saat uyarısına dikkat çeken ÖSYM, 1.Aşama sınav 10.00'dan sonra kimse sınav salonlarına alınmayacaktır.

2.Aşama sınav 14.30'dan sonra sınav salonlarına kimse alınmayacaktır. Açıklamalarını yaptı. 



Son Güncelleme: 11.03.2021 15:01
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Anahtar Kelimeler:
TUSStsÖSYMGiriş Belgesi
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