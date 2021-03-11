2021-TUS ve 2021-STS sınava giriş belgelesi alma

ÖSYM Başkanlığı TUS (1. dönem) ve STS (1.dönem) Tıp sınavlarının, giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
https://ais.osym.gov.tr/ linkinden T.C. Kimlik numaranızı ve ÖSYM şifrenizi girerek öğrenebilirsiniz. Ya da E-devlet üzerinden girşi yapabilirsiniz.
İki oturum halinde gerçekleşecek sınavda, Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı da yapılacak.
Saat uyarısına dikkat çeken ÖSYM, 1.Aşama sınav 10.00'dan sonra kimse sınav salonlarına alınmayacaktır.
2.Aşama sınav 14.30'dan sonra sınav salonlarına kimse alınmayacaktır. Açıklamalarını yaptı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 15:01