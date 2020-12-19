2021 Trabzon Fen liseleri taban puanı ve kontenjanları

Ortaokul son sınıf öğrenciler lise sınavına hazırlanıyor. Liseye Geçiş Sınavı (LGS) hazırlıkları devam ederken öğrenciler hangi liselere gidebileceklerini liselerin taban puanlarını araştırıyor.

Lise eğitimi öğrencinin bir sonraki eğitim süreci olacak üniversite eğitimi için çok önemlidir. Bu nedenle öğrenciler en iyi liselerde eğitim almak istiyor. Ülkemizde en iyi eğitimler Fen liselerinde verilmektedir.

Trabzon ilinde okuyan ortaokul öğrencileri kendi illerindeki Fen liselerini ve taban puanlarını araştırıyor. Trabzon’da toplam 6 tane Fen lisesi mevcuttur. Bu liseler içerisinde en yüksek puan 464,9314 puan ile Trabzon Merkez Fen Lisesi’dir. Trabzon’daki diğer Fen liseleri ve taban puanları ise şu şekildedir;

Trabzon Merkez Fen Lisesi taban puanı 464,9314, kontenjanı 150,

Trabzon Yomra Fen Lisesi taban puanı 453,9107, kontenjanı 90,

Akçaabat Fen Lisesi taban puanı 442,0181, kontenjanı 120,

Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi taban puanı 414,5424, kontenjanı 120,

Vakfıkebir Fen Lisesi taban puanı 405,5443, kontenjanı 120,

Solaklı Fen Lisesi taban puanı 396,7528, kontenjanı 120.