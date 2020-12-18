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2021 Tekirdağ fen liseleri taban puanları

Liseye geçmeye hazırlanan öğrencilerin yoğun bir şekilde araştırdığı 2021 Tekirdağ fen liseleri taban puanları açıklandı.

18 Aralık 2020 Cuma 18:06
2021 Tekirdağ fen liseleri taban puanları
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İyi bir lisede okumak, eğitim süreci için oldukça önemlidir. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ortaokuldan mezun olan öğrenciler, sınavda aldıkları puan neticesinde okullara yerleştirilirler. Bu kapsamda öğrencilerin en çok rağbet ettiği liselerin başında fen liseleri geliyor. Fen liselerine giriş oldukça zordur ve puanları da yüksektir. Ancak öğrencilerin kaliteli bir eğitim alması için en çok tercih edilen lise türlerinin başında gelmektedir. Ordu fen liselerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin, lise puanlarını incelemesi adına aşağıda bir tablo hazırladık.

Tekirdağ 2021 fen liseleri taban puanları

Aşağıda yer alan puanlar 2020 taban puanları olup, 2021 yılında tercih yapacak öğrencileri bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 2020 yerleştirmelerine göre Tekirdağ fen liseleri arasında en düşük puan ile kapatan lise, 423,92 puanla Tekirdağ Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi olmuştur. En yüksek taban puana sahip olan lise ise 455,58 puan ile Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi’dir. Küçük bir il olan Tekirdağ’da sadece 3 fen lisesi bulunmaktadır.

Okul Adı

Okul Türü

Öğrenim Süresi

Pansiyon Durumu

Yabancı

Dili

Kontenjan

Taban Puanı

TEKİRDAĞ/ SÜLEYMANPAŞA/ Ebru Nayim Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Erkek)

İngilizce

170

455,58

TEKİRDAĞ/ ÇORLU/ Çorlu İMKB Fen Lisesi

Fen Lisesi

4 yıl

Pansiyon

(Kız-Erkek)

İngilizce

170

437,50

TEKİRDAĞ/ ÇERKEZKÖY/ Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi

Fen

Lisesi

4 yıl

Pansiyon

Yok

İngilizce

170

423,92

 

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 18:06
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Anahtar Kelimeler:
TekirdağFen LisesiOrtaokulLiseTaban Puan
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