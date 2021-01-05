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2021 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti

Basın bülteninde göze çarpan SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak, SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 22:57
2021 SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir? Spk lisans ücreti
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Sermaye piyasalarında denetim ve kontrol görevi yapan Sermaye Piyasası Kurulu’nun yetkilendirmesiyle, bu alanda lisanslama sınavlarını Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu SPL tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurum tarafından yapılan sınav ile sermaye piyasalarında görev almak isteyen kişilerin niteliklerini belgelendirmesi bu sınav ile yapılmaktadır.

SPL sınavına katılacak olan adayların lisansları ve sınavları şu şekilde:

-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı Düzey 3

-Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı Düzey 2

-Türev Araçlar Lisansı

-Konut Değerlendirme Lisansı

-Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

-Kredi Derecelendirme Lisansı

-Gayrimenkul Değerlendirme Lisansı

SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları nelerdir?

Sermaye piyasaları lisans sınavına girecek olan adayların üniversite mezunu ya da mezun olacak durumda olmaları gerekmektedir. SPK SPL lisanslarından 6 tanesi için lisans düzeyi mezuniyet istenirken, iki tanesi için ise ön lisans düzeyinde mezuniyet talep edilmektedir.

SPK SPL türev araçlar sınavı konuları nelerdir?

Türev araç lisansı almak isteyen kişilerin sınavda çözmesi gereken konular şunlardır:

-SP Kanunu

-Kamu Aydınlatılmasına Dair SPK Tebliğleri

-Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)

-Halka Açık Ortk. İlş. SPK Tebliğleri

-Kurumsal Yön. Tebliği (II-17.1)

-Kolektif Yat. Kur. İlş. SPK Tebliğleri

-Gayrimenkul Yat. Ort. İlş. Esaslar Tebliği (III-48.I)

-Menkul Kıymetler Yatırım Ortakları İlş. Esaslar Tebliği (III-48.5)

-Portf. Yön. Şti ve Bu Şir. Faal. İlş. Esaslar Tebliği (III-55.I)

-Yatır. Fon. İlş. Esaslar Tebliği (III-52.III)

-Borsa Yat. Fon. İlş. Esaslar Tebliği (III-52.II)

-Gayrimenkul Yat. Fon. İlş. Esaslar Tebliği (III-52.III)

-Giriş Sermaye Yatırım Fonuna İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.IV)

-Giriş Sermaye Yatırım Ortaklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.III)

-Tr Sermaye Piy. Birl. Üye. Mesl. Kur. Ve Serm. Piy. Çalış. Etik İlkeleri

-Meslek Kuralları

-Etik İlke ve Davranış Kuralları

-Sermaye Piyasası Araçları

-1 Paylar ve Pay Benz. Menk. Kıym.

-Borç. Araçları

-Yat. Fon. Kat. Payları

-Türev Araçlar

-Kamu Borç. Araçları

-Sermaye Piyasası Araçları - 2

-Serm. Piy. Araçlarının İhr. İlş. SPK Tebl.

-İzahname ve İhr. Belg.

-Serm. Piy. Araç. Sat. Tebliği

-Varlık Fin. İlş. Menk. Kıym.

-Faizsiz Fin. Araç.

-G.Menkul Sert.

-Varant. ve Yat. Kur. Sert.

-Yab. Serm. Piy. Araç. ve Depo Sert.

-Yatırım Kuruluşları

-Yatırım Hizm. ve Faal. ile Yan Hizm. İlş. Esas. Hk. Tebl.

--Yatır. Kur. Kuruluş ve Faal. Esas. Hk. Tebl.

-Yat. Hizm. ve Faal. ile Yan Hizm. İlş. Belge ve Kay. Düz. Hk. Tebl.

--Serm. Piy. araç. Kredili Al., Açığa Sat. ve Ödünç Al. ve Ver. İşl. Hk. Tebliğ

Paya Day. Kitle Fonl. Tebl.

-Finansal Piyasalar

-Borsalara İlş. Düz.

-BİST A.Ş. Bors. Faal. İlş. Esas. Yön. ve Diğ. Düz.

-BİST A.Ş. Pay Piy. İşleyiş ve İlg. Düz.

-BİST A:Ş. Borç. Ar. Piy.

-BİST A.Ş. Vad. İşl. ve Ops. Piy.

--Tezgahüstü Piy.

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piy. ve Bank. Piyasalar

-Takasbank ve Bors. Para Piy. ve Ödünç Pay Piy.

-Tr. Elektr. Fon Al - Sat. Platformu

--Temel Finansal Mateamatik ve Değ. Yönt.

-Paran. Zaman Değ. ve Faiz Hes.

-Risk ve Getiri

-Portföy Teo.

-Varl. Fiy. Model.

-Fin. Varl. Fiy. Modeli

-Arbitraj Fiy. Mod.

-Diğer Modeller

-Temel analiz

-Teknik analiz

-Serm. Piy. Araç. Değ.

-Portföy Perf. Ölç. Teknik.,

-Türev Araçlar, Risk Yön. ve Piyasalar

-Tür Araç. İlg. Tem. Kavr.

-Tür. Araç. Piy.

-Vad. İşl. Sözl.

-Opsiyonlar

-Swap İşl.

-Diğ. Tür. Araç.

-Tür Araçl. Risk. Yön. Kull.

-Tür. Araç. Fiy.

-Tür. Araç. Str.

-Kurumlarda ve Sermaye Piy. Vergilendirme

-Kur. Ver. Kan. ve Serm. Piy. Kur. Verg.

-Vergi Huk. İlş. Kavr. ve Tan.

-Kur. Verg. Kan. ve Serm. Piy. Kur. Verg.

Sermaye Piy. Araç. Verg.

SPK SPL lisansları ne işe yarar?

Lisanslama sınavlarında başarılı olmak isteyen adayların sınav başlıklarının her birinden en az 50 puan alması, tüm alanların ortalamasının ise 60 puan olması gerekmektedir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 22:57
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