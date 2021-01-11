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2021 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Öğretmen adayları merakla 2021 sözleşmeli öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını bekliyor. 2021 sözleşmeli öğretmen atama takvimi ile ilgili ayrıntılı bilgi içeriğimizde yer alıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 18:02
2021 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2021 Sözleşmeli öğretmen atama takvimi
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Öğretmenlerin heyecanla beklediği öğretmen atamaları 2021 yılında da yapılacak. 2020 yılında Ocak ayında yapılan ön başvurular sonrasında gözler 2021 yılının Ocak ayına çevrildi.

2021 öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılı öğretmen atama başvurularına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda bilgilendirme yapması bekleniyor.

2021 sözleşmeli öğretmen maaşları

2020 yılında 4.369 TL maaş alan sözleşmeli öğretmenler, 2021 yılının Ocak ayından itibaren 4.734 TL maaş almaya başlayacak. Bu kapsamda kademelerine göre öğretmen maaşları şu şekilde:

2021 ek ders ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere sağlanan ek ders ücreti belli oldu. Buna göre;

Kadrolu öğretmen ek ders başına 20,20 TL alırken, sözleşmeli öğretmen ise ek ders başına 17,34 TL ücret alacak.



Son Güncelleme: 11.01.2021 18:02
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ÖğretmenSözleşmeliCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMilli Eğitim BakanlığıAtama
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