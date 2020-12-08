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2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılacak açıklamada, 2021 yılında sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman yapılacağını sizler için araştırdık.

08 Aralık 2020 Salı 15:54
2021 sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
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2021 yılında atama bekleyen binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığından müjdeli haberler beklerken, konu ile alakalı olarak Bakan Selçuk açıklamalarda bulundu.

2021 yılında sözleşmeli öğretmen ataması olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2021 yılında öğretmen atamasını elbette yapacaklarını bütçede bunun için pay ayırdıklarının söyledi. Bakan Selçuk, öğretmen sayısını yükseltmeye çalıştıklarını ve en yakın zamanda öğretmen adaylarına bu güzel haberleri duyuracaklarının söyledi. Taşımalı eğitime de değinen Bakan Selçuk, taşımalı eğitimde tasarrufun olduğunu diyerek bu sene ders kitaplarından 434 milyon TL tasarruf ettiklerini söyledi. Geçmiş dönemlerde her okul yakacaklarını ihale açarak temin ederken bu sene merkezi olarak Bakanlık tarafından okullara ulaştırıldığını aktardı. Böylece kömürden 155 milyon TL tasarruf sağlandığını ekledi.



Son Güncelleme: 08.12.2020 15:54
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Anahtar Kelimeler:
2021Sözleşmeli ÖğretmenAtama
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