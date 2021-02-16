İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜİK'te başkan değişikliği oldu!
Son Dakika
TÜİK'te başkan değişikliği oldu!
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...

2021 Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

Lise öğrenimi gören öğrenciler, sınavlardan 50 puandan az aldıkları sürece derslerden geçmiş sayılmıyorlar. Bu derslerden geçebilmek için sorumluluk sınavlarına girmek mecburiyetinde kalıyorlar. Derslerden geçebilmek için 50 puan ve üzeri not almaları gereken öğrenciler, sorumluluk sınav tarihlerini merak ediyor. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

16 Şubat 2021 Salı 02:04
2021 Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?
Takip Et:

Sınavlardan geçerli puan alamayan öğrenciler sorumluluk sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Lise derslerinden geçebilmek için en az 50 puan alması gereken öğrenciler, bu geçerli nottan daha düşük aldılarsa veya yıl sonu ders ortalamaları 50 puandan düşük geldiyse sorumluluk sınavlarına giriyorlar. Ayrıca sadece 3 zayıflarının bulunması gerekiyor. 

Sorumlu oldukları dersten geçerli puan alamadıkları sürece,dersten geçmiş sayılmıyorlar ve 6 dersten fazla sorumlu dersi bulunan öğrenciler, sınıf tekrarına kalıyor. 

SORUMLULUK SINAVLARI TARİHLERİ

Yüz yüze eğitime geçiş açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanlığı, sorumluluk sınavları ile ilgili de açıklamada bulunmuştu. Açıklamaya göre bu sınavlar, 1-31 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bu sınavlardan 50 puan veya daha üzeri alan öğrenciler dersten geçmiş sayılacak. Üniversite kazanan ve üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de diploma beyan etme zorunluluğu sebebi ile sorumluluk sınavlarına girebilecekler. 



Son Güncelleme: 16.02.2021 02:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SınavSorumluluk SınavıLise
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kar birçok ilde eğitimi engelledi! İşte yarın kar tatilinin olduğu iller
Kar birçok ilde eğitimi engelledi! İşte yarın kar tatilinin olduğu iller
YÖK başkanından yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK başkanından yüz yüze eğitim açıklaması
Öğretmenler için aşılama başlıyor
Öğretmenler için aşılama başlıyor
Köy okulları yüz yüze eğitime başladı
Köy okulları yüz yüze eğitime başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Bursluluk sınavı başvuru formu ve uygulama kılavuzu yayınladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 Bursluluk sınavı başvuru formu ve uygulama kılavuzu yayınladı
Okullara kar tatili! Yüz yüze eğitime geçiş hangi illerde ertelendi?
Okullara kar tatili! Yüz yüze eğitime geçiş hangi illerde ertelendi?

Popüler Haberler

2021 Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?
Memur derece ve kademe nedir? Memurlarda derece nasıl hesaplanır?
Sefirin Kızı Kahraman öldü mü? Bülent Şakrak kimdir, Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor mu?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 16 Şubat 2021 Salı hangi takım maçları var?
MEB, EBA 2. dönem canlı ders saatlerini yayınladı
Sihirli Annem Dizisinin Yeni Ceren'i : Cemre Demircan
Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir?
Şeref Bey dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
2021 Survivor yarışmacısı olacak olan Sıraç Yıldırım kimdir? Hangi mesleğe sahip?
İzmir elektrik kesintisi 16-17-18 Şubat 2021 elektrikler ne zaman gelecek?
FFP1 FFP2 FFP3 N95 maske türleri farkları nelerdir? Corona virüsünden hangi maskeler korur?
Star Tv Kapanmadan Kazan yarışması sunucusu Açelya Kartal kimdir? Açelya Kartal hakkında bilgiler
SGK ve Bağkur emeklisinin bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? 2020 Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Ücretsiz izne çıkartılan işçiye 3510 TL maaş ödemesi yapılacak!
Sefirin Kızı yeni sezon tarihi belirlendi mi? Sefirin Kızı sezon finalinde neler yaşandı?
TV8 16 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TV8 canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bim 16 Şubat 2021 Salı indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Fox TV Masumiyet dizisi ne zaman yayınlanacak? Masumiyet dizisi 1. Bölüm yayın tarihi ve tanıtım fragmanı yayınlandı
Show TV 16 Şubat 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.