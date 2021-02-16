2021 Sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak?

Sınavlardan geçerli puan alamayan öğrenciler sorumluluk sınav tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Lise derslerinden geçebilmek için en az 50 puan alması gereken öğrenciler, bu geçerli nottan daha düşük aldılarsa veya yıl sonu ders ortalamaları 50 puandan düşük geldiyse sorumluluk sınavlarına giriyorlar. Ayrıca sadece 3 zayıflarının bulunması gerekiyor.

Sorumlu oldukları dersten geçerli puan alamadıkları sürece,dersten geçmiş sayılmıyorlar ve 6 dersten fazla sorumlu dersi bulunan öğrenciler, sınıf tekrarına kalıyor.

SORUMLULUK SINAVLARI TARİHLERİ

Yüz yüze eğitime geçiş açıklaması yapan Milli Eğitim Bakanlığı, sorumluluk sınavları ile ilgili de açıklamada bulunmuştu. Açıklamaya göre bu sınavlar, 1-31 Mart tarihleri arasında yapılacak. Bu sınavlardan 50 puan veya daha üzeri alan öğrenciler dersten geçmiş sayılacak. Üniversite kazanan ve üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de diploma beyan etme zorunluluğu sebebi ile sorumluluk sınavlarına girebilecekler.