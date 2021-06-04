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2021 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? 2021 sorumluluk sınavı yapılacak mı?

Uzun zamandır birçok lise öğrencisi 2021 yılı sorumluluk sınavlarıyla ilgili yapılacak açıklamayı bekliyor. Öğrencilerin merakla beklediği açıklama bugün MEB tarafından yapıldı. Peki, 2021 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? İşte sorumluluk sınavlarıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar.

04 Haziran 2021 Cuma 11:55
2021 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? 2021 sorumluluk sınavı yapılacak mı?
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Bu sene sorumluluk sınavlarının yapılacağı tarih lise öğrencileri tarafından en çok merak edilen konulardan birisi. MEB tarafından merakla beklenen bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı. İşte, 2021 sorumluluk sınavlarının yapılacağı tarih…

2021 sorumluluk sınavı yapılacak mı?

MEB tarafından yapılan açıklamada, pandemiye karşı alınan tedbirler gereğince lise sınavları hakkında yeni bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Yapılan yeni düzenleme doğrultusunda, ikinci dönemde tüm derslerden birer sınav yapılacak.

Yeni kararlar doğrultusunda, 2. Dönemin son 2 haftasında yapılan sorumluluk sınavlarının, 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılmasına karar verildi. Lise son sınıf öğrencilerinin 2020 – 2021 döneminde başarısız oldukları derslerin sorumluluk sınavları da bu tarihler arasında yapılacak.

 

2021 sorumluluk sınavı tarihleri

2020-2021 yılı 1. ve 2. dönemde  gerçekleşen sınavlara, mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrenciler ve 24 Mayıs ile 18 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınavlara geçerli gerekçesi ile giremeyen öğrenciler  21 Haziran ile 2 Temmuz 2021 tarihlerinde düzenlenecek sorumluluk sınavlarına girebilecekler.


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:55
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