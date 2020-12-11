2021 Sömestr yarıyıl tatili ne zaman?

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte 15 tatil tarihi merak konusu oldu. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 takviminde tatil tarihleri yer alıyor. Peki 2021 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? 2021 okullar ne zaman kapanacak?

Yaklaşan yeni yıl ile birlikte yarıyıl tatili tarihleri merak edilen konular arasında. 2020 güz dönemi ve 2021 bahar dönemi olmak üzere iki dönem de Millî Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın takviminde açıklandı. 2021 yarıyıl tatili hangi tarihte başlayacak, hangi tarihte kapanacak? Yarıyıl tatili hangi tarihler arasında?

2021 yarıyıl tatilinin tarihi belli oldu

Öğrenciler yarıyıl tatillerini (15 tatil), 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaklar. 2021 yılının ikinci ara tatili ise 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.