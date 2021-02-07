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2021 Siyer sınavı ne zaman yapılacak? Siyer sınavı geçmiş yıllarda çıkan sorular

2021 yılı Siyer Sınavı ne zaman? 2021 Siyer Sınavı nasıl yapılacak? Siyer Sınavı çıkmış sorular neler? Siyer Sınavı ödülleri neler? Siyer iletişim merkezleri neler? Siyer iletişim merkezleri nerelerde var? Herkes Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in hayatını konu alan Siyer Sınavı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar. Koronavirüs salgınından dolayı bu sene online olarak yapılacak olan Siyer Sınavı herkesin araştırma konusu oldu.

07 Şubat 2021 Pazar 18:57
2021 Siyer sınavı ne zaman yapılacak? Siyer sınavı geçmiş yıllarda çıkan sorular
Takip Et:

2021 Yılı Siyer Yarışması Sınavı Hangi Tarihte Olacak? Siyer Sınavında Çıkmış Sorular Neler? Siyer Sınavı Yarışma Kitapları Ve Ödüller Neler?

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her sene düzenlenen siyer sınavı bu sene yaşana Koronavirüs pandemisinden dolayı online olarak gerçekleştirilecek. Her yıl''O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı'' temasıyla yapılan siyer sınavı öncesinde TRT Diyanet TV'de aynı formatı taşıyan yarışma programı düzenleniyor.

Peygamber Sevdalıları Vakfı, "O'nu Oku O'nu Yaşa" sloganıyla düzenleyecek Siyer Sınavı Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, önek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak, toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak amacıyla yapılmaktadır. Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Temsilcilik/üye/gönüllülerin bulunduğu veya uygun görülecek sayıda sınava girecek yarışmacı ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirilir. Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatını bilenlerin, bilmek isteyenlerin yarışma programı "Siyer'i Biliyor musun?" cumartesi ve pazar 21.45'te Diyanet TV'de ekranlara geliyor.

Siyer Sınavı Yarışması dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılmaktadır. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” Koronavirüs nedeniyle Online olarak düzenlenecek.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI 2021 “O’NU OKU, O’NU YAŞA ONLİNE SİYER YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ 

 

A. TANIMLAR 

1. Yarışma Tanımı:

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında  “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup online çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.  

Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir. 

2. Yarışma Düzenleme Kurulu: 

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur. 

3. Yarışma Sınavı: 

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır. 

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU: 

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI:      

Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile; 

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak önek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU: 

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar: 

1.1.Yarışma Kategorileri: 

1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)

2.KATEGORİ:  (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri) 

3.KATEGORİ:  Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar

4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar) 

1.2.Yarışma Kitapları: 

1. ve 2.KATEGORİ: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu)

3. ve 4.KATEGORİ: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin Yıldız) 

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler: 

2.1: Yarışma, başvuru işlemleri (23 Ekim 2020 ile 07 Şubat 2021) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.  

2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını intenet adresinden kontrol etmesi gerekir. 

2.3: Adaylar; Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabını, istediği yerden temin edebilir. Ayrıca adaylar, yarışma kitabını Pdf formatında http://peygambersevdalilari.com sayfasından da indirip okuyabilir.” 

2.4: Soruların hazırlanmasında görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2.5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR:

“O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme, bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi) 

2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez. 

2.7: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın‐yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir. 

2.8: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.  

2.9:Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler. 

2.10:Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler. 

2.11:Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma günü verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır. 

2.12:Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır. 

2.13:Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir. 

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİ‐SAATİ: 

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.  

Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar  

1. Kategori saat 10.00‐12.00 

2. Kategori saat 13.00‐15.00 

3 ve 4. Kategoriler saat 16.00‐18.00 (TSİ) saatlerinde farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir. 

1 ve 2. Kategoriler için: Kişi saat 10.30’ a kadar da giriş yapsa tam 90 dk vakti olur. Ancak 10.30’ dan itibaren yarışmaya katılsa geciktirdiği oranda süresinden gider. Mesela 10.40’ da giriş yapıp sınavı başlatacak olursa süresi 80 dk, 11.00’ da katılırsa süresi 60 dk 11.30’ da katılırsa süresi 30 dk kalmış olur. Aynı husus 3 ve 4. kategoriler için de geçerlidir.  

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1‐ Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır. 

2‐ Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar.  Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.  

3‐ Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü olabileceği gibi, belli ve sınırlı soruların olacağı bir havuzdan da yarışma yapılabilecektir. 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır. 

4‐ Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir. 

5‐ Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı daha erken zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır. 

6‐ Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3. ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ: 

‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır. 

‐Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir. 

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ (4 ve 5. sınıf öğrencileri) 

1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)

3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın (3)

6‐10) Tablet (5)

11‐15) Akıllı Bileklik Saat (5)

16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı (6)

22‐41) Sırt Çantası (20)

42‐71) Dart Tahtası (30)

72‐131) Uçurtma (60)

132‐211) Eşarp /Futbol Topu (80)

212‐301) Satranç Takımı (90)

GENEL TOPLAM (301) 

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri)

1) Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın (2)

4‐6) Tablet (3)

7‐10) Drone (4)

11‐14) Teleskop (4)

15‐20) Akıllı Bileklik Saat (6)

21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti (20)

41‐60) Sırt Çantası (20)

61‐90) Uçurtma (30)

91‐140) Eşarp /Futbol Topu (50)

141‐200) Satranç Takımı (60)

GENEL TOPLAM (200) 

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Ortaokul  (7. ve 8.sınıf öğrencileri) 

1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)

3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın (2)

5‐7) Tablet (3)

8‐11) Drone (4)

12‐15) Teleskop (4)

16‐25) Akıllı Bileklik Saat (10)

26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti (25)

51‐175) Uçurtma  125

176‐300) Eşarp/ Futbol Topu (125)

GENEL TOPLAM (300)

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar )

1 ) Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Çeyrek Altın (2)

4‐5) Tablet (2)

6‐7) Teleskop (2)

8‐9) Drone (2)

10‐15) Kol Saati (6)

16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti (15)

31‐100) Ses Topu (70)

GENEL TOPLAM (100) 

DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar) 

1) Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Yarım Altın (2)

4‐5) Çeyrek Altın (2)

6‐25) Kol Saati (20)

26‐100) Dua Yayıncılık Kitap Seti (75)

GENEL TOPLAM (100)

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI: 

‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir. 

İ. YETKİLİ KURULLAR: 

1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı

2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.

3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.  

K. BİLGİ – İLETİŞİM: 

Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır 

Web: http://peygambersevdalilari.com   

Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir. 

E‐posta: siyersinavi@gmail.com

SİYER YARIŞMASI - DESTEK MERKEZLERİ

ADANA

CEYHAN

EŞREF SARI

5427382221

 

 

ADANA

MERKEZ

OSMAN YALÇINKAYA

5458487985

 

 

ADIYAMAN

KAHTA

MEHMET SİVİL

5343656170

 

 

ADIYAMAN

MERKEZ

AYHAN ÜSTÜN

5436703292

 

 

ADIYAMAN

SAMSAT

İSMAİL AVCI

5372655667

 

 

ADIYAMAN

SAMSAT

NECMEDDİN ERTÜRK

5443738208

 

 

AFYON

MERKEZ

KAMİL YILDIRIM

5068718111

 

 

AĞRI

MERKEZ

EVREN

5075634021

 

 

AKSARAY

 

HAMDULLAH ER

5427251496

 

 

ANKARA

 

ABDULVAHAB KOYUNCU

5078721071

 

 

ANKARA

 

MUSA ÇAKMAK

5446092121

 

 

ANKARA

 

YUSUF ALPSOY

5312931232

 

 

ANTALYA

 

OSMAN YILDIRIM

5070191492

 

 

ANTALYA

 

ŞAHABETTİN ŞİMŞEK

5426398070

 

 

ARTVİN

 

RIDVAN YILDIRIM

5354003636

 

 

AYDIN

 

YAHYA SUNYAR

5516069640

 

 

BALIKESİR

BANDIRMA

CEMİ AYNA

5312231464

 

 

BARTIN

BARTIN

YUSUF TİREL

5537679800

 

 

BATMAN

BESİRİ

RIDVAN ÜZÜMCÜ

5385519527

 

 

BATMAN

GERCÜŞ

FETHULLAH BARLAK

5413412597

 

 

BATMAN

KOZLUK

ABDULCELİL BALA

5053916324

 

 

BATMAN

MERKEZ

FEYZİ AYDIN

5448296041

 

 

BATMAN

SASON

MEHMET KILIÇ

5375618390

 

 

BAYBURT

 

MAŞALLAH ORUÇOĞLU

5424654963

 

 

BİLECİK

BOZÜYÜK

SALİH YILDIRIM

5457465100

 

 

BİLECİK

MERKEZ

CUMA GÖL

5303031121

 

 

BİTLİS

ADİLCEVAZ

TEMSİLCİ

5442629973

 

 

BİTLİS

AHLAT

TEMSİLCİ

5378665213

 

 

BİTLİS

AHLAT

TEMSİLCİ

5378665213

 

 

BİTLİS

GÜROYMAK

TEMSİLCİ

5378665213

 

 

BİTLİS

HİZAN

TEMSİLCİ

5384712496

 

 

BİTLİS

MERKEZ

TEMSİLCİ

5058696039

 

 

BİTLİS

MERKEZ

TEMSİLCİ

5384712496

 

 

BİTLİS

MERKEZ

TEMSİLCİ

5384712496

 

 

BİTLİS

MERKEZ

TEMSİLCİ

5384712496

 

 

BİTLİS

MERKEZ

TEMSİLCİ

5384712496

 

 

BİTLİS

MUTKİ

TEMSİLCİ

5384712496

 

 

BİTLİS

TATVAN

TEMSİLCİ

5304026713

 

 

BİTLİS

TATVAN

TEMSİLCİ

5058696039

 

 

BİTLİS

TATVAN

TEMSİLCİ

5058696039

 

 

BİTLİS

TATVAN

TEMSİLCİ

5058696039

 

 

BURSA

GEMLİK

İBRAHİM ATEŞ

5522098663

 

 

BURSA

MERKEZ

ADEM ATLI

5551490549

 

 

ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

MUHAMMED YEŞİLMEN

5439468296

 

 

DENİZLİ

 

ABDUSSELAM SÜHEYB

5539677283

 

 

DİYARBAKIR

BİSMİL

KEREM SOLMAZ

5056204993

 

 

DİYARBAKIR

ÇERMİK

İDRİS KAÇMAZ

5337647997

 

 

DİYARBAKIR

ÇINAR

YUSUF AYDIN

5377805061

 

 

DİYARBAKIR

DİCLE

VEDAT ÖZTUTUŞ

5357844147

 

 

DİYARBAKIR

ERGANİ

A.REZZAK POLAT

5303492468

 

 

DİYARBAKIR

HANİ

ŞEHMUS YAMAN

5384826132

 

 

DİYARBAKIR

KULP

NİMET ÇAÇAN

5383725325

 

 

DİYARBAKIR

MERKEZ

MESUT BAĞCI

05425342121

 

diyarbakır

DİYARBAKIR

SİLVAN

ŞAFİ KIRTAY

5453715123

 

 

DÜZCE

MERKEZ

İZZET KAZAK

5320642419

 

 

EDİRNE

EDİRNE

MAZLUM GÜL

5455217509

 

 

ESKİŞEHİR

MERKEZ

ENES YILDIRIM

5070132412

 

 

GAZİANTEP

 

OSMAN DURAN

5301578767

 

 

GAZİANTEP

NİZİP

İBRAHİM YILDIRIM

5305210685

 

 

GİRESUN

 

FEYZULLAH GÜZEL

5513990222

 

 

GÜMÜŞHANE

 

ÖMER ARSLAN

5439378848

 

 

HATAY

İSKENDERUN

HALİL DUVARCI

5357132663

 

 

ISPARTA

 

HASAN KOÇ

5336080202

 

 

İSTANBUL

ARNAVUTKOY

FAHRETTİN GENÇ

5384196238

 

 

İSTANBUL

ARNAVUTKÖY

ERSİN ETİZ

5357461240

 

 

İSTANBUL

AVCILAR

HÜSEYİN KAPLAN

5456602447

 

 

İSTANBUL

BAĞCILAR

MUHAMMET EMİN TOPDEMİR

5320635449

 

 

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

ENES ASLAN

5321370715

 

 

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

HASAN ATAY

5393380977

 

 

İSTANBUL

BAŞAKŞEHİR

MEHMET ŞAHİN

5077898323

 

 

İSTANBUL

BEYOĞLU

ABDÜRRAHİM IRMAK

5438982252

 

 

İSTANBUL

BÜYÜKÇEKMECE

SEDAT SUAKAR

5324268012

 

 

İSTANBUL

ÇATALCA

AHMET EKEN

5367165120

 

 

İSTANBUL

ESENLER

ADNAN YETİŞEN

5374405374

 

 

İSTANBUL

ESENLER

MUHAMMED GÜZEY

5318547219

 

 

İSTANBUL

ESENYURT

EMRE ÇEVRİM

5343294558

 

 

İSTANBUL

EYÜPSULTAN

YUSUF GÜNGÖR

5456438780

 

 

İSTANBUL

FATİH

CAHİT DAĞHAN

5333792750

 

 

İSTANBUL

GAZİOSMANPAŞA

METİN MENTEŞ

5459715021

 

 

İSTANBUL

GÜNGÖREN

H. AHMET ÇELİK

5326311802

 

 

İSTANBUL

KAĞITHANE

EMRULLAH TUNÇ

5414227567

 

 

İSTANBUL

KARTAL

CEMAL AKASLAN

5398543264

 

 

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

ABDULHEKİM ALGÜL

5385012356

 

 

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

HASAN ALTUN

5422494592

 

 

İSTANBUL

KÜÇÜKÇEKMECE

SUAT IŞIK

5378190791

 

 

İSTANBUL

MALTEPE

HALİL CAN

5412697215

 

 

İSTANBUL

PENDİK

ABDÜSSELAM YAÇİN

5538450439

 

 

İSTANBUL

SANCAKTEPE

M. EŞREF ÖMEROĞLU

5432160673

 

 

İSTANBUL

SARIYER

EMRULLAH TUNÇ

5414227567

 

 

İSTANBUL

SİLİVRİ

FIRAT AKTOPRAK

5380760667

 

 

İSTANBUL

SULTANBEYLİ

İLHAN GÖKHAN

5345654520

 

 

İSTANBUL

SULTANGAZİ

AHMET URAL

5464037682

 

 

İSTANBUL

SULTANGAZİ

MİKAİL ÜNSALAN

5368181459

 

 

İSTANBUL

SULTANGAZİ

MURAT SİVİ

5077889486

 

 

İSTANBUL

SULTANGAZİ

RAHMİ ÇELİK

5415785696

 

 

İSTANBUL

ŞİŞLİ

ABDÜRRAHİM IRMAK

5438982252

 

 

İSTANBUL

TUZLA

RESUL ALINMIŞ

5423962213

 

 

İSTANBUL

ÜMRANİYE

FATİH UZUN

5442761373

 

 

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

AHMET DOĞAN

5365292921

 

 

İSTANBUL

ZEYTİNBURNU

MAHMUT ÖZTÜRK

5312708407

 

 

İZMİR

 

YUNUS ŞANİ

5553670589

 

 

KAHRAMANMARAŞ

 

ADEM KILIÇ

5454078311

 

 

KARABÜK

KARABÜK

YUSUF

5449065685

 

 

KASTAMONU

KASTAMONU

ALİ TAĞ

5434901608

 

 

KIRKLARELİ

KIRKLARELİ

HAMZA TEMİZ

5459054579

 

 

KİLİS

 

MÜCAHİT YÜZGEÇ

5301531264

 

 

KOCAELİ

GEBZE

AYDIN YAPICI

5332969539

 

 

KOCAELİ

MERKEZ

FATİH SİVİ

5415603252

 

 

KONYA

 

CELAL ÖDEMİŞ

5373263925

 

 

KONYA

 

NECMİ DURMAZER

5453153717

 

 

KONYA

 

PEYGAMBER SEV DERNEĞİ

3323535295

 

 

KÜTAHYA

MERKEZ

ERHAN KARAPÇİN

5466796052

 

 

MANİSA

 

ABDÜLHALİK BASETEMUR

5068202096

 

 

MARDİN

ARTUKLU

AHMET NAS

5415035591

 

 

MARDİN

DARGEÇİT

ABDUSSAMED BARAN

5379595050

 

 

MARDİN

DERİK

AHMET AKTAŞ

5058131289

 

 

MARDİN

KIZILTEPE

CİHAD KARAALP

5416002529

 

 

MARDİN

MAZIDAĞI

ABDULLAH TUNA

5308827077

 

 

MARDİN

MİDYAT

SELAHATTİN YENİAY

5426264663

 

 

MARDİN

NUSAYBİN

ABDULVAHAB TALAYHAN

5079251789

 

 

MARDİN

ÖMERLİ

ZEKİ TALAYHAN

5432344518

 

 

MARDİN

SAVUR

MUHAMMED EMİN ŞANA

5453447786

 

 

MARDİN

YEŞİLLİ

METİN TEKİN

5447675447

 

 

MERSİN

MERKEZ

AYDIN KARAKAYALI

5530883533

 

 

MERSİN

MUT

ÖMER BELEN

5363591620

 

 

MERSİN

SİLİFKE

MAHİR İYİBAŞ

5362765200

 

 

MERSİN

TARSUS

HAKAN AYÇOBAN

5300994275

 

 

MUĞLA

 

KAMURAN CENGİZ

5425102206

 

 

MUŞ

KORKUT

MERKEZ AVM

5365635998

 

 

MUŞ

MERKEZ

EYÜPOĞLU KIRTASİYE

0

 

 

MUŞ

MERKEZ

HUZUR İLETİŞİM

5070093320

 

 

MUŞ

MERKEZ

OKUMUŞ KİTAP KIRTASİYE

5541741349

 

 

MUŞ

MERKEZ

SELAM DER

4362127859

 

 

ORDU

 

M.CAN MİKYAS

5313609764

 

 

OSMANİYE

MERKEZ

AHMET ALAKUŞ

5539606372

 

 

RİZE

 

RIDVAN YILDIRIM

5354003636

 

 

SAKARYA

 

FARUK KILIMAN

5395595114

 

 

SİİRT

MERKEZ

SABAHATTİN KELEŞ

5316943322

 

 

ŞANLIURFA

AKÇAKALE/HARRAN

İBRAHİM HALİL KURTBOĞAN

5442049494

 

 

ŞANLIURFA

BİRECİK

ABDURRAHMAN GÜNEŞ

5076681014

 

 

ŞANLIURFA

BİRECİK

ÖMER ELMAOĞLU

5446165670

 

 

ŞANLIURFA

CEYLANPINAR

AHMET AYDIN

5445682869

 

 

ŞANLIURFA

CEYLANPINAR

MUHAMMED İSLAM SAĞLAM

5434164945

 

 

ŞANLIURFA

HİLVAN

AHMET KARADAL

5342650551

 

 

ŞANLIURFA

MERKEZ

M. FATİH KARAKAŞ

5422587989

 

 

ŞANLIURFA

SİVEREK

MUSTAFA SIMAK

5350700703

 

 

ŞANLIURFA

SURUÇ

ÖMER TAŞ

5444980722

 

 

ŞANLIURFA

VİRANŞEHİR

LÜRFÜ TEKİN

5444066428

 

 

ŞIRNAK

CİZRE

SERDAR ELÇİN

5335171011

 

 

ŞIRNAK

İDİL

EMİN ÇİÇEK

5446377681

 

 

ŞIRNAK

KUMÇATI

SELMAN ÜZEN

5417261708

 

 

ŞIRNAK

MERKEZ

SELMAN AKMAN

5535620486

 

 

ŞIRNAK

SİLOPİ

YUSUF AKYEL

5301849295

 

 

TEKİRDAĞ

ÇERKEZKÖY

KEMAL SAYIN

5053553937

 

 

TEKİRDAĞ

ÇERKEZKÖY

ŞİRİN ÇELİKEL

5372217723

 

 

TEKİRDAĞ

ÇORLU

FAYSAL OLGAN

5412474977

 

 

TEKİRDAĞ

KAPAKLI

KEMAL SAYIN

5053553937

 

 

TEKİRDAĞ

KAPAKLI

ŞİRİN ÇELİKEL

5372217724

 

 

TEKİRDAĞ

MERKEZ

SAİT DOYAR

5335671691

 

 

TEKİRDAĞ

MERKEZ

YASİN ÇİMEN

5422454763

 

 

TRABZON

 

RIDVAN YILDIRIM

5354003636

 

 

UŞAK

 

UŞAK

5435887602

 

 

VAN

ERCİŞ

DOST KİTAP EVİ

5511057208

 

 

VAN

ERCİŞ

DÖRTYOL MANAVI

5435887602

 

 

VAN

ERCİŞ

TURAN TAVUKÇULUK

5346614653

 

 

YALOVA

MERKEZ

SALİH ÖNAL

5413527767

 

 

 

Siyer sınavına katılmadan önce yarışmada çıkan sorulara çalışmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/yarisma-kitaplari/ linkine tıklayarak ulaşabilirler.

Geçmiş Siyer sınavlarında çıkmış sorulara ulaşmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/siyer-yarismasinda-cikmis-sorular/ linkine tıklayarak sorulara ulaşabilirler.

2021 Yılı Siyer Sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/basvuru-yap/ linkine tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.



Son Güncelleme: 07.02.2021 18:57
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2021 Siyer SınavıHz. MuhammedPeygamber Sevdalıları VakfıSiyer
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