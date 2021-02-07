2021 Siyer sınavı ne zaman yapılacak? Siyer sınavı geçmiş yıllarda çıkan sorular

2021 Yılı Siyer Yarışması Sınavı Hangi Tarihte Olacak? Siyer Sınavında Çıkmış Sorular Neler? Siyer Sınavı Yarışma Kitapları Ve Ödüller Neler?

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her sene düzenlenen siyer sınavı bu sene yaşana Koronavirüs pandemisinden dolayı online olarak gerçekleştirilecek. Her yıl''O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı'' temasıyla yapılan siyer sınavı öncesinde TRT Diyanet TV'de aynı formatı taşıyan yarışma programı düzenleniyor.

Peygamber Sevdalıları Vakfı, "O'nu Oku O'nu Yaşa" sloganıyla düzenleyecek Siyer Sınavı Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, önek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak, toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak amacıyla yapılmaktadır. Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Temsilcilik/üye/gönüllülerin bulunduğu veya uygun görülecek sayıda sınava girecek yarışmacı ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirilir. Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatını bilenlerin, bilmek isteyenlerin yarışma programı "Siyer'i Biliyor musun?" cumartesi ve pazar 21.45'te Diyanet TV'de ekranlara geliyor.

Siyer Sınavı Yarışması dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılmaktadır. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” Koronavirüs nedeniyle Online olarak düzenlenecek.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI 2021 “O’NU OKU, O’NU YAŞA ONLİNE SİYER YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR

1. Yarışma Tanımı:

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup online çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.

Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu:

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı:

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU:

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI:

Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile;

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak önek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU:

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:

1.1.Yarışma Kategorileri:

1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)

2.KATEGORİ: (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)

3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar

4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2.Yarışma Kitapları:

1. ve 2.KATEGORİ: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu)

3. ve 4.KATEGORİ: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin Yıldız)

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:

2.1: Yarışma, başvuru işlemleri (23 Ekim 2020 ile 07 Şubat 2021) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını intenet adresinden kontrol etmesi gerekir.

2.3: Adaylar; Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabını, istediği yerden temin edebilir. Ayrıca adaylar, yarışma kitabını Pdf formatında http://peygambersevdalilari.com sayfasından da indirip okuyabilir.”

2.4: Soruların hazırlanmasında görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR:

“O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme, bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

2.7: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın‐yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.

2.8: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.

2.9:Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.

2.10:Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

2.11:Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma günü verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

2.12:Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

2.13:Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİ‐SAATİ:

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.

Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar

1. Kategori saat 10.00‐12.00

2. Kategori saat 13.00‐15.00

3 ve 4. Kategoriler saat 16.00‐18.00 (TSİ) saatlerinde farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

1 ve 2. Kategoriler için: Kişi saat 10.30’ a kadar da giriş yapsa tam 90 dk vakti olur. Ancak 10.30’ dan itibaren yarışmaya katılsa geciktirdiği oranda süresinden gider. Mesela 10.40’ da giriş yapıp sınavı başlatacak olursa süresi 80 dk, 11.00’ da katılırsa süresi 60 dk 11.30’ da katılırsa süresi 30 dk kalmış olur. Aynı husus 3 ve 4. kategoriler için de geçerlidir.

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

1‐ Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır.

2‐ Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

3‐ Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü olabileceği gibi, belli ve sınırlı soruların olacağı bir havuzdan da yarışma yapılabilecektir. 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

4‐ Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.

5‐ Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı daha erken zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.

6‐ Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3. ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ:

‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.

‐Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.

BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ (4 ve 5. sınıf öğrencileri)

1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)

3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın (3)

6‐10) Tablet (5)

11‐15) Akıllı Bileklik Saat (5)

16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı (6)

22‐41) Sırt Çantası (20)

42‐71) Dart Tahtası (30)

72‐131) Uçurtma (60)

132‐211) Eşarp /Futbol Topu (80)

212‐301) Satranç Takımı (90)

GENEL TOPLAM (301)

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri)

1) Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın (2)

4‐6) Tablet (3)

7‐10) Drone (4)

11‐14) Teleskop (4)

15‐20) Akıllı Bileklik Saat (6)

21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti (20)

41‐60) Sırt Çantası (20)

61‐90) Uçurtma (30)

91‐140) Eşarp /Futbol Topu (50)

141‐200) Satranç Takımı (60)

GENEL TOPLAM (200)

İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)

1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)

3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın (2)

5‐7) Tablet (3)

8‐11) Drone (4)

12‐15) Teleskop (4)

16‐25) Akıllı Bileklik Saat (10)

26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti (25)

51‐175) Uçurtma 125

176‐300) Eşarp/ Futbol Topu (125)

GENEL TOPLAM (300)

ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar )

1 ) Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Çeyrek Altın (2)

4‐5) Tablet (2)

6‐7) Teleskop (2)

8‐9) Drone (2)

10‐15) Kol Saati (6)

16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti (15)

31‐100) Ses Topu (70)

GENEL TOPLAM (100)

DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1) Dizüstü Bilgisayar (1)

2‐3) Yarım Altın (2)

4‐5) Çeyrek Altın (2)

6‐25) Kol Saati (20)

26‐100) Dua Yayıncılık Kitap Seti (75)

GENEL TOPLAM (100)

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI:

‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir.

İ. YETKİLİ KURULLAR:

1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı

2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.

3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

K. BİLGİ – İLETİŞİM:

Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır

Web: http://peygambersevdalilari.com

Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.

E‐posta: siyersinavi@gmail.com

SİYER YARIŞMASI - DESTEK MERKEZLERİ

ADANA CEYHAN EŞREF SARI 5427382221 ADANA MERKEZ OSMAN YALÇINKAYA 5458487985 ADIYAMAN KAHTA MEHMET SİVİL 5343656170 ADIYAMAN MERKEZ AYHAN ÜSTÜN 5436703292 ADIYAMAN SAMSAT İSMAİL AVCI 5372655667 ADIYAMAN SAMSAT NECMEDDİN ERTÜRK 5443738208 AFYON MERKEZ KAMİL YILDIRIM 5068718111 AĞRI MERKEZ EVREN 5075634021 AKSARAY HAMDULLAH ER 5427251496 ANKARA ABDULVAHAB KOYUNCU 5078721071 ANKARA MUSA ÇAKMAK 5446092121 ANKARA YUSUF ALPSOY 5312931232 ANTALYA OSMAN YILDIRIM 5070191492 ANTALYA ŞAHABETTİN ŞİMŞEK 5426398070 ARTVİN RIDVAN YILDIRIM 5354003636 AYDIN YAHYA SUNYAR 5516069640 BALIKESİR BANDIRMA CEMİ AYNA 5312231464 BARTIN BARTIN YUSUF TİREL 5537679800 BATMAN BESİRİ RIDVAN ÜZÜMCÜ 5385519527 BATMAN GERCÜŞ FETHULLAH BARLAK 5413412597 BATMAN KOZLUK ABDULCELİL BALA 5053916324 BATMAN MERKEZ FEYZİ AYDIN 5448296041 BATMAN SASON MEHMET KILIÇ 5375618390 BAYBURT MAŞALLAH ORUÇOĞLU 5424654963 BİLECİK BOZÜYÜK SALİH YILDIRIM 5457465100 BİLECİK MERKEZ CUMA GÖL 5303031121 BİTLİS ADİLCEVAZ TEMSİLCİ 5442629973 BİTLİS AHLAT TEMSİLCİ 5378665213 BİTLİS AHLAT TEMSİLCİ 5378665213 BİTLİS GÜROYMAK TEMSİLCİ 5378665213 BİTLİS HİZAN TEMSİLCİ 5384712496 BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5058696039 BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5384712496 BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5384712496 BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5384712496 BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5384712496 BİTLİS MUTKİ TEMSİLCİ 5384712496 BİTLİS TATVAN TEMSİLCİ 5304026713 BİTLİS TATVAN TEMSİLCİ 5058696039 BİTLİS TATVAN TEMSİLCİ 5058696039 BİTLİS TATVAN TEMSİLCİ 5058696039 BURSA GEMLİK İBRAHİM ATEŞ 5522098663 BURSA MERKEZ ADEM ATLI 5551490549 ÇANAKKALE ÇANAKKALE MUHAMMED YEŞİLMEN 5439468296 DENİZLİ ABDUSSELAM SÜHEYB 5539677283 DİYARBAKIR BİSMİL KEREM SOLMAZ 5056204993 DİYARBAKIR ÇERMİK İDRİS KAÇMAZ 5337647997 DİYARBAKIR ÇINAR YUSUF AYDIN 5377805061 DİYARBAKIR DİCLE VEDAT ÖZTUTUŞ 5357844147 DİYARBAKIR ERGANİ A.REZZAK POLAT 5303492468 DİYARBAKIR HANİ ŞEHMUS YAMAN 5384826132 DİYARBAKIR KULP NİMET ÇAÇAN 5383725325 DİYARBAKIR MERKEZ MESUT BAĞCI 05425342121 diyarbakır DİYARBAKIR SİLVAN ŞAFİ KIRTAY 5453715123 DÜZCE MERKEZ İZZET KAZAK 5320642419 EDİRNE EDİRNE MAZLUM GÜL 5455217509 ESKİŞEHİR MERKEZ ENES YILDIRIM 5070132412 GAZİANTEP OSMAN DURAN 5301578767 GAZİANTEP NİZİP İBRAHİM YILDIRIM 5305210685 GİRESUN FEYZULLAH GÜZEL 5513990222 GÜMÜŞHANE ÖMER ARSLAN 5439378848 HATAY İSKENDERUN HALİL DUVARCI 5357132663 ISPARTA HASAN KOÇ 5336080202 İSTANBUL ARNAVUTKOY FAHRETTİN GENÇ 5384196238 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ERSİN ETİZ 5357461240 İSTANBUL AVCILAR HÜSEYİN KAPLAN 5456602447 İSTANBUL BAĞCILAR MUHAMMET EMİN TOPDEMİR 5320635449 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ENES ASLAN 5321370715 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HASAN ATAY 5393380977 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MEHMET ŞAHİN 5077898323 İSTANBUL BEYOĞLU ABDÜRRAHİM IRMAK 5438982252 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEDAT SUAKAR 5324268012 İSTANBUL ÇATALCA AHMET EKEN 5367165120 İSTANBUL ESENLER ADNAN YETİŞEN 5374405374 İSTANBUL ESENLER MUHAMMED GÜZEY 5318547219 İSTANBUL ESENYURT EMRE ÇEVRİM 5343294558 İSTANBUL EYÜPSULTAN YUSUF GÜNGÖR 5456438780 İSTANBUL FATİH CAHİT DAĞHAN 5333792750 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA METİN MENTEŞ 5459715021 İSTANBUL GÜNGÖREN H. AHMET ÇELİK 5326311802 İSTANBUL KAĞITHANE EMRULLAH TUNÇ 5414227567 İSTANBUL KARTAL CEMAL AKASLAN 5398543264 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ABDULHEKİM ALGÜL 5385012356 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HASAN ALTUN 5422494592 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SUAT IŞIK 5378190791 İSTANBUL MALTEPE HALİL CAN 5412697215 İSTANBUL PENDİK ABDÜSSELAM YAÇİN 5538450439 İSTANBUL SANCAKTEPE M. EŞREF ÖMEROĞLU 5432160673 İSTANBUL SARIYER EMRULLAH TUNÇ 5414227567 İSTANBUL SİLİVRİ FIRAT AKTOPRAK 5380760667 İSTANBUL SULTANBEYLİ İLHAN GÖKHAN 5345654520 İSTANBUL SULTANGAZİ AHMET URAL 5464037682 İSTANBUL SULTANGAZİ MİKAİL ÜNSALAN 5368181459 İSTANBUL SULTANGAZİ MURAT SİVİ 5077889486 İSTANBUL SULTANGAZİ RAHMİ ÇELİK 5415785696 İSTANBUL ŞİŞLİ ABDÜRRAHİM IRMAK 5438982252 İSTANBUL TUZLA RESUL ALINMIŞ 5423962213 İSTANBUL ÜMRANİYE FATİH UZUN 5442761373 İSTANBUL ZEYTİNBURNU AHMET DOĞAN 5365292921 İSTANBUL ZEYTİNBURNU MAHMUT ÖZTÜRK 5312708407 İZMİR YUNUS ŞANİ 5553670589 KAHRAMANMARAŞ ADEM KILIÇ 5454078311 KARABÜK KARABÜK YUSUF 5449065685 KASTAMONU KASTAMONU ALİ TAĞ 5434901608 KIRKLARELİ KIRKLARELİ HAMZA TEMİZ 5459054579 KİLİS MÜCAHİT YÜZGEÇ 5301531264 KOCAELİ GEBZE AYDIN YAPICI 5332969539 KOCAELİ MERKEZ FATİH SİVİ 5415603252 KONYA CELAL ÖDEMİŞ 5373263925 KONYA NECMİ DURMAZER 5453153717 KONYA PEYGAMBER SEV DERNEĞİ 3323535295 KÜTAHYA MERKEZ ERHAN KARAPÇİN 5466796052 MANİSA ABDÜLHALİK BASETEMUR 5068202096 MARDİN ARTUKLU AHMET NAS 5415035591 MARDİN DARGEÇİT ABDUSSAMED BARAN 5379595050 MARDİN DERİK AHMET AKTAŞ 5058131289 MARDİN KIZILTEPE CİHAD KARAALP 5416002529 MARDİN MAZIDAĞI ABDULLAH TUNA 5308827077 MARDİN MİDYAT SELAHATTİN YENİAY 5426264663 MARDİN NUSAYBİN ABDULVAHAB TALAYHAN 5079251789 MARDİN ÖMERLİ ZEKİ TALAYHAN 5432344518 MARDİN SAVUR MUHAMMED EMİN ŞANA 5453447786 MARDİN YEŞİLLİ METİN TEKİN 5447675447 MERSİN MERKEZ AYDIN KARAKAYALI 5530883533 MERSİN MUT ÖMER BELEN 5363591620 MERSİN SİLİFKE MAHİR İYİBAŞ 5362765200 MERSİN TARSUS HAKAN AYÇOBAN 5300994275 MUĞLA KAMURAN CENGİZ 5425102206 MUŞ KORKUT MERKEZ AVM 5365635998 MUŞ MERKEZ EYÜPOĞLU KIRTASİYE 0 MUŞ MERKEZ HUZUR İLETİŞİM 5070093320 MUŞ MERKEZ OKUMUŞ KİTAP KIRTASİYE 5541741349 MUŞ MERKEZ SELAM DER 4362127859 ORDU M.CAN MİKYAS 5313609764 OSMANİYE MERKEZ AHMET ALAKUŞ 5539606372 RİZE RIDVAN YILDIRIM 5354003636 SAKARYA FARUK KILIMAN 5395595114 SİİRT MERKEZ SABAHATTİN KELEŞ 5316943322 ŞANLIURFA AKÇAKALE/HARRAN İBRAHİM HALİL KURTBOĞAN 5442049494 ŞANLIURFA BİRECİK ABDURRAHMAN GÜNEŞ 5076681014 ŞANLIURFA BİRECİK ÖMER ELMAOĞLU 5446165670 ŞANLIURFA CEYLANPINAR AHMET AYDIN 5445682869 ŞANLIURFA CEYLANPINAR MUHAMMED İSLAM SAĞLAM 5434164945 ŞANLIURFA HİLVAN AHMET KARADAL 5342650551 ŞANLIURFA MERKEZ M. FATİH KARAKAŞ 5422587989 ŞANLIURFA SİVEREK MUSTAFA SIMAK 5350700703 ŞANLIURFA SURUÇ ÖMER TAŞ 5444980722 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR LÜRFÜ TEKİN 5444066428 ŞIRNAK CİZRE SERDAR ELÇİN 5335171011 ŞIRNAK İDİL EMİN ÇİÇEK 5446377681 ŞIRNAK KUMÇATI SELMAN ÜZEN 5417261708 ŞIRNAK MERKEZ SELMAN AKMAN 5535620486 ŞIRNAK SİLOPİ YUSUF AKYEL 5301849295 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KEMAL SAYIN 5053553937 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞİRİN ÇELİKEL 5372217723 TEKİRDAĞ ÇORLU FAYSAL OLGAN 5412474977 TEKİRDAĞ KAPAKLI KEMAL SAYIN 5053553937 TEKİRDAĞ KAPAKLI ŞİRİN ÇELİKEL 5372217724 TEKİRDAĞ MERKEZ SAİT DOYAR 5335671691 TEKİRDAĞ MERKEZ YASİN ÇİMEN 5422454763 TRABZON RIDVAN YILDIRIM 5354003636 UŞAK UŞAK 5435887602 VAN ERCİŞ DOST KİTAP EVİ 5511057208 VAN ERCİŞ DÖRTYOL MANAVI 5435887602 VAN ERCİŞ TURAN TAVUKÇULUK 5346614653 YALOVA MERKEZ SALİH ÖNAL 5413527767

Siyer sınavına katılmadan önce yarışmada çıkan sorulara çalışmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/yarisma-kitaplari/ linkine tıklayarak ulaşabilirler.

Geçmiş Siyer sınavlarında çıkmış sorulara ulaşmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/siyer-yarismasinda-cikmis-sorular/ linkine tıklayarak sorulara ulaşabilirler.

2021 Yılı Siyer Sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/basvuru-yap/ linkine tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.