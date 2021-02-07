2021 Siyer sınavı ne zaman yapılacak? Siyer sınavı geçmiş yıllarda çıkan sorular

2021 Yılı Siyer Yarışması Sınavı Hangi Tarihte Olacak? Siyer Sınavında Çıkmış Sorular Neler? Siyer Sınavı Yarışma Kitapları Ve Ödüller Neler?
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her sene düzenlenen siyer sınavı bu sene yaşana Koronavirüs pandemisinden dolayı online olarak gerçekleştirilecek. Her yıl''O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı'' temasıyla yapılan siyer sınavı öncesinde TRT Diyanet TV'de aynı formatı taşıyan yarışma programı düzenleniyor.
Peygamber Sevdalıları Vakfı, "O'nu Oku O'nu Yaşa" sloganıyla düzenleyecek Siyer Sınavı Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, önek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak, toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak amacıyla yapılmaktadır. Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Temsilcilik/üye/gönüllülerin bulunduğu veya uygun görülecek sayıda sınava girecek yarışmacı ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirilir. Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) hayatını bilenlerin, bilmek isteyenlerin yarışma programı "Siyer'i Biliyor musun?" cumartesi ve pazar 21.45'te Diyanet TV'de ekranlara geliyor.
Siyer Sınavı Yarışması dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılmaktadır. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” Koronavirüs nedeniyle Online olarak düzenlenecek.
PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI 2021 “O’NU OKU, O’NU YAŞA ONLİNE SİYER YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
A. TANIMLAR
1. Yarışma Tanımı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup online çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.
Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.
2. Yarışma Düzenleme Kurulu:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.
3. Yarışma Sınavı:
Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.
B. YARIŞMA ORGANİZASYONU:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.
C. YARIŞMANIN AMACI:
Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile;
1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak önek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,
2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.
D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU:
1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar:
1.1.Yarışma Kategorileri:
1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)
2.KATEGORİ: (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri)
3.KATEGORİ: Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar
4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)
1.2.Yarışma Kitapları:
1. ve 2.KATEGORİ: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu)
3. ve 4.KATEGORİ: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin Yıldız)
2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler:
2.1: Yarışma, başvuru işlemleri (23 Ekim 2020 ile 07 Şubat 2021) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.
2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını intenet adresinden kontrol etmesi gerekir.
2.3: Adaylar; Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabını, istediği yerden temin edebilir. Ayrıca adaylar, yarışma kitabını Pdf formatında http://peygambersevdalilari.com sayfasından da indirip okuyabilir.”
2.4: Soruların hazırlanmasında görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.
2.5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR:
“O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme, bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)
2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.
2.7: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın‐yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.
2.8: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.
2.9:Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.
2.10:Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.
2.11:Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma günü verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.
2.12:Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.
2.13:Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.
E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİ‐SAATİ:
Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.
Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar
1. Kategori saat 10.00‐12.00
2. Kategori saat 13.00‐15.00
3 ve 4. Kategoriler saat 16.00‐18.00 (TSİ) saatlerinde farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.
1 ve 2. Kategoriler için: Kişi saat 10.30’ a kadar da giriş yapsa tam 90 dk vakti olur. Ancak 10.30’ dan itibaren yarışmaya katılsa geciktirdiği oranda süresinden gider. Mesela 10.40’ da giriş yapıp sınavı başlatacak olursa süresi 80 dk, 11.00’ da katılırsa süresi 60 dk 11.30’ da katılırsa süresi 30 dk kalmış olur. Aynı husus 3 ve 4. kategoriler için de geçerlidir.
F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ:
1‐ Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır.
2‐ Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.
3‐ Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü olabileceği gibi, belli ve sınırlı soruların olacağı bir havuzdan da yarışma yapılabilecektir. 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.
4‐ Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.
5‐ Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı daha erken zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.
6‐ Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3. ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.
G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ:
‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.
‐Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir.
BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ (4 ve 5. sınıf öğrencileri)
1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)
3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın (3)
6‐10) Tablet (5)
11‐15) Akıllı Bileklik Saat (5)
16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı (6)
22‐41) Sırt Çantası (20)
42‐71) Dart Tahtası (30)
72‐131) Uçurtma (60)
132‐211) Eşarp /Futbol Topu (80)
212‐301) Satranç Takımı (90)
GENEL TOPLAM (301)
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri)
1) Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın (2)
4‐6) Tablet (3)
7‐10) Drone (4)
11‐14) Teleskop (4)
15‐20) Akıllı Bileklik Saat (6)
21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti (20)
41‐60) Sırt Çantası (20)
61‐90) Uçurtma (30)
91‐140) Eşarp /Futbol Topu (50)
141‐200) Satranç Takımı (60)
GENEL TOPLAM (200)
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Ortaokul (7. ve 8.sınıf öğrencileri)
1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)
3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın (2)
5‐7) Tablet (3)
8‐11) Drone (4)
12‐15) Teleskop (4)
16‐25) Akıllı Bileklik Saat (10)
26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti (25)
51‐175) Uçurtma 125
176‐300) Eşarp/ Futbol Topu (125)
GENEL TOPLAM (300)
ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar )
1 ) Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Çeyrek Altın (2)
4‐5) Tablet (2)
6‐7) Teleskop (2)
8‐9) Drone (2)
10‐15) Kol Saati (6)
16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti (15)
31‐100) Ses Topu (70)
GENEL TOPLAM (100)
DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)
1) Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Yarım Altın (2)
4‐5) Çeyrek Altın (2)
6‐25) Kol Saati (20)
26‐100) Dua Yayıncılık Kitap Seti (75)
GENEL TOPLAM (100)
H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI:
‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir.
İ. YETKİLİ KURULLAR:
1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.
3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.
K. BİLGİ – İLETİŞİM:
Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır
Web: http://peygambersevdalilari.com
Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir.
E‐posta: siyersinavi@gmail.com
SİYER YARIŞMASI - DESTEK MERKEZLERİ
|
ADANA
|
CEYHAN
|
EŞREF SARI
|
5427382221
|
|
|
ADANA
|
MERKEZ
|
OSMAN YALÇINKAYA
|
5458487985
|
|
|
ADIYAMAN
|
KAHTA
|
MEHMET SİVİL
|
5343656170
|
|
|
ADIYAMAN
|
MERKEZ
|
AYHAN ÜSTÜN
|
5436703292
|
|
|
ADIYAMAN
|
SAMSAT
|
İSMAİL AVCI
|
5372655667
|
|
|
ADIYAMAN
|
SAMSAT
|
NECMEDDİN ERTÜRK
|
5443738208
|
|
|
AFYON
|
MERKEZ
|
KAMİL YILDIRIM
|
5068718111
|
|
|
AĞRI
|
MERKEZ
|
EVREN
|
5075634021
|
|
|
AKSARAY
|
|
HAMDULLAH ER
|
5427251496
|
|
|
ANKARA
|
|
ABDULVAHAB KOYUNCU
|
5078721071
|
|
|
ANKARA
|
|
MUSA ÇAKMAK
|
5446092121
|
|
|
ANKARA
|
|
YUSUF ALPSOY
|
5312931232
|
|
|
ANTALYA
|
|
OSMAN YILDIRIM
|
5070191492
|
|
|
ANTALYA
|
|
ŞAHABETTİN ŞİMŞEK
|
5426398070
|
|
|
ARTVİN
|
|
RIDVAN YILDIRIM
|
5354003636
|
|
|
AYDIN
|
|
YAHYA SUNYAR
|
5516069640
|
|
|
BALIKESİR
|
BANDIRMA
|
CEMİ AYNA
|
5312231464
|
|
|
BARTIN
|
BARTIN
|
YUSUF TİREL
|
5537679800
|
|
|
BATMAN
|
BESİRİ
|
RIDVAN ÜZÜMCÜ
|
5385519527
|
|
|
BATMAN
|
GERCÜŞ
|
FETHULLAH BARLAK
|
5413412597
|
|
|
BATMAN
|
KOZLUK
|
ABDULCELİL BALA
|
5053916324
|
|
|
BATMAN
|
MERKEZ
|
FEYZİ AYDIN
|
5448296041
|
|
|
BATMAN
|
SASON
|
MEHMET KILIÇ
|
5375618390
|
|
|
BAYBURT
|
|
MAŞALLAH ORUÇOĞLU
|
5424654963
|
|
|
BİLECİK
|
BOZÜYÜK
|
SALİH YILDIRIM
|
5457465100
|
|
|
BİLECİK
|
MERKEZ
|
CUMA GÖL
|
5303031121
|
|
|
BİTLİS
|
ADİLCEVAZ
|
TEMSİLCİ
|
5442629973
|
|
|
BİTLİS
|
AHLAT
|
TEMSİLCİ
|
5378665213
|
|
|
BİTLİS
|
AHLAT
|
TEMSİLCİ
|
5378665213
|
|
|
BİTLİS
|
GÜROYMAK
|
TEMSİLCİ
|
5378665213
|
|
|
BİTLİS
|
HİZAN
|
TEMSİLCİ
|
5384712496
|
|
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
TEMSİLCİ
|
5058696039
|
|
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
TEMSİLCİ
|
5384712496
|
|
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
TEMSİLCİ
|
5384712496
|
|
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
TEMSİLCİ
|
5384712496
|
|
|
BİTLİS
|
MERKEZ
|
TEMSİLCİ
|
5384712496
|
|
|
BİTLİS
|
MUTKİ
|
TEMSİLCİ
|
5384712496
|
|
|
BİTLİS
|
TATVAN
|
TEMSİLCİ
|
5304026713
|
|
|
BİTLİS
|
TATVAN
|
TEMSİLCİ
|
5058696039
|
|
|
BİTLİS
|
TATVAN
|
TEMSİLCİ
|
5058696039
|
|
|
BİTLİS
|
TATVAN
|
TEMSİLCİ
|
5058696039
|
|
|
BURSA
|
GEMLİK
|
İBRAHİM ATEŞ
|
5522098663
|
|
|
BURSA
|
MERKEZ
|
ADEM ATLI
|
5551490549
|
|
|
ÇANAKKALE
|
ÇANAKKALE
|
MUHAMMED YEŞİLMEN
|
5439468296
|
|
|
DENİZLİ
|
|
ABDUSSELAM SÜHEYB
|
5539677283
|
|
|
DİYARBAKIR
|
BİSMİL
|
KEREM SOLMAZ
|
5056204993
|
|
|
DİYARBAKIR
|
ÇERMİK
|
İDRİS KAÇMAZ
|
5337647997
|
|
|
DİYARBAKIR
|
ÇINAR
|
YUSUF AYDIN
|
5377805061
|
|
|
DİYARBAKIR
|
DİCLE
|
VEDAT ÖZTUTUŞ
|
5357844147
|
|
|
DİYARBAKIR
|
ERGANİ
|
A.REZZAK POLAT
|
5303492468
|
|
|
DİYARBAKIR
|
HANİ
|
ŞEHMUS YAMAN
|
5384826132
|
|
|
DİYARBAKIR
|
KULP
|
NİMET ÇAÇAN
|
5383725325
|
|
|
DİYARBAKIR
|
MERKEZ
|
MESUT BAĞCI
|
05425342121
|
|
diyarbakır
|
DİYARBAKIR
|
SİLVAN
|
ŞAFİ KIRTAY
|
5453715123
|
|
|
DÜZCE
|
MERKEZ
|
İZZET KAZAK
|
5320642419
|
|
|
EDİRNE
|
EDİRNE
|
MAZLUM GÜL
|
5455217509
|
|
|
ESKİŞEHİR
|
MERKEZ
|
ENES YILDIRIM
|
5070132412
|
|
|
GAZİANTEP
|
|
OSMAN DURAN
|
5301578767
|
|
|
GAZİANTEP
|
NİZİP
|
İBRAHİM YILDIRIM
|
5305210685
|
|
|
GİRESUN
|
|
FEYZULLAH GÜZEL
|
5513990222
|
|
|
GÜMÜŞHANE
|
|
ÖMER ARSLAN
|
5439378848
|
|
|
HATAY
|
İSKENDERUN
|
HALİL DUVARCI
|
5357132663
|
|
|
ISPARTA
|
|
HASAN KOÇ
|
5336080202
|
|
|
İSTANBUL
|
ARNAVUTKOY
|
FAHRETTİN GENÇ
|
5384196238
|
|
|
İSTANBUL
|
ARNAVUTKÖY
|
ERSİN ETİZ
|
5357461240
|
|
|
İSTANBUL
|
AVCILAR
|
HÜSEYİN KAPLAN
|
5456602447
|
|
|
İSTANBUL
|
BAĞCILAR
|
MUHAMMET EMİN TOPDEMİR
|
5320635449
|
|
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
ENES ASLAN
|
5321370715
|
|
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
HASAN ATAY
|
5393380977
|
|
|
İSTANBUL
|
BAŞAKŞEHİR
|
MEHMET ŞAHİN
|
5077898323
|
|
|
İSTANBUL
|
BEYOĞLU
|
ABDÜRRAHİM IRMAK
|
5438982252
|
|
|
İSTANBUL
|
BÜYÜKÇEKMECE
|
SEDAT SUAKAR
|
5324268012
|
|
|
İSTANBUL
|
ÇATALCA
|
AHMET EKEN
|
5367165120
|
|
|
İSTANBUL
|
ESENLER
|
ADNAN YETİŞEN
|
5374405374
|
|
|
İSTANBUL
|
|
MUHAMMED GÜZEY
|
5318547219
|
|
|
İSTANBUL
|
ESENYURT
|
EMRE ÇEVRİM
|
5343294558
|
|
|
İSTANBUL
|
EYÜPSULTAN
|
YUSUF GÜNGÖR
|
5456438780
|
|
|
İSTANBUL
|
FATİH
|
CAHİT DAĞHAN
|
5333792750
|
|
|
İSTANBUL
|
GAZİOSMANPAŞA
|
METİN MENTEŞ
|
5459715021
|
|
|
İSTANBUL
|
GÜNGÖREN
|
H. AHMET ÇELİK
|
5326311802
|
|
|
İSTANBUL
|
KAĞITHANE
|
EMRULLAH TUNÇ
|
5414227567
|
|
|
İSTANBUL
|
KARTAL
|
CEMAL AKASLAN
|
5398543264
|
|
|
İSTANBUL
|
KÜÇÜKÇEKMECE
|
ABDULHEKİM ALGÜL
|
5385012356
|
|
|
İSTANBUL
|
KÜÇÜKÇEKMECE
|
HASAN ALTUN
|
5422494592
|
|
|
İSTANBUL
|
KÜÇÜKÇEKMECE
|
SUAT IŞIK
|
5378190791
|
|
|
İSTANBUL
|
MALTEPE
|
HALİL CAN
|
5412697215
|
|
|
İSTANBUL
|
PENDİK
|
ABDÜSSELAM YAÇİN
|
5538450439
|
|
|
İSTANBUL
|
SANCAKTEPE
|
M. EŞREF ÖMEROĞLU
|
5432160673
|
|
|
İSTANBUL
|
SARIYER
|
EMRULLAH TUNÇ
|
5414227567
|
|
|
İSTANBUL
|
SİLİVRİ
|
FIRAT AKTOPRAK
|
5380760667
|
|
|
İSTANBUL
|
SULTANBEYLİ
|
İLHAN GÖKHAN
|
5345654520
|
|
|
İSTANBUL
|
SULTANGAZİ
|
AHMET URAL
|
5464037682
|
|
|
İSTANBUL
|
SULTANGAZİ
|
MİKAİL ÜNSALAN
|
5368181459
|
|
|
İSTANBUL
|
SULTANGAZİ
|
MURAT SİVİ
|
5077889486
|
|
|
İSTANBUL
|
SULTANGAZİ
|
RAHMİ ÇELİK
|
5415785696
|
|
|
İSTANBUL
|
ŞİŞLİ
|
ABDÜRRAHİM IRMAK
|
5438982252
|
|
|
İSTANBUL
|
TUZLA
|
RESUL ALINMIŞ
|
5423962213
|
|
|
İSTANBUL
|
ÜMRANİYE
|
FATİH UZUN
|
5442761373
|
|
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
AHMET DOĞAN
|
5365292921
|
|
|
İSTANBUL
|
ZEYTİNBURNU
|
MAHMUT ÖZTÜRK
|
5312708407
|
|
|
İZMİR
|
|
YUNUS ŞANİ
|
5553670589
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ
|
|
ADEM KILIÇ
|
5454078311
|
|
|
KARABÜK
|
KARABÜK
|
YUSUF
|
5449065685
|
|
|
KASTAMONU
|
KASTAMONU
|
ALİ TAĞ
|
5434901608
|
|
|
KIRKLARELİ
|
KIRKLARELİ
|
HAMZA TEMİZ
|
5459054579
|
|
|
KİLİS
|
|
MÜCAHİT YÜZGEÇ
|
5301531264
|
|
|
KOCAELİ
|
GEBZE
|
AYDIN YAPICI
|
5332969539
|
|
|
KOCAELİ
|
MERKEZ
|
FATİH SİVİ
|
5415603252
|
|
|
KONYA
|
|
CELAL ÖDEMİŞ
|
5373263925
|
|
|
KONYA
|
|
NECMİ DURMAZER
|
5453153717
|
|
|
KONYA
|
|
PEYGAMBER SEV DERNEĞİ
|
3323535295
|
|
|
KÜTAHYA
|
MERKEZ
|
ERHAN KARAPÇİN
|
5466796052
|
|
|
MANİSA
|
|
ABDÜLHALİK BASETEMUR
|
5068202096
|
|
|
MARDİN
|
ARTUKLU
|
AHMET NAS
|
5415035591
|
|
|
MARDİN
|
DARGEÇİT
|
ABDUSSAMED BARAN
|
5379595050
|
|
|
MARDİN
|
DERİK
|
AHMET AKTAŞ
|
5058131289
|
|
|
MARDİN
|
KIZILTEPE
|
CİHAD KARAALP
|
5416002529
|
|
|
MARDİN
|
MAZIDAĞI
|
ABDULLAH TUNA
|
5308827077
|
|
|
MARDİN
|
MİDYAT
|
SELAHATTİN YENİAY
|
5426264663
|
|
|
MARDİN
|
NUSAYBİN
|
ABDULVAHAB TALAYHAN
|
5079251789
|
|
|
MARDİN
|
ÖMERLİ
|
ZEKİ TALAYHAN
|
5432344518
|
|
|
MARDİN
|
SAVUR
|
MUHAMMED EMİN ŞANA
|
5453447786
|
|
|
MARDİN
|
YEŞİLLİ
|
METİN TEKİN
|
5447675447
|
|
|
MERSİN
|
MERKEZ
|
AYDIN KARAKAYALI
|
5530883533
|
|
|
MERSİN
|
MUT
|
ÖMER BELEN
|
5363591620
|
|
|
MERSİN
|
SİLİFKE
|
MAHİR İYİBAŞ
|
5362765200
|
|
|
MERSİN
|
TARSUS
|
HAKAN AYÇOBAN
|
5300994275
|
|
|
MUĞLA
|
|
KAMURAN CENGİZ
|
5425102206
|
|
|
MUŞ
|
KORKUT
|
MERKEZ AVM
|
5365635998
|
|
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
EYÜPOĞLU KIRTASİYE
|
0
|
|
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
HUZUR İLETİŞİM
|
5070093320
|
|
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
OKUMUŞ KİTAP KIRTASİYE
|
5541741349
|
|
|
MUŞ
|
MERKEZ
|
SELAM DER
|
4362127859
|
|
|
ORDU
|
|
M.CAN MİKYAS
|
5313609764
|
|
|
OSMANİYE
|
MERKEZ
|
AHMET ALAKUŞ
|
5539606372
|
|
|
RİZE
|
|
RIDVAN YILDIRIM
|
5354003636
|
|
|
SAKARYA
|
|
FARUK KILIMAN
|
5395595114
|
|
|
SİİRT
|
MERKEZ
|
SABAHATTİN KELEŞ
|
5316943322
|
|
|
ŞANLIURFA
|
AKÇAKALE/HARRAN
|
İBRAHİM HALİL KURTBOĞAN
|
5442049494
|
|
|
ŞANLIURFA
|
BİRECİK
|
ABDURRAHMAN GÜNEŞ
|
5076681014
|
|
|
ŞANLIURFA
|
BİRECİK
|
ÖMER ELMAOĞLU
|
5446165670
|
|
|
ŞANLIURFA
|
CEYLANPINAR
|
AHMET AYDIN
|
5445682869
|
|
|
ŞANLIURFA
|
CEYLANPINAR
|
MUHAMMED İSLAM SAĞLAM
|
5434164945
|
|
|
ŞANLIURFA
|
HİLVAN
|
AHMET KARADAL
|
5342650551
|
|
|
ŞANLIURFA
|
MERKEZ
|
M. FATİH KARAKAŞ
|
5422587989
|
|
|
ŞANLIURFA
|
SİVEREK
|
MUSTAFA SIMAK
|
5350700703
|
|
|
ŞANLIURFA
|
SURUÇ
|
ÖMER TAŞ
|
5444980722
|
|
|
ŞANLIURFA
|
VİRANŞEHİR
|
LÜRFÜ TEKİN
|
5444066428
|
|
|
ŞIRNAK
|
CİZRE
|
SERDAR ELÇİN
|
5335171011
|
|
|
ŞIRNAK
|
İDİL
|
EMİN ÇİÇEK
|
5446377681
|
|
|
ŞIRNAK
|
KUMÇATI
|
SELMAN ÜZEN
|
5417261708
|
|
|
ŞIRNAK
|
MERKEZ
|
SELMAN AKMAN
|
5535620486
|
|
|
ŞIRNAK
|
SİLOPİ
|
YUSUF AKYEL
|
5301849295
|
|
|
TEKİRDAĞ
|
ÇERKEZKÖY
|
KEMAL SAYIN
|
5053553937
|
|
|
TEKİRDAĞ
|
ÇERKEZKÖY
|
ŞİRİN ÇELİKEL
|
5372217723
|
|
|
TEKİRDAĞ
|
ÇORLU
|
FAYSAL OLGAN
|
5412474977
|
|
|
TEKİRDAĞ
|
KAPAKLI
|
KEMAL SAYIN
|
5053553937
|
|
|
TEKİRDAĞ
|
KAPAKLI
|
ŞİRİN ÇELİKEL
|
5372217724
|
|
|
TEKİRDAĞ
|
MERKEZ
|
SAİT DOYAR
|
5335671691
|
|
|
TEKİRDAĞ
|
MERKEZ
|
YASİN ÇİMEN
|
5422454763
|
|
|
TRABZON
|
|
RIDVAN YILDIRIM
|
5354003636
|
|
|
UŞAK
|
|
UŞAK
|
5435887602
|
|
|
VAN
|
ERCİŞ
|
DOST KİTAP EVİ
|
5511057208
|
|
|
VAN
|
ERCİŞ
|
DÖRTYOL MANAVI
|
5435887602
|
|
|
VAN
|
ERCİŞ
|
TURAN TAVUKÇULUK
|
5346614653
|
|
|
YALOVA
|
MERKEZ
|
SALİH ÖNAL
|
5413527767
|
|
Siyer sınavına katılmadan önce yarışmada çıkan sorulara çalışmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/yarisma-kitaplari/ linkine tıklayarak ulaşabilirler.
Geçmiş Siyer sınavlarında çıkmış sorulara ulaşmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/siyer-yarismasinda-cikmis-sorular/ linkine tıklayarak sorulara ulaşabilirler.
2021 Yılı Siyer Sınavına başvuru yapmak isteyen adaylar https://peygambersevdalilari.com/basvuru-yap/ linkine tıklayarak başvurularını gerçekleştirebilirler.